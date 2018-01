Pozor na falošné hodnotenia a recenzie na korektor Hallu Motion

Ak vás majú podvodníci presvedčiť, vyrobia fingované hodnotenia. Tak ako teraz pri Hallu Motion, pričom sa dočítate vo fingovanej recenzii, vraj je pravdivý

Hodnotenie výrobkov na internete má svoju praktickú stránku, viete si overiť z testu iných, či má zmysel výrobok kupovať. Keď ale podvodníci predávajú podozrivý balast s podvodným obsahom na podvodných stránkach a rovnaký balast a ešte aj podporu predvádzajú údajné recenzné hodnotiace weby, niečo tu smrdí. Tak ako teraz pri Hallu Motion, pričom jeden z fingovaných zdrojov priznáva, že ide o Hallu Forte.

V snahe nájsť odpovede na otázky, čo je to Hallu Motion a či funguje totiž môžete naraziť na niekoľko miest, ktoré vám dajú vydýchnuť. Samozrejme len vtedy, ak ste už objednali výrobok a chcete počuť niečo v zmysle, že je “všetko v poriadku”. Žiaľ nie je. Recenzie, ktoré výrobok chvália totiž nie sú pravdivé. To, čo sme našli, nás prekvapilo.

Falošné recenzie, ktoré priamo navádzali na kúpu

Výrobok, ktorý sa dá kúpiť len na podvodných stránkach nakopírovaných na desiatkach rôznych doménach a nemá žiadne oficiálne sídlo, výrobcu, zloženie, je recenzovaný portálmi, ktoré sa špecializujú len na výrobky práve týchto podvodníkov a nič iné. Nie je to zvláštne? Žiaden skutočný výrobok, ktorý by sme poznali, len tie, ktoré pochádzajú z pochybných miest. Samozrejme všetko vychválené a dookola obhajované.

Upozorňujeme, že my sami nehodnotíme prípravok či výrobok, ale marketing a informácie, ktoré ho uvádzajú, odborníci, ktorí neexistujú a prezentujú jeho účinky, hoci žiaden odborník za prípravkom a výrobkom nestojí.

Údajné recenzie, pritom fingovaná sprostosť:

Prekvapením je pre nás aj táto podivná recenzia, ktorá obsahuje presne rovnaké vlastnosti ako tie hore. Problémom ale je, že vyzerá ako zaplatený článok, pretože portál akoby ani nedával pozor, aký obsah vo vnútri je. V texte sú hlúposti, frázy totožné s inými, nič nové. Popis toho, ako vzniká halux, ale minimum reálnych informácií, ktoré čakáte pri hodnotení nejakého výrobku. A pri tom všetkom, ten článok priamo navádza na to, aby ste si prípravok kúpili na konkrétnej stránke. Dostanete sa pritom na rovnakú podvodnú stránku, ako sme priblížili v našom článku. Problémom je, že link vedie na poľský web s poľskou cenou, poľským formulárom. Objednávať pre Poľsko? Tí chytráci, čo pripravovali článok si nedali ani tú námahu, aby si skontrolovali, kam posielajú ľudí. A tí istí zákazníci majú iné meno, pritom rovnaké fotografie. Babráci! Dokonca článok priznáva, že je to prípravok Hallu Forte, ktorý sa dnes volá Hallu Motion. Zabudli na tiež ich vlastný a v reklamách populárny HalluPro. Článok neuvádza dátum ani autora, je pravdepodobné, že je externým článkom za úhradu. Hlavne, že je to vydané:

