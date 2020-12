Spam na esenciálne oleje, neznáme protect-youself.eu a hra s affiliate 5 (100%) 1 hlas[ov]

Slovensko zaplavuje spam. Je trochu iný, ako bol doteraz na ovocie, plody, čučoriedky, stále je však podpísaný firmou MBC spol, s.r.o. Už to nie je hrdý vlastenecký marketing k domácemu produktu, ale čínsko-indicko…. orientálne esenciálne oleje. Odosielateľom je úžasný profesionálny email (áno, to bola irónia bez úvodzoviek) eko@protect-youself.eu‌, no všetky odkazy z esenciálnych olejov smerujú len na obchod aromaoils.sk. Schránky máme plné spamom na esenciálne oleje – jediný slovenský spam v súčasnosti, keď každý už má nejaké povedomie o GDPR a narábaní s emailmi. Máme nasadené rôzne emaily v rôznych rokoch v rôznych databázach, pod zoznamami, „voľne prístupné“ emaily nastražené v online priestore, v katalógu na Azet.sk, Centrum.sk a Zoznam.sk a len čakáme, kedy sa objaví niekto, kto kašle na pravidlá a akúsi predpokladanú slušnosť.

Ak použijete doménu protect-yourself.eu zo zvedavosti ako vstupnú adresu, presmeruje vás to na https://www.aromaoils.sk/ ale ešte k tomu aj s dlhým UTM URL, aby bolo jasné, kto poslal ku AromaOils.sk zákazníka – ide tu totiž o zber provízie za nákup. Ak ste nakúpili v obchode cez spam, umožnili ste zarobiť: ?ueko@protect-youself.eutmprohealth-people.attect-youself.com_medium=affiliate&utm_campaign=affial.com&utm_source=pap&a_aid=5fd68f2e3d446&a_bid=7be7fcca

Na spodku emailu je link protective-mask.at – ďalšia nezmyselná dlhšia adresa s pomlčkou, čo je samo o sebe prejav neprofesionality v online prostredí. Nejde o názov produktu a predsa to niekto použije s rakúskou koncovkou. Čo sa stane? Nič nové. Znova sa presmerujete na rovnaký eshop a znova niekto ryžuje na affiliate províznom systéme. https://www.aromaoils.sk/ doména spolu s UTM URL v tvare: ?uekoinfo@protective-mask.at@protect-youself.eutmprohealth-people.attect-youself.com_medium=affiliate&utm_campaign=affial.com&utm_source=pap&a_aid=5fd68f2e3d446&a_bid=7be7fcca

Kde je problém?

V prvom rade v tom, že ide o spam (nevyžiadaná pošta o ktorú sa nikto z adresátov neprosil)

Úzkoprofilový sortiment, ktorý nie že nemusí zaujať, ale skôr nahnevá

Jeden z mála aktuálnych spamov v čase, keď máme mnohí iné starosti a k spamu sa neuchyľujú ani kolabujúce podniky

Spam príde bez celej identifikácie a informácie, na základe čoho ste ho dostali, prečo, v akom rozsahu a odkiaľ sú vedené v databáze odosielateľa údaje o prijímateľovi

Možnosť odhlásenia? Ale no tak, je rok 2020 a ak sme čakali, že tak absurdná samozrejmosť bude jednoducho absurdná samozrejmosť, tak tento email nás vracia do roku 2004.

Spam na esenciálne oleje a komunikácia

Celý newsletter nám ukazuje, ako sa dá s ľuďmi vybabrať. Zneužiť ich na affiliate odporúčania a ryžovať jednoduchý zisk. V tomto prípade je problémom samotný email, spôsob akým linkuje, ako narába s redirektami, a problémom je hlavne spôsob jeho komunikácie s oslovenými ľuďmi.

Upozorňujeme, že spôsob komunikácie je neprípustný vzhľadom pre spoločenské pravidlá, férové podnikateľské prostredie, zákony, GDPR a vôbec záujem (sociálnej) spoločnosti ako takej.

Informačný dodatok:

Doména protect-youself.eu skrýva majiteľa, smeruje však na websupport.

Za to doména protective-mask.at neskrýva. Aspoň je jasné, kto za tým stojí, hoci schováva prvú doménu a druhú s rovnakým nastavením už nie. Aj keď je to jedno.



Pri vyšetrovaní úradov by i tak boli nútené slovenské hostingové spoločnosti spolupracovať na odkrývaní týchto údajov.

Zdroj:

K problému máme my sami vlastné podklady. Avšak, nepustili by sme sa do článku, nebyť Vašich podnetov. V našej schránke sa k tomuto prípadu objavilo 6 podnetov. Z toho až 5 z nich poukazuje na spôsob odhlásenia zo spamu. Aj pri takomto malom počte emailov však môžeme získať jednoduché číslo 83% percent prijímateľov, ktorí v tomto spame vidia problém práve v odhlasovaní a spôsobe ochrany pred ním, kým 17% z tých, ktorí sa nám ozvali (áno, ten jeden) vidím v problém už len v tom, že spam prišiel. Percentá sa menia, keď pripojíme naše testovacie schránky v počte 4 testovacích schránok. To len taký dodatok na záver, aby článok nevyzeral ako vycucaný z prstu. Oslovené boli firemné adresy, adresy portálov, organizácií, neziskoviek, portály blogerov, nepodnikateľov, menné adresy (obsahujúce osobné údaje ako meno + priezvisko + miesto pôsobenia / druh činnosti) a ďalšie nie vyslovene komerčné emailové schránky.

