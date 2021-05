Oculax sa mení na Cleanvision, podvodný liek na oči a Dr. Frank Wagner

Ohodnoťte článok

Keď majú podvodníci chaos vo vlastných dátach, je to problém. Najskôr vás nalákajú podvodné blogyx a falošné články na prípravok Oculax, potom sa prekliknete na údajnú oficiálnu stránku predajcu a „oficiálneho distribútora“ a tam už sa zázračné kvapky na vyšetrenie zraku volajú Cleanvision. Pozor, nie clearvision (čisté v zmysle „jasné“), čo by možno dávalo väčšiu logiku, ale cleanvision (čisté v zmysle „vyčistené“). Cleanvision sľubuje všetko možné. Máme tu typický príklad stránok, ktoré pokradli fotografie kade-možne a vydávajú náhodných ľudí za svojich zákazníkov. Vymyslené sú mená, príbehy, mestá aj vek. Vymyslený je hlavne lekár Frank Wagner, na ktorého svedectve je založený účinok tohto zázraku.

Doktor Frank Wagner odporúča Cleanvision? Ale no ták!

Šmejdári, ktorí stoja za týmto podvodom, si stiahli fotografiu mladého lekára. Zrejme zo stránok https://www.pngitem.com – kde je zavesená už viacero rokov v plnej kvalite. Je síce uvedené, že je určená len pre osobné nekomerčné použitie, ale šmejdárom je to jedno. Je im jedno všetko. Aj to, že klamú o výskumoch, o identite lekára a jeho odbornosti. Človek s týmto menom existuje, nie však lekár a určite nie fotografia, ktorú koluje po internete už toľko rokov.

Cleanvision a jeho spokojní zákazníci

Úžasné, že sa stránka pýši aj spokojnými zákazníkmi. Horšie je, že ide o pokradnuté fotografie nevedno akých ľudí. Miesta, mená a vek sú vymyslené. Už podľa tvárí a klasických rysov je jasné, že ide o ľudí z Ruskej federácie. Ak by ste sa pustili do pátrania po identite jednotlivcov, ani nemusíte. Emma Králiková z Bratislavy, Gabriel Cuprík z Trnavy a ani Zuzana Andrus z Nitry to nie sú. Presne tak, ako nejde ani o mená Agata Swanowska z Warszawy, Daniel Stewanowski z Poznane a ani Karol Piekarski z Gdansku. Ehm. Áno. Ten Karol má podľa foto poriadny problém s hormónmi.

Vyhýbajte sa podvodným prípravkom, overujte ich v Googli a nikdy nenakupujte na neznámych miestach. Ak už vám stránky prezentujú nejaké lieky a zázračné prípravky, poraďte sa. Medzi priateľmi na Facebooku, alebo nám napíšte a spýtajte sa, či môžete danému prípravku dôverovať.

Alebo siahnite po knihe (Ne)bezpečný internet a skúste pochopiť, ako to tí podvodníci robia a ako ich rozoznávať.

