Vlna nenávisti a nepochopenia pre Matovičovu pokutu 500€ a kolaudáciu

Nenávistné prejavy, výsmešné obrázky, poznámky odborníkov z Facebooku namierené proti Matovičovi a pokute za obývanie domu – neskolaudovanej stavby, naberajú v posledných dňoch na obrátkach. Akákoľvek téma, ktorá by za iných okolností nemala politický podtón, je žiadaná. Najmä ak by mala byť pre druhý politický názor dôkazom o neschopnosti. Miešame však typicky po slovensky piate cez deviate. To, čo predvádza Facebook komunita, humoristi a jednotlivci v rámci témy pokuty za obývanie neskolaudovanej stavby, je však naozaj príliš.

Prípad neskolaudovanej stavby nie je žiadna! unikátna novinka

Každý Matovičov prešľap je výborným sústom pre hejting a trolling. Prípad je zaujímavý tým, že sa týka problému, aký je na Slovensku bežný. Ba dokonca oveľa viac teraz počas koronakrízy. Sami poznáme päticu domácností, ktoré sa pre koronakrízu odsťahovali do domov a novostavieb skôr, ako zamýšľali a dokončujú si ich „z vnútra“. Mať dom počas koronakrízy je totiž 170x príjemnejšie, ako zostať izolovaný v byte. Matovič s manželkou sa do novostavby presťahovali bez kolaudácie. Ide o úradnú formalitu, pečiatku, akýsi byrokratický krok s ktorým sa stáva novostavba obývateľná.

Nesplnenie tohto byrokratického kroku je problém. Obývanie neskolaudovanej stavby je však bežný slovenský folklór, najmä ak práce postupujú pomaly a nejaké z priestorov domu už slúžia na prespávanie, hygienu a na dome sa stále pracuje. Bolo by nesprávne popierať, že to neexistuje.

Vlna nenávisti a posmeškov

Na Facebooku narážame na reakcie verejnosti k 500 eurovej pokute, ktorú Matovičovci dostali. Vidieť podtón obviňujúci úrady z protekcie, ak ide len o 500 EUR. Dokonca narážame na Milana, odborníka z Facebooku, ktorý tvrdí „Keď postaví obyčajný človek dom na čierno, tak mu ho prikážu zbúrať ale Matovič zaplatí 500 eur a je zahojený.“, ktorý bol jedným z dôvodov, pre ktorý sme si nemohli odpustiť tento článok. „Odborníci“ si zásadne pletú stavebné povolenie s kolaudáciou. Rovnaký názor vidíme na stránke venovanej bazárovému predaju, kde už bol príspevok ako „off topic“ odstránený včera. Aj v súkromných profiloch priateľov, ktorí sú protimatovičovsky založení vidíme nenávistné prejavy a posmešky za 500 EUR.

Najzarážajúcejší fakt je, ak Matovičov preľap komentuje dôchodca Juraj, ktorý sám obýva neskolaudovanú prístavbu viac ako 10 rokov a doteraz ani nevedel, čo to je kolaudácia. Verejnosti sa nepáči, že pokuta je len 500 EUR, prípadne, že ide o pokutu a nie väzenie. Celá nenávisť v komentároch a pripomienky ľudí sú však o neuveriteľnom nepochopení, nevzdelanosti a sú absurdné. Obývanie neskolaudovanej stavby – súkromnej stavby fyzickou osobou, nie továrenskou dieľňou s robotníkmi, alebo pacientmi v sanatóriu, neznamená väzenie, alebo tisíce eur na pokutách. Je tak nepochopiteľná vlna nenávisti, ktorá opäť pramení z nevzdelanosti a chuti vyjadrovať sa, hodnotiť a kritizovať.

Nepomáha tejto nenávisti ani titulok na Topky.sk v znení “ Matovičovci bývajú v neskolaudovanom dome: Premiér vyviazol len so smiešnou pokutou“ a diskusia k článku plnom nenávisti plodí len ďalšiu nenávisť, ktorá vychádza z nepochopeného. https://www.topky.sk/cl/10/1983773/Matovicovci-byvaju-v-neskolaudovanom-dome–Premier-vyviazol-len-so-smiesnou-pokutou#disqus_thread

Aké sú naozaj ceny pokút pre bežných ľudí?

V priebehu posledných dvoch dní sme zisťovali, aká je situácia v rámci pokút. Stavebný úrad v Trnave udelil Matovičovcom pokutu 500 EUR. Rodičia Žanety B. žijúci v obci Boleráz (okres Trnava) majú skúsenosť s pokutou 250 EUR. Iné prípady hovoria o nižších pokutách priamo v Trnave. Pýtali sme sa priamo magistrátu / stavebného úradu v Trnave. Stanovisko mesta, s ktorým nám reagovala Veronika Majtánová, hovorkyňa mestského úradu, dáva jasnú informáciu, že pokuty môžu mať rôznu výšku a prihliada sa na okolnosti.

„Výška stanovenej pokuty za porušenie ustanovení stavebného zákona pre stavebníčku p. Matovičovú je porovnateľná s inými podobnými prípadmi na území Trnavy. Nejde o najvyššiu ani najnižšiu sankciu, ktorá bola za porušenie ustanovení stavebného zákona udelená. Každý prípad je špecifický a posudzuje sa na základe charakteru a závažnosti priestupku i jeho následkov. V tomto prípade išlo o fyzickú osobu, prvé porušenie stavebného zákona a zároveň stavebníčka spáchanie tohto priestupku priznala a spolupracovala so stavebným úradom. Stavebný úrad Mesta Trnava výšku pokuty považuje za primeranú a zodpovedajúcu zistenému stavu a charakteru porušenia stavebného zákona“, vyjadrila sa hovorkyňa.

Stavebné úrady v týchto prípadoch a za týchto podmienok ľudí nelikvidujú

Žiaden mestský úrad na Slovensku sa nesnaží ihneď svojich obyvateľov likvidovať a šikanovať. To, čo prezentujú niektoré vybrané médiá, je však zvláštne. Portál Hitky.sk sa o téme vyjadruje posmešne. Keďže vlastníkom domu je Matovičova manželka Pavlína, mnohé médiá ju posmešne nazývajú „Pavlínkou“ napriek tomu, že je dospelou ženou a takáto úprava mena nie je bežná. Naráža sa tak na meno v tvare v akom svoju ženu nazval samotný Igor Matovič. Spôsob, akým denníky uvádzajú túto správu je príliš negatívny. Nejde o politický prvok. Ide o pochybenie, aké robí Slovač bežne. Dokonca aj tí, ktorí vyvreskujú a poukazujú v štýle „Zlodej kričí chyťte zlodeja“. Ak už idete vyvreskovať a poukazovať na výšku len 500 EUR, skúste nazrieť na všetky pokuty doteraz a minulosť vlastníka nehnuteľnosti (koľko takýchto priestupkov voči mestu má.) Nie je možné dávať vysoké pokuty. Ak toto verejnosť očakáva, veľmi rýchlo by sa búrila, ak by dostala pokutu za nezaplatenie dane za psa vo výške 7 000 EUR. Stráca sa potom miera adekvátnej pokuty, ak niekto žiada pre Matovičovcov vyššiu pokutu.

Upozornenie: autor článku nie je voličom OĽaNO a ani neplánuje zmenu politických názorov. Poukazuje na vlnu nenávisti hnanou médiami, neznalosťou a nepochopením toho, čo je a čo naozaj hrozí fyzickej osobe, bežnej rodine, vlastníkovi nehnuteľnosti v prípadoch ako je tento. Veríme, že článok je napísaný dostatočne jasne, zrozumiteľne a v slovenčine.

Hejting a trolling, ktorý je v tomto prípade veľmi výrazný, vystupuje dokonca okatejšie, než je tomu pri politických témach. Obe témy dostávajú pekný priestor v pripravovanej knihe a mala by byť dokonca aj týmto prípadom doplnená, žiaľ kniha je už od začiatku roka vo vydavateľstve a momentálne tesne pred tlačou.

