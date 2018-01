Nedávno sme objavili Hallu Motion, na množstve falošných pozitívnych recenziách a tie priznávajú, že vlastne ide o Hallu Forte. A falošná Blanka Mlynarová...

Hallu Forte a vymyslená pani Blanka Mlynárová na Healthylegsnow.eu

Nedávno sme objavili Hallu Motion, na množstve falošných pozitívnych recenziách po celom svete sme sa priamo v susedných Čechách dočítali článok, ktorý priznával, že Hallu Forte je vlastne Hallu Motion. Je v tom bordel, ale je to celkom jedno. Premenovať prípravok preto, že sa naň viaže mnoho negatív je celkom bežné. Nedivíme sa ničomu. Na podvodnej stránke sk.hallu.healthylegsnow.eu sme však dnes narazili na novú zneužitú pani.

Pani Blanka Mlynárová, ktorej tvár sa na stránke objavuje a stránka má byť jej osobným príbehom o tom, ako sa zbavila vybočeného palca za jediný mesiac bez operácie… Dobrá… žiaľ neexistuje. Opäť, keďže ide o jednu zo stoviek podvodných webov, ktoré sú nám už známe, nie je pravdy na celom webe nikde ani za mak.

Blanka Mlynárová neexistuje

Údajná pani Blanka Mlynárová, ktorej príbeh na stránke nachádzame a je pre nás novinkou, je… žiaľ vymyslená. Pani neexistuje. Môže nejaká existovať, v bežnom živote, taká, ktorá nikdy žiaden rozhovor týmto špekulantom nedala a nemá s nimi žiadnu spojitosť. Podvodníci len opäť pozreli do fotobanky Shutterstock, kde firmy nakupujú fotografie do katalógov a do reklám. Asi málo kto tam nakupuje snímky na to, aby mohli vytvárať vymyslených ľudí a lekárov na podvádzanie ľudí. Títo to robia už celé roky. Aj tentoraz je pani z fotobanky. Je teda modelka, ktorú používajú rôzne firmy.

Originál nájdete tu: https://www.shutterstock.com/cs/image-photo/portr….-8

Používa ju legálne napríklad táto firma: http://www.hawkspring.org.uk/recovery/4582123452

Zneužitie:

Miest, kde ju zneužili v spojitosti s falošnými stránkami a prípravkami je žiaľ viac. Napríklad toto na Balkáne, kde je z nej odrazu Violeta Stanković www.6yka.com/novost/102163/podivljali-hormoni-bolesti-stalno-znojenje-zena-51-otkriva-kako-stvarno-izgleda-klimaks, alebo pobaví aj toto miesto, v Čechách je to totiž Barbora Myslíková. Pozrite si keď tak: cz.hallu-forte.org alebo hallusforte.cz (všetky červené odkazy považujeme za nebezpečné a uvádzame ich len z dôvodov evidencie a presnosti článku, prípadne pre presnosť zistených údajov.)

Vidíte, ako rýchlo sa z vymyslenej Blanky Mlynárovej stane Barbora Myslíková? A oni si myslia, že neexistuje šanca, že narazíte na oba weby naraz a neodhalíte ich podvod. Teda áno, bežne sa to človeku len tak nepodarí. Dokonca sa ho pokúšali predať na Aukro.cz: archiv.aukro.cz/hallu-forte-korekcni-strojek-na-haluxy-hit–i6668578703

Rovnakí podvodníci len nedávno na stránke latestfromtheworld.com/421/halluforte/ vyhlasovali, že ortopédi po celom svete sú šokovaní prevratnou metódou liečby vybočeného palca. V skutočnosti žiadni ortopédi šokovaní neboli. Skôr my sme boli šokovaní z toho, ako podvodné stránky s príšerným vymysleným obsahom dokážu presvedčiť niektorých ľudí pomocou jednoduchých podvodných trikov a klamstiev. Stačí vedieť kopírovať a vymýšľať. Stránky dnes už nefungujú.