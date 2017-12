Spam ponúkajúci liek na psoriázu Psorilax a podvodný Lindin blog

Na emailové schránky chodí spam, ktorý propaguje liek na psoriázu. Má ním byť látka s názvom Psorilax. Opäť ale podvodný spam a podvodný obsah....

Na emailové schránky rôznych portálov, magazínov, ľudí, súkromných psob, aj firiem chodí spam, ktorý propaguje liek na psoriázu. Má ním byť látka s názvom Psorilax. Napriek tomu, že liečivá s “LAX” v závere sú určené na vyprázdňovanie čriev a ide teda o laxatíva, tento liek má mať účinok na psoriázu. Email príde nevyžiadane. Netušíte prečo. Neuvádza dôvody obsiahnutia vašej adresy v ich zozname a pôvod adresy. Netušíte nič. Stránky obsahujú množstvo vymyslených informácií o tom, že niektoré ženy to vyskúšali, no uvádza sa len krstné meno, nie priezvisko. Snažia sa o dojem skutočného prípravku a skutočných ľudí, no všetko je len text, ktorý smeruje na ešte odpornejší falošný blog.

Tento spam dokonca využíva priestor a uvádza, že 50% zľavu ponúkajú aj na prípravky s názvami Princess Hair, Goji Cream, Eco Slim, Varikosettte, Zero Smoke a Fresh Fingers. Je to neuveriteľné, ale jeden spam nám ukazuje cestu hneď na niekoľjo ďalších podvodných stránok, ktoré predávajú pochybné prípravky na zázraky.

Lindin blog neexistuje a zázračný Psorilax pochybuje



Stránky: http://aszxd.pro/aziuxvriyz/Psoridex_SK1/?ap=15190&esub=-6A25sMQItDgJoBwjz4GIqAQAAAAABAAEAAu4GAlY7Atg8AgYBAQ8ET0rCRQAAAA#init sú niečo celkom iné, ako keď na stránky vstúpite pod adresou http://aszxd.pro/aziuxvriyz/Psoridex_SK1/ – je neuveriteľné, že vôbec takto brutálne chybové stránky vznikli. Obsahujú viac jazykových verzií, každá sa hrá na blog, no v skutočnosti nejde o žiadne blog. Ide o fingované stránky, ktoré len využívajú dizajn akýchsi blogových systémov. V skutočnosti žiadna Linda neexistuje.

Linda Horáková má mať 36 rokov a má byť na fotografiách, ako veľmi trpela psoriázou. V skutočnosti ide o internetový podvod. Fotografie, ktoré majú dokazovať, že ide o jej príbeh, sú v skutočnosti nakradnuté rôzne snímky rôznych ľudí na internete. Najviac je to však okradnutá americká modelka CariDee English.

stránky obsahujú poddvodné informácie

výrobok obsahuje neisté informácie o zložení

predaj prebieha protizákonne, nepoznáte predajcu, stránka, ktorá prípravok predáva, neuvádza povinné údaje, IČO, sídlo, všeobecné podmienky v súlade so zákonmi SR:

Neodporúčame akokoľvek reagovať na prípravok, na tieto stránky, ani email.

