Antigénový test a pozitívna Coca Cola? Rakúsky politik nedokázal nič

Rakúsky politik a generálny tajomník FPÖ demonštroval zbytočnosť antigénových testov tak, že test namočil do Coca Coly a výsledok bol pozitívny. V tejto chvíli radosťou zaplesal každý konšpirátor. Pred poslancami rakúskej Národnej rady odprezentoval pozitívny výsledok na teste na prítomnosť koronavírusu. No skôr, než sa odhodláte informácie o tomto “dokázaní zbytočnosti testov” zdieľať a šíriť, skúste si naštudovať základy chémie. To Michael Schnedlitz neurobil.

Dokázal tým teda niečo? Nie!

Politik totiž nedokázal vôbec nič a už vôbec nie dôležitosť, či spoľahlivosť testov. Samotný test sám o sebe len reagoval na hodnotu kyslosti samotnej Coca Coly – čiže na jej pH. Presnejšie v teste nachádzajúca protilátka reagovala na pH Coca Coly, ktoré je nízke na hodnote okolo 2,50 pH. Nepoužil pritom roztok, do ktorého sa odobratá vzorka najskôr vkladá. Až potom sa tento roztok používa na vyhodnotenie pozitivity. Práve onen číry roztok, ktorý často zobrazujú s pipetami v televízii pri ukážkach práce počas testovania, politik nepoužil. Nepochopil princíp fungovania, preskočil dôležitý krok a dosiahol len chemickú reakciu, ktorá mohla mať len dve hodnoty. ÁNO / NIE. Nič viac. Rovnako by zareagoval citrónový Nestea ľadový čaj , alebo možno nakvapkaný vyšťavený citrón. Asi preto sa pracuje v ochranných oblekoch a rukaviciach, aby jednak nedošlo k nákaze, ale rovnako ku kontaminovaniu vzoriek iným materiálom.

Jeho pokus sa zapáčil odporcom a popieračom vážnosti situácie. Rovnako tak však všetkým, ktorí nerozumejú postupu testovania a základom chémie, zásadám a kyselinám, pH a podobne. Reálne na celom poplachu získala iba ak Coca Cola, ak sa o nezačalo hovoriť a netradične nie v súvislosti s ich Santa Clausom a vianočnými kamiónmi. Celkom bez záujmu samotnej Coca Coly…

Článok vychádza z faktov uvedených na novinky.cz a divadla na Facebooku.

Upozorňujeme na fakty!

Článok a ani politikov pokus nedokázal, že v Coca Cole je koronavírus. Upozorňujeme, že test v štádiu, kedy ho politik použil, reaguje len na pH (péhá, čiže mieru kyslosti)

Pokusom nedokázal zbytočnosť antigénového testovania. Nemal ako. Využil by pritom len emóciu a ošiaľ, ktorý tak radi využívajú konšpirácie. Stačí na začiatku vyvolať emócie a čokoľvek čo príde po nich už nemá takú dôležitosť.

Portál HOAX.SK rešpektuje nariadenia, odporúčania „ROR“, neodmieta rúška a chápe, respektíve rozumie zdravotným rizikám, šíreniu nákazy a vážnosti situácie. HOAX.SK je apolitický, nemal nikdy podporu žiadneho politika, či vládnej organizácie, funguje nezávisle a nikdy nebol nikým financovaný. Portál nie je zástancom korona-obmedzení a vyhlásení vlády SR, obmedzení v gastropriemysle a cestovnom ruchu, nevníma tieto obmedzenia za adekvátne, skôr likvidačné. Nepodporujeme zatváranie podnikov ak bojujeme proti nepravdám a hoaxom vyvolávajúcim strach. Bojujeme proti akýmkoľvek hoaxom, ktoré sa nezakladajú na pravde, sú výmyslami, hlúposťami, alebo len upravenými správami z iných právd a poloprávd. Téme koronavírusu sa venujeme výlučne v rámci riešení poloprávd a hlúpostí. Je doba, kedy odborníci a ľudia so vzdelaním znamenajú menej ako pseudo-odborníci bez vzdelania, ktorí dokážu vymyslieť vysoko virálny obsah na sociálnych sieťach. Našim nepravidelným záujmom o tému len prispievanie k upozorneniu na tieto fakty.

