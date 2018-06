Upozornili ste nás na podivný email, ktorý žiada peniaze pre choré dieťa menom Erik Palko. Email má pochádzať od Irenka Palková. Zarážajúce je, že...

Podozrivá zbierka cez spam, Irenka Palková zbiera pre chorého Erika Palka 1.5 (30%) 2 hlas[ov]

Upozornili ste nás na podivný email, ktorý žiada peniaze pre choré dieťa menom Erik Palko. Email má pochádzať od Irenka Palková. Zarážajúce je, že je odosielaný v štýle podnikového emailu na nevedno akú databázu, prosí o peniaze, uvádza číslo účtu v poštovej banke a informuje, že ide o transparentný účet. Pozor, transparentný účet a uvádzanie informácie o transparentnom účte vyzerá inak. Nemáte možnosť toto číslo účtu nijakým spôsobom sledovať. V emailovej správe neexistuje žiadne pojítko, ktoré by viedlo k nálezu podrobností, nejakej medializácii, nenachádza sa tu žiadna ďalšia informácia, mesto, kde bývajú, nič. Fotografie detí sú podozrivé v tom, že sa na jednej zo snímok nachádzajú obliečky známe z amerických filmov. Náš nasledujúci názor teda vyplýva z podozrivo neúplného textu, z ťažko dohľadateľného mena, z ťažko overiteľnej pravosti a faktu, že neexistuje nič, čo by mohlo potvrdiť, že reálni takýto človek žije a má ťažkosti, pre ktoré sa rozhodol vytvoriť newsletter ešte takýmto sofistikovaným spôsobom. Aby bolo ťažšie sa vyjadriť, hneď prvá veta je tu celkom premyslene použitá „Vašu emailovú adresu som našla na Google.“, čím je celá vec vybavená… zdanlivo.

Zdravím Vás,

volám sa Irena Palková a vopred sa vám ospravedlňujem ak Vás touto správou obťažujem. Vašu emailovú adresu som našla na Google.

Mám dvoch nádherných synov, môj najmladší, Erik, potrebuje mnoho lekárskych vyšetrení, potrebuje pomoc. Lekári nevedia čo sa s ním deje a peniaze sa nám míňajú. Prosím pomôžte, ak môžete.

Erik bol veľmi energický a milý chlapček, až dokiaľ sme nenavštívili nemocnicu kvôli infekcií. Infekcia sa zmenila na týždne a týždne na lôžku. Nedostali sme žiadnu odpoveď na to, čo mu môže byť alebo čo to mohlo spôsobiť. Od vtedy bol v nemocnici niekoľko krát. Papá len cez hadičku v brušku a nedokáže ani držať hlavu hore alebo prehĺtať kvôli slabosti jeho svalov. Mal taktiež zložité problémy s dýchaním a potrebuje dostavať kyslík, ktorý mu niekoľko krát za noc podávam. Najväčšia vec z ktorej sme frustrovaný, je byrokracia poistenia, nemôžu nám zaplatiť žiadne testy, preto v konečnom dôsledku nemá ani žiadnu diagnózu. S manželom sme zamestnaní, no napriek tomu sme museli zaplatiť väčšinu testov z rodinných šporiacich účtov. Nikdy by som takto nežiadala o peniaze, ale už si nevieme rady. Prosím každého dobrého človeka čo má srdce, ak máte nejaké peniažky navyše, prispejte nám. Ak by ste nám pomohli dostať Erika o krok bližšie k diagnóze, znamenalo by to viac, než by ste si mohli myslieť.

Transparentný účet Erikovej zbierky:

SK69 6500 0000 0000 9491 5358

—————————————————–

Prispeli ste už: 2 730€ z 10 000€

Ku dňu 5.6.2018 Každý, kto doteraz daroval, WAU! Som strašne šťastná, že Vás poznávam buď osobne, alebo prostredníctvom internetu.

Naša rodina spolu s Erikom, veľké ĎAKUJEME.

Upozorňujeme, pred písaním nenávistných prejavov voči tomuto článku, že sa tu tieto informácie objavujú oprávnene. Už sme v minulosti zaznamenali niekoľko identických pokusov verejnosť oklamať rovnakým spôsobom. Cez neoveriteľnú existenciu ľudí na účet, ktorý si niekto zriadil sám pre seba a náramne a závratne rýchlo zbohatol vďaka pomoci ľudí. Vyprosujeme si útoky voči článku, pokiaľ nemáme relevantný dôkaz a skutočné informácie o tom, že niekto taký na území Slovenska žije, má problémy a dozvieme sa aj mesto a konkrétnu nemocnicu. Takto postavená emailová výzva s takýmto obsahom je stále oveľa viac dielom podvodníka, ako reálneho zúfalého človeka. Zúfalý človek totiž vykoná celkom iný postup, akoby sa rovno pustil do sofistikovanej newsletter kampane, ktorá tiež niečo stojí. Najmä ak neskúša prvotné prvky ako sú sociálne siete a verejné kanály na pomoc ľuďom v podobnej situácií. Tento prípad nie je nikde. A okrem toho zavádza informáciou o transparentnom účte, do ktorého však nijakým spôsobom nevidíte.

Článok popisuje fakt, ktorý podozrivým je. Do chvíle, než napraví podozrivé prvky. Žiadame preto, pokiaľ sa napriek podozrivým a klamlivým informáciám v tejto zbierke nachádza pravdivá skutočnosť, aby nám bola informácia bezodkladne zdelená priamo vyhlasovateľkou tejto podozrivej zbierky a my zjednáme nápravu a zbierku podporíme. V opačnom prípade budeme naďalej upozorňovať, že ide o nekalé jednanie a snahy o vylákanie peňazí od ľudí psychologickým útokom, vyvolaním súcitu, najmä teraz, keď médiami rezonuje niekoľko úmrtí detí v nemocniciach, ku ktorým sa zdravotníci nepostavili zodpovedne a odmietajú vinu.