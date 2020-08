Deepfakes ako hrozba blízkej budúcnosti. Videomontáže ako problém 5 (100%) 1 hlas[ov]

Deepfakes sú novinkou na akú sme boli vďaka sci-fi filmom dávno pripravení, len sme dúfali, že sa nestanú realitou. Pri troche zdravého rozumu totiž niečo také môžeme považovať za hrozbu. Presne preto je súčasťou zmienených filmov aj identifikácia pomocou DNA. Tvrdiť niečo na videu a byť svetovým vodcom, to si žiada určitý rešpekt a vzbudzuje dôveru, že za vyjadreniami stoja tími odborníkov a poradcov. Lenže to, čo povie Donald Trump alebo Obama vďaka Deepfakes môže byť pokojne dielo niekoho „v garáži“ a len vďaka šikovnosti a konkrétnym algoritmom zariadi, že Trump v úlohe prezidenta vyhlási vojnu inej krajine cez video.

Obama nikdy nič takéto nepovedal… ale čo vidíte na videu?



Na portáli Youtube už dnes nájdete falošné videá s tvárami ľudí, ktorí sa vo videu reálne nikdy neobjavili. Nasadiť tvár do inej tváre už nie je žiadna vízia budúcnosti. Ukázali nám to Swap Face aplikácie pre mobilné telefóny. Deepfakes ale zachádza ďalej. Nie statický obrázok, ale video v pohybe spracúva a udržiava do chvíle, než je originál stále rozpoznateľný. Sú totiž kútiky úst, oči, nos a poloha pier, ktoré udávajú taktovku aj novej tvári s rovnakými bodmi. Ak by bol originál čiastočne prekrytý, alebo z boku, tento „podvod“ je odhalený. Napriek tomu, že vidíte ich tvár, počujete ich hlas, no sú to oni. Priekopníkom v tejto rizikovej oblasti je čínsky Tencent, no napredujú aj iní vývojári pohrávajúci sa s algoritmami modelácie tváre a modifikácii hlasu.

Nie, toto nie je Adele



Odkiaľ to prišlo

Za prvotnú scénu využívania výmeny jednej tváre za inú, alebo vytvorenia úplne novej tváre, môžeme považovať pornopriemysel. Už tam pri veľkej túžbe o nahé fotografie a zábery celebrít siahli špekulanti po videomontážach. Chceli sme vidieť Britney Spears, alebo Rihannu? Špekulanti dokázali z inej podobnej dievčiny vytvoriť tú, o ktorú bol dopyt a fantázia konzumentov porna mohla začať vybuchovať do výšin blaženosti a nadšenia. Príkladom je Mila Kunis zneužitá do takýchto videí, ktoré sa pritom nikdy nestali a nikdy nevznikli. Prečo vlastne deepfake? Týmto pojmom sa nazýval používateľ portálu Reddit, ktorý prezentoval už pred rokmi nejaké ukážky podobnej práce. Veriť už nebude možné o pár rokov naozaj ničomu. Najmä ak na videu uvidíte páchateľa zločinu – samého seba. Zdá sa to skôr ako zlé sci-fi, no už dnes práca „deepfakerov“ dokáže fascinovať, šokovať, aj vystrašiť.

Krásna ukážka deepfakov



Využitie má pestré možnosti

Priestor, v ktorom by niečo také našlo využitie, môže byť pokojne v nespočítateľnom množstve nekalých činností, podvodov, úprav médií. Televízie si môžu upraviť pomocou modelácie hlasu a tváre vyjadrenia politikov, alebo opraviť nejaké tvrdenie. Vo svete podvodov zase na falošné vyhlásenia, aj na nekalý marketing, keď bude Michael Jackson predávať zubnú pastu, alebo krmivo pre psov v Gruzínsku či klobásy v Maďarsku. Áno, viem, že je už niekoľko rokov po smrti. Presne o to ide. Niečo také nám otvára možnosti, ako neponechávať slávne osobnosti na poslednom odpočinku, ale aj vytiahnuť Johna Wayna, alebo Heatha Ledgera do ďalšej hereckej úlohy. Keď nakrúcali Beowulfa, boli využité tváre skutočných hercov nasadené do počítačovej grafiky. Mohli sa tam objaviť aj herci, ktorí už dávno nežili. Napríklad v poslednom Star Wars sa objavila Carrie Fischer, predstaviteľka princeznej Leii, hoci už bola po smrti. Využili modeláciu scén a počítačové úpravy recyklovaním iných scén, lenže vďaka deepfakes sa môže pokojne objaviť o pár rokov znovu.

Zážitkov s deepfakes môžete mať mnoho už dnes. Dokonca pre ne nemusíte ísť ďaleko. Už čínska aplikácia ZAO na iOS ponúka toto šialenstvo v rámci zábavy. Používateľ Youtube s menom Ctrl Shift Face vo svojom účte predstavuje niekoľko ukážok toho, čoho je už dnes technológia schopná. Scénka z filmu Sám doma je vďaka deepfake technológii vo verzii nazvanej Home Stallone stvárnená Silvesterom Stallonom.

Home Stallone



Ide zrejme o obľúbeného herca administrátora tohto účtu, pretože Stalloneho obsadil aj do úlohy Terminátora v jeho druhom filmovom spracovaní už ako ochrancu Johna Connora.