Zubná pasta Paradont a falošný zubár Hlaváč vrátia aj vypadnuté zuby

Už ste videli, aby vám dobrá zubná pasta proti paradentóze vrátila povypadávané a krivé zuby na miesto? Na čo pre Boha máme rovnátka a platíme zubárov, keď existuje pasta, ktorá to všetko vráti do normálu? Do neba volajúce podvodné stránky predávajúce zubnú pastu Paradont s obrovským množstvom zavádzajúcich prvkov a klamstiev, nás dnes pobavili.

Najviac asi výmysly okolo vymysleného zubára Antona Hlaváča. Anton Hlaváč má mať totiž postavenie predsedu asociácie zubárov, čo nemá v žiadnom prípade, má byť paradontálny stomatológ, aký vlastne ani neexistuje a má mať 35 rokov lekárskej praxe, čo nemá. Dokonca má byť 9 násobný výherca ocenenia „Zubár roka“ čo nie je a ani nič také nemá.

Zneužitý ruský genetik a typický podvod

Na fotografii je ruský profesor pracujúci na genetickom inžinierstve s menom Gennadij Mutovin a teda v žiadnom prípade nie Anton Hlaváč. Originálnu snímku nájdete na stránke: http://ktovmedicine.ru/2011/3/centr-v-solncevo-pravo-na-zhizn.html Keďže tak neexistuje tá kapacita, na ktorú sa stránky hrajú, azda sa bude s väčším pobavením čítať všetko nasledovné. · Stránky obsahujú falošné komentáre, ktoré nie sú komentáre, ale natvrdo nasadený text. Fotografie pochádzajú z rôznych miest, ako napríklad VK.com ruská sociálna sieť, a iné neidentifikovateľné miesta. Komentáre nepíšu reálni ľudia, ale jeden autor ich nasadil do celého kódu.· Celé stránky sú len falošnou stránkou, ktorá nemá reályn odklik nikam na reálne miesto· Prvky sociálnych sietí sú len fingované· Neexistuje prevádzkovateľ stránok, kontakt, reálne pozadie, história, všetko je fingované. Žiaľ. · Rozhovor s „odborníkom“ a koncepcia obsahu je totožná s veľkým množstvom iných podvodných stránok o ktorých na HOAX.sk píšeme a upozorňujeme na ne.

Paradont má mať zázračné schopnosti. S úvodzovkami.

To, čo sme však ešte nikdy nevideli, je zubná pasta, ktorá vráti povypadávané zuby späť. Zúbková víla nech sa aj na hlavu postaví, lebo týmto ju šikovne okradnete. Zubná pasta vyrovná všetky deformácie v ústach, poškodené zuby, kriví vyrovná a všetko vylieči. Tento zázrak je nemecký gél, či zubný gél nemeckej výroby. Akoby to malo byť zárukou kvality a viac o pôvode nepotrebujete vedieť.

My však nehodnotíme účinky pasty, nie sme objednávatelia. Hodnotíme spôsob, akým sa prezentuje, ako pravdivé informácie ju ponúkajú a predávajú.

Paradont propagovaný podvodníkmi

Predaj cez internet má svoje pravidlá a prísne zákony. Táto stránka nerešpektuje nič, to jediné, čo plní, je uvedenie ceny, hoci aj pri nej nachádzame mnoho nedostatkov a nejasností. Predražená pasta, ktorá vám vráti povypadávané zuby je však naďalej predávaná na stránkach, ktoré zákony Slovenskej republiky porušujú s veľkým nasadením. Samozrejme, že sme na reklamu narazili opakovane pri vstupe na stránky Centrum.sk. Naozaj by sme radi viac nenachádzali žiadne nové a nové prípady. Preto sa nebudeme najbližších pár dní vôbec prihlasovať na Centrum.sk a sledovať emaily v našej redakčnej schránke. Čo refresh, to ďalšia a ďalšia novinka

Článok sa dotýka týchto dvoch podvodných stránok s kradnutými fotografiami a vymyslenými ľuďmi, menami a textom.

www.realgumcare(bodka)com/sk_gumdangers/index.php?cid=MTQwMDQ5ODM0MSMxMDAwMDE1MzkwIzIjU0xPVkFLSUEjQnJhdGlzbGF2YSMjIyMjIyMjODg1MjA=

www.onlineimprove(bodka)com/sk_parodont/index.php?PLACID=1400498341

