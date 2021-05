BacteOFF, ďalší zázrak proti parazitom, falošní lekári a dopletený šmejd

Ohodnoťte článok

BacteOFF je ďalší z rozsiahlej ponuky šmejdov, ktoré nám podvodníci z Ruska servírujú na stránkach s falošnými lekármi, falošnými výskumami a falošnými zákazníkmi. Bludy, hlúposti, výmysly a zákerné ťahy voči ľuďom, ktorí nemusia vedieť overovať pravosť tvrdení a fotografií, nepozná hraníc. Autori stránok a falošných recenzií rozvešaných na internete na podporu prípravku BacteOFF nevedia po slovensky. Dokazujú to nehorázne hlody, ktoré sa im neraz podarí. Napríklad aj tie, keď prípravok proti parazitom uvádzajú ako Tekuté parazity na aplikovanie do tela. Poznať jazyk krajiny, v ktorej chcete predávať podvodné prípravky s falošnými lekármi, by malo byť základom.

Tvrdenia o tom, že ľudstvo je napadnuté červami a požierajú nás zaživa, sledujeme pár rokov. Autori tohto podvodu sú schopní vymyslieť neuveriteľné veci, len aby nabudili záujem riešiť antiparazitné opatrenia minimálne ako prevenciu.

Stannes Labisak, inde aj Lekár Peter

Bactefort má na internete viacero recenzií. Mnohé prípravok vychvaľujú, vyzdvihujú a potvrdzujú jeho účinky. Len by sme radi upozornili, že ak takéto recenzie nájdete, s najväčšou pravdepodobnosťou nejde o recenziu. Na internete je viac ako 50 miest, ktoré sa tvária ako recenzia. Každá jedna zo sledovaných stránok je však falošná. Patrí do siete rovnakých podvodných stránok. Podvodníci si pomocou týchto portálov naháňajú renomé. Stránky samotné s predajom tohto pochybného lieku na parazity, uvádzajú niekoľko lekárov. Pri prípravu BacteOFF je to napríklad starší pán v lekárskom plášti.

Samozrejme, ide o fotobankovú fotografiu. Uvádzajú meno Stannes Labisak. Rovnakého pána sme už mali pri Cannabis Oil a nájdete ho aj pod menom „Lekár Peter“ pri prípravku CleanForte, čo je ďalší podvodný všeliek.

Falošný lekár Evžen Fabiánek… pritom žena

Iný príklad absolútneho amaterizmu tých, ktorí stoja za týmto podvodom a príklad ľahostajnosti k tomu, čo predvádzajú, je uvádzanie mena Evzen Fabianek pod fotografiou ženy. Lekárka, ktorá na celkom iných stránkach má prezentovať garanciu účinku a akúsi záruku, že celý tento prípravok má lekársky dohľad… vlastne nemá. Tým, že ide o podvodný šmejd, podvodný web a všetko je tu od účinkov, po zákazníkov a lekárov vymyslené, nie je pravdivé absolútne nič.

Rovnaký web a rovnaká lekárka sa však objavujú aj pod iným heslom. Rovnaký prípravok, len s iným obalom a názvom BACTEFORT Plus má svoje promo rozvešané po internete na naozaj mnohých miestach. A znova je tu stará známa lekárka, a opäť s iným menom (Dell’osa V.., Medico terapeuta di alta categoria). Ďalších stránok sme našli ešte niekoľko, ale sme toho názoru, že postačia dva príklady.

