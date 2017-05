Podivný spam z AKAKIO.eu láka na dovolenky na dobrezlavy.sk

My sme momentálne sami pod útokom spamu zo stránok AKAKIO.eu, ktoré pritom ani len neexistujú. Spam neobsahuje vysvetlenie, dôvody, ale aspoň odhlásenie.

Ohodnoťte článok

Prichádza čas dovoleniek a zároveň teda aj dovolenkového spamu. Je pravidlom, že pred letom sa nájde nepoctivec, ktorý kašle na zákony Slovenskej republiky, kašle na pravidlá slušnosti a následne sa objaví spam, ktorý príde bez toho, aby ste čo i len vedeli, prečo vám ho niekto posiela.

My sme momentálne sami pod útokom spamu zo stránok AKAKIO.eu, ktoré pritom ani len neexistujú.

Spam neobsahuje vysvetlenie, prečo prišiel. Kto zastrešuje jeho odosielanie, chýba firemná identifikácia. Ešte že aspoň to odhlásenie tam je, hoci pôvod adresy, ktorú používajú, je veľmi podozrivý. Sama totiž neexistuje a ide tak o chytenie do pasce narafičenej adrese. Adresa kam prichádza spam už bola 4x zneužitá na spam, pričom na samom počiatku šlo o zneužitie ilegálnej databázy. Prichádza bez záujmu, nedostanete vysvetlenie od nikoho prečo ste ho dostali, dokedy ho budete dostávať, ak sa neodhlásite. Skrátka drzý spam. Ešte drzejšie je, že odhlásenie prebieha na stránkach, kde opäť netušíte, kto ich má na svedomí. Určitou zvláštnosťou je, že vás pri odhlásení odhlasuje vlastne server http://instadion.eu/, a nie odosielateľ.

Upozornenie

Zmienka o spame sa v článku obajvila preto, že ide o plnohodnotný spam. Ako protizákonná praktika, ktorá sa dotýka zákona o ochrane osobných údajov, zákona o reklame, obchodného zákonníka, ale zároveň aj všeobecných pravidiel slušnosti, je predmetom dnešného článku aj v rámci upozornenia na túto doménu. Záujemcovia o blokovanie tak môžu spraviť blokovaním odosielateľa info@akakio.eu, fingovanej schránky, ktorá pritom neexistuje a nie je teda možné na ňu odpovedať. Predstavu o serióznosti celej ponuky si môže urobiť každý jeden prijímateľ sám. Tento článok nijakým spôsobom nepoškodzuje nikoho dobré meno, keďže aj to “meno” je zatajované. Spam smeruje na stránky dobrezlavy.sk, do hodnotenia ktorých sa nepúšťame a nechceme mať žiadnu spojitosť. Kto chce zájazd, nech si ho kúpi podľa vlastného výberu. Stránky dobrezlavy.sk nehodnotíme, keďže nie sme klientmi a ani sme nevyužili ich ponuku. Tento článok nie je teda hodnotením ich ponuky, stránky či firmy. Hodnotí a upozorňuje na protizákonné jednanie spamu, odosielateľa spamu. Hráme sa síce teraz so slovami, ale definované to je jasne.

Poznámka:

Spam uvádza v prvej vete “z našich zľavnených zájazdov a pobytov“, čiže ide o ich produkty a nie o produkty cestovnej agentúry. Produkty považuje za svoje, tým pádom ide o cestovnú kanceláriu. Obrátime sa preto na asociáciu cestovných kancelárií, aby upozornila konkrétnu cestovnú kanceláriu, že niekto neznámy zrejme robí reklamu a spamom ju poškodzuje. Stavíme sa totiž, že cieľové stránky oficiálne netušia vôbec nič o tom, že niekto neznámy spamuje z neznámej domény a robí tým masovú reklamu. Tak to totiž býva, keďže spam neprichádza z domény predajcu, ale prichádza z fingovanej domény bez existujúceho obsahu.

Jasný záver a vysvetlenie uvádzať nebudeme. Blokovanie domény akakio.eu by zatiaľ mohlo postačiť. Emaily už svojim amatérskym grafickým spracovaním odrádzajú od ďalšieho zaoberania sa obsahom.

Zdroj:

Ak už chcete niečo takéto riešiť, je ideálne skryť sa v Rusku. Zdroj jedného takéhoto spamu totiž obsahuje hlavičku:



Received: from smtp.akakio.eu

Received: from localhost.localdomain (server.nandika.ru [87.229.23.131])

by smtp.akakio.eu (Postfix) with ESMTPA id 762B641287

for ; Sun, 7 May 2017 03:58:05 +0000 (UTC)