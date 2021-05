Diaprin: vraj liek na cukrovku, pritom šmejd, falošný lekár aj zákazníci

Ohodnoťte článok

Diaprin je názov ďalšieho zázračného lieku, ktorý sa vám budú snažiť podvodníci predať ako zázrak na liečenie nejakého problému. Diaprin vraj lieči cukrovku. Vylieči príčiny cukrovky a teda je utajovaným liekom, o ktorom verejnosť nevie. Máme mať pocit, že prostredníctvom jedného konkrétneho webu si viete kúpiť riešenie vašich zdravotných ťažkostí. Lenže ako vieme, táto sieť podvodných stránok nakupuje vitamínové doplnky a hlúposti, vymyslia si príbeh, vymyslia si lekára, ukradnú fotografiu nejakého zaujímavého a dôveryhodného. Vymyslia si aj zákazníkov a ich názory. Celé je to prešpekulovaný podvod, ktorý si nevšimnete a nerozlíšite, ak nemáte v merku desiatky takých za týždeň.

foto: odborník menom…. podvodníci zabudli tomuto lekárovi vymyslieť meno.

Je Diaprin skutočný?

Takýto prípravok pokojne existovať môže. Jeho účinky sa ale nikde nenachádzajú na oficiálnom mieste. Neexistuje štúdium, nejaké oficiálne registre liečív a to preto, že nejde o žiaden liek, o žiaden zázrak. Podvodníci si k tomuto šmejdu skrátka vymyslia príbeh a všetok text. Spustia veľkú propagáciu a verejnosť si má myslieť, že narazila na účinnú zbraň proti zdravotným ťažkostiam.

Lekár, ktorý je zverejnený na stránkach diaprinsk.careszdrav.com je už zneužitý šmejdármi pri prípravku s názvom DIAPROMIN (https://belleza-consejos.com/diapromin/) . Ani tam, a ani na DIAPRIN nezobrazuje žiadne meno. Na čo? Vraj odborníci niečo tvrdia, ale nemáte ani jedno meno. Iba podobizeň modela z fotobanky.

Pozrite sa tiež na to, čo tvrdia podvodné stránky s týmto pochybným prípravkom. Ľudia, ktorých príbeh vás má presvedčiť, sú kradnuté fotografie z internetu. Vymyslené mená, vymyslené mestá a príbehy. Neveríte? To, že podvodník napíše Skutoční ľudia. Skutočné výsledky ( Skuteční lidé. Skutečné výsledky ) ešte neznamená, že sú to skutoční skutoční ľudia.

Naše odporúčanie:

Skôr, než čokoľvek z podobných stránok z neznámej domény kúpite, overujte v Googli. Zhodnoťte, či predajca vôbec existuje. Predajca v tomto prípade je pochybný. Stránky sú ruské. Jazyk strašný, úprava labilná.

Vyhýbajte sa podobným stránkam a ušetrite svoje peniaze. V prípade, ak ste tovar objednali, nepreberajte zásielku. V prípade, že ste ju uhradili, žiadajte predajcu ihneď o vrátenie peňazí. Neodporúčame nikdy uhrádzať podobné prípravky priamo.

