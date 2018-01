Podvodné Ling Fluent na tvojsposobucenia.com a vyukabezproblemu.com

Jeden z najvytrvalejších a najväčších podvodov, aké na slovenskom internete máme možnosť niekoľko rokov vidieť, je jazykový kurz Ling Fluent

Jeden z najvytrvalejších a najväčších podvodov, aké na slovenskom internete máme možnosť niekoľko rokov vidieť, je jazykový kurz Ling Fluent. Ten dokonca nedávno premenovali na Ling Intelligence, no i tak je stále predávaný pod oboma názvami. Ľudia, ktorí naleteli, dostali nejaké kartičky so slovíčkami, ktoré v žiadnom prípade nemali hodnotu, akú za to zaplatili. My tu však nie sme od toho, aby sme hodnotili výrobky, keďže ich sami neobjednávame. Zaujíma nás spôsob, akým sa výrobky prezentujú a zákony, ktoré obchádzajú, alebo presnejšie ani neobchádzajú, ale rovno idú cez ne. Leo Anders je už známy pojem.

foto: falošný magazín GLOBAL SCIENCE neexistuje, rovnako ako LEO ANDERS

Už vieme, že neexistuje nikto s týmto menom, čo by sa venoval jazykom. Vieme, že fotografia fúzatého pána je z internetu z fotobanky. Na stránke refresher.sk sme dnes našli reklamu upozorňujúcu na pána s Google okuliarmi – máme tak získať pocit, že je mimoriadne inteligentný, alebo… nevedno čo.

Podvodníci na tvojsposobucenia.com a vyukabezproblemu.com

Teraz sa stretávame s ďalšími stránkami, ktoré si môžete pridať medzi pochybné. Obsahujú nepravdivé informácie, klamstvá, podivné texty, kradnuté obrázky, drísty, výmysly a podobne. Prevádzkovatelia reklamných plôch by mali blokovať obe z týchto stránok jednoducho preto, že kým tá prvá je doména, na ktorej si môžete všetky klamstvá prečítať, druhá spomínaná je tá, ktorá je uvedená v reklamných systémoch. Prakticky to znamená to, že môžete v snahe bojovať proti zobrazovaní danej domény, no reálne je tam uvedená len jedna. Z nej je nastavené automatické presmerovanie na tvojsposobucenia.com, teda aspoň dnes, začiatkom januára 2018 je toto nastavenie spravené, možno aby oklamalo reklamné systémy. Už sme sa s tým stretli. Opakované redirekty sú však pomerne bežné pri rôznych reklamných kampaniach, kde je zámer zaistiť, aby ste nepoznali doménu, ktorú blokovať a ktorá robí problémy.