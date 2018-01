Podvodných stránok, ktoré majú riešiť zdravotnú komplikáciu vybočeného palca, inak nazývaného halux. Známe boli Valgorect a HalluPro. Teraz Hallu Motion

Vybočený palec, podvod s HALLU MOTION a profesor Adam Lander 5 (100%) 1 hlas[ov]

Podvodných stránok a prípravkov, ktoré majú riešiť zdravotnú komplikáciu vybočeného palca, inak nazývaného halux, bolo za posledné roky príliš. Najznámejšie prípady boli Valgorect a HalluPro. Rovnaký autor, rovnaké podvodné drísty, systém podvodných stránok so zavádzajúcimi informáciami, skrátka všetko sa opakuje neustále. To, čo sa mení, je názov zázraku, ktorý vás má ťažkostí zbaviť. Tentoraz je to HALLU MOTION.

Hallu Motion propaguje falošný profesor Adam Lander

HALLU MOTION je v podstate rovnaké riešenie, aké sme tu mali doteraz. Odporúča ho nejaký neznámy lekár, ktorý neexistuje. Tentoraz je to profesor Adam Lander, fotografia z fotobanky Shutterstock stiahnutá niekoľko krát. Žiaden profesor a ani jeho životopis a úspechy, ktoré stránka uvádza, nenesú ani štipku pravdy. Podvodníci stojaci za týmto webom len stiahli fotografiu tohto fotomodela

Fotomodel z fotobanky: https://www.shutterstock.com/cs/image-photo/male-medical-professional-lab-coat-on-124340485?src=DonbMJdnyxUvZPOLfUsDXg-1-2

Ak by ste chceli, viete si kúpiť fotografiu aj s okuliarmi, kde má pán už ruky inak, ale stále je to on: https://www.shutterstock.com/cs/image-photo/medical-professional-lab-coat-wearing-glasses-124340500?src=DonbMJdnyxUvZPOLfUsDXg-1-5

Veríme, že týmto je jasne dokázané, že odborník garantujúci účinok tentoraz HALLU MOTION neexistuje. Prípravok je totiž propagovaný v rôznych štátoch pod rôznymi jazykmi, pod rôznymi menami a aj ľudia, ktorí píšu komentáre sú stále tí istí, len s iným jazykom, menami a mestom, odkiaľ majú pochádzať.

Páni na holenie: reportdistrict(bodka)com a supremeoccasions(bodka)com

Ak sa bližšie pozrieme na oba weby, ktoré sú spolu zviazané a oba propagujú Hallu Motion, smrdí na nich jedna zásadná vec. Stránka používa vymyslené logo neexistujúceho magazínu GLOBAL SCIENCE, najmä však stránky nie sú ani magazínom, ale skôr megafraškou medzi webstránkami vôbec. Ani jedna zo stránok neobsahuje text a skutočné komentáre. Celé stránky sú vytvorené ako obrázok JPG. Je to taktika, aby Google nenačítal textový obsah, hoci stačilo nastaviť len ROBOTS.TXT súbor na doméne. Technicky zdatní však ľudia v pozadí podvodných stránok nie sú. Google odstavili a zachovali čitateľnosť stránok… teda takmer.

Foto: nezdá sa vám vtipné, že Profesor Adam Lander niečo zaručuje a my máme padnúť na zadok? Ako môže byť nejaká záruka to, ak ju vyhlasuje niekto, kto ani neexistuje?

Tým, že stránku uložili ako JPG, vytvorili neuveriteľne nekvalitnú kompresiu, ktorá prechody farieb a teda aj rozdiel čierneho písma s bielym podkladom a niektoré ostré farby nedokáže spracovať so zachovaním kvality. Výsledkom je hnusná stránka, ktorá ani nie je stránkou s neoznačiteľným textom, pretože je to jednoducho na obrázky rozdelený obsah.

Hodnotené stránky: reportdistrict(bodka)com/421/hallumotion-jpg/gps/

Hodnotené stránky: supremeoccasions(bodka)com/421/hallumotion-jpg/gps/

Odporúčame:

V prípade, ak ste boli opakovane vystavovaní pôsobeniu týchto reklám a pokladáte ich za zneužívanie vašej dôverčivosti (aj na toto sa dá uhrať), alebo sa cítite poškodení, prípadne ste reálne poškodení, kontaktujte prevádzkovateľa reklamnej plochy, kde ste reklamu našli.

My tieto reklamy opakovane nachádzame na centrum.sk alebo na stránkach v sieti Azet.sk a medzi inzerentami Azetklik.