Nepočúvajte lekárov – hlási podvodná reklama na prípravok Valgomed

Valgusová deformita veľkého prsta na nohe – najčastejší ortopedický problém u žien po 30. Pod vplyvom dlhého zoznamu dôvodov sa mení prirodzený a tvorí sa patologický uhol medzi falangou palca a členkovou kosťou, hlava členkovej kosti sa vychyľuje smerom dovnútra, palec – smerom von, dochádza k deformácii nohy – k jej priečnemu rozširovaniu…. takto múdro začínajú stránky na adrese: www(bodka)bunionstopfixes.com/1103759.html?banner_id=1

Na prvý pohľad sa vám môže zdať, že stránky sa snažia pomôcť a zaujať. Dokonca to môže vyzerať, že ich písal odborník, no slovenčina á la negramotný blázon, to odhalí. Mimo to, celé stránky sú falošné. Tvrdiť niečo také, aby ste sa vykašľali na lekárov a ich odbornosť, je naozaj trúfalosť. Najmä, ak to tvrdia podvodníci.

Pochybné stránky vychvaľujú Valgomed

Doména je brak, logo portálu nesedí s doménou, obsah nesedí s tým, čo by ste na doméne čakali, magazín a portál neexistuje, jeho majiteľ neexistuje, zatajuje sa a skrýva akékoľvek možnosti kontaktu. Nenájdete žiadnu zodpovednú osobu a ak náhodou sa vám stránky nezdajú aj v tom, že sa nedá kliknúť nikde, nie ste ďaleko od pravdy. Stránky sú vytvorené ako falošný jednostránkový web, kde všetky tie fingované odkazy a odkliky na iné články vedú len na jediné – stránky, kde si môžete kúpiť zázrak menom Valgomed.

Podvodné stránky

Za podvodné stránky ich považujeme, len čo nazrieme dole. Komentáre s vymyslenými príbehmi majú presvedčiť. V skutočnosti to nie sú komentáre, žiadne komentovací systém, ale natvrdo nasadený text do webu. Fotografie sú pokradnuté a opakujú sa na množstve rôznych jazykových verzií týchto stránok a aj iných podvodných krémov a podobne. Mená sú vymyslené a neexistujú. V súvislosti s fotografiami a tvárami definitívne. Podivné sú aj obchodné podmienky na magazíne. Vážne? Niečo nedomysleli. Falošný magazín hneď prezrádza, že jeho zmyslom je predaj, čo prezrádza priam primitívne v podmienkach nezmyselne zavesených dole, hoci kontakt nikde poriadny nie je v štýle „redakcia“.

Podvodné predajné stránky

Na predajných stránkach na adrese: www(bodka)bunionstopfixes.com/Sk_official_site-S1/index.php?placement_id=1400508421&flight_id=1000018340&banner_id=1&hcountry_id=SLOVAKIA&hcity_id=Trnava&network=&keyword=&ad=&sitetarget=&apid=81068&cid=1103759 sa nedá veriť ničomu. Dostanete sa sem z akéhokoľvek odkliku na prvom webe. Víta vás tu masírovanie a presvedčovanie, no keď prídeme na mená údajných zákazníkov, č to vyskúšali a chvália, opäť ide o nakradnuté snímky a vymyslené príbehy a vymyslené mená. Žiaden skutočný zákazník, žiaden skutočný odborník, lekár, skutočné články v médiách, len tieto dva falošné brakové webstránky nasadené na podivných doménach, skryté v reklame servírovanej ľuďom a obetiam na Centrum.sk beztrestne aj naďalej.