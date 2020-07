Marek z Belej nad Cirochou je príkladom toho, ako „zarábať“ peniaze cez Bazoš

Ohodnoťte článok

Online zárobky je možné vytvárať akokoľvek. Ak však hovoríme o „zárobku“ v úvodzovkách, je azda každému jasné, že ide o pochybný zárobok. Mladík z Belej nad Cirochou, a takých je istotne veľa, však stavil na neschopnosť slovenských orgánov čokoľvek riešiť pri škode 20 EUR. Neschopnosť, nezáujem a nechuť sa zaoberať škodami vo výške 20 EUR a nulový postih pre takto drobný priestupok vytvorili príležitosť pre mladíka, ktorý sa pustil do veľkého biznisu. Napriek tomu, že je na neho podaných mnoho trestných oznámení a vybabral s mnohými dôverčivými ľuďmi, ktorí majú svoje problémy, len im ďalší pridal absurdnou suverénnou technikou, pokračuje ďalej. Je pre nás absolútne nepochopiteľné, že vôbec vystupuje, kontaktuje svoje obete, láka od nich peniaze za niečo, čo nakoniec ani nedodá a netreba mu ani veľa.

Vlastne ti nič nehrozí, absolútne nič.

Jeho technika je podobná, ako pri mnohých iných páchateľoch. Vyžiada si platbu vopred, ale tovar nepošle. Má na to techniku, kedy požiada aspoň polovicu, aby mal „istotu“. Množstvo sklamaných ľudí sa pustilo do obrany rôznymi spôsobmi. Kým niektorí uvádzajú jeho telefónne čísla medzi nebezpečné a rizikové na stránkach s uvedenými číslami, inde sa snažia upozorniť verejnosť pred jeho konaním a zbierať ostatných do hromadného trestného oznámenia. Tento príklad by sme radi uviedli ako ukážku:

Radi by sme upozornili a varovali, že tento článok neuvádza žiadne osobné údaje, na ktoré sa napriek slabej znalosti práva, páchateľ tejto činnosti rád odvoláva. Radi by sme upozornili, že tento článok vychádza z reálnych skúseností reálnych ľudí, overiteľných cez rozličné identifikačné prvky. Cez skúsenosti uvádzané v niekoľkých zdrojoch, ktorými podkladáme zmienku o takomto prípade tu. Vyjadrovanie, vulgarizmy, neznalosť zákonov a vyhrážanie zo strany páchateľa sú rovnako nepochopiteľné, ako fakt, že vôbec pokračuje v tom čo robí.

Naše dlhodobé odporúčanie je nakupovať u overených predajcov, nakupovať cez osobný odber, prípadne pomocou ďalších možností overenia pravosti a férovosti predajcu. Sami sme v minulosti zažili rôzne pokusy, úspešné aj neúspešné, rôznych podvodníkov, špekulantov, výmyselníkov, aj ľudí, ktorí sa nebáli vystupovať s kožou na verejnosti. Je pre nás nepochopiteľné, že pri všetkom zlu a problémoch sa nájde niečo také, ako mladík z východu.

Povedzme si úprimne. Je možné vymyslieť takýto príbeh? Ako sa hovorí, tie najzvláštnejšie píše život. Aký ale život asi žije samotný páchateľ, pokiaľ cíti potrebu pohnevať si proti sebe toľko ľudí a najmä riskovať niekoho z nich návštevu v Belej nad Cirochou? Ktokoľvek, normálne uvažujúci chorý poctivec, by sa mohol báť otvoriť niekomu za dverami. Nevynára sa aj vám takáto otázka v mysli? Žiaden strach z konfrontácie, alebo zo smoly, že natrafí na nevhodného človeka odhodlaného nenechať tento prípad tak, ako je už na Slovensku bežne zvykom?