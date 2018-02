Maxisize na erekciu: hnusný podvodný spam s podvodným webom

Slovenské emailové adresy vo veľkom zaspamovali šialenci so spamom na podporu erekcie Maxisize. S podvodnými stránkami, vymysleným neexistujúcim lekárom bez mena a medzi zákazníkmi...

Ohodnoťte článok

Dňa 19. februára servery romenion.eu vykonali celkom slušne rozsiahly útok na obrovský počet slovenských emailových adries. Firmy, podniky, prevádzky, obce, obecné úrady, jednotlivci, nepodnikatelia, obete nevedno odkiaľ, tisíce a tisíce slovenských adries boli hromadne pod útokom spamu na mužský podporný prostriedok Maxisize. Názov bez kreativity a originality, obsah emailu s obrázkom žiadaného muža a niekoľko log na známe magazíny. Objavil sa tam síce Playboy a Maxim, či MensHealth, ale netušíte, prečo tam logá sú. Samotné časopisy nikdy o prípravku nepísali. Keď si zaplatíte ako inzerent, potom sa dá zverejniť čokoľvek.

Ak máte viac schránok, môžete dopadnúť aj takto:

Podvodné stránky po vstupe

Ako sa z ľudí robia sprostí hlupáci? Podsúva sa im hnusný podvodný obsah plný lží a podvodných drístov. Niečo také je možno v zahraničí ilegálne, ale na Slovensku sa tým akoby nikto nezaoberal. Stránky, ktoré vás presviedčajú o zázračných vlastnostiach obsahujú fotografie zákazníkov a fotografie lekárov. Teda aspoň hneď prvý spomínaný nemá zverejnené ani meno. Jeho meno je utajené nie preto, že by ho utajovali, ale preto, že ho radšej nezverejňujú, aby ste nezistili, že neexistuje.

Z emailu vedie link na predajné stránky na adrese: http://wintero(bodka)co.ua/wintero46/

Táto adresa je niekoľko krát nezmyselne presmerovaná, len aby ste nemali istotu, kam ste prišli. Niekoľko presmerovaní sa nakoniec zastaví na stránke:

wintero(bodka)co.ua/wintero44/ a táto doména sa nakoniec ustáli na celom UTM kóde: http://sk(bodka)themaxisize.com/?utm_source=leadbit&utm_medium=cpa&utm_campaign=15713&TID=5A5A64EA7EED7B15380E05CA&host=topleadbit.com&c=sk

Na stránke následne nájdete takéto šialenosti: lekár, ktorý má byť primárom v Bukurešti a zabudli mu uviesť meno, nie je lekár. Je to fotomodel, jeho fotografie sú v ponuke fotobaniek a tiež sa žiaľ šíria na internete vo veľkom v rôznych výberoch fotografií lekárov a modelov lekárov. Žiaľ aj na týchto stránkach http://www(bodka)yim778.com/data/out/36/751969.jpg nájdete túto fotografiu v top kvalite, kým stránky o ktorých je dnes reč, ju majú zmenšenú a menšiu.

Falošní zákazníci a povedzme aj originál Jude Law

Samozrejme, aby ste podvodu uverili, musíte mať vymyslených zákazníkov, ktorí potvrdia všetky vaše klamstvá a drísty. Ideálne, keď sú to pekní chlapi. Dokonca nevadí, a to budú slávne tváre hercov so zamaľovanými očami. Americký herec Jude Law ako tretí zákazník sa hanbí za svoje meno a uvádza sa pod pseudonymom Daniel? Nie, to len ukradli jeho fotografiu, vymysleli text a vymysleli si aj všetko ostatné. Aj fotografie nad ním pochádzajú z internetu. Reálne tak žiaľ nemajú žiadne skutočné informácie, odborníkov, ani skutočných zákazníkov. Je to smutné, ale práve podvodný obsah je jediný, na ktorom celý zázrak stavia.

Celkom sme pozabudli na to, že tu ide o spam. Hnusný hromadný spam, ktorý ste dostali nevedno prečo.

Na pobavenie na záver:

Rovnakí podvodníci a rovnaký obsah používa aj látka s celkom iným názvom ale s rovnakým obsahom. Látka sa volá PENILUX GEL, http://peniluxgelrecenzie(bodka)com/

Falošné online recenzie: https://reviewstrials(bodka)com/slovakia/maxisize-recenzie-cena/

Ďalšia falošná recenzia: http://cashaff(bodka)com/maxisize-hodnotenia/

Ďalšia falošná recenzia: http://recenziecpa(bodka)com/maxisize-recenzie-cena-kde-kupit/

Kde nájdete rovnakú fotografiu, rovnaké stránky a rovnakého falošného lekára vždy s iným menom a špecializáciou? Na stránkach rôznych pochybných a možno aj reálnych látok, o ktorých sme už písali, alebo by sme

http://sk(bodka)thealcobarrier.com/?&TID=5A5A64EA7EED7B15380E05CA&host=topleadbit.com&c=sk

http://slovakia(bodka)valgus-pro.site/

http://sk(bodka)thevarbooster.com/?utm_source=leadbit&utm_medium=cpa&utm_campaign=11165&TID=5A5A64EA7EED7B15380E05CA&host=topleadbit.com&c=sk

http://sk1(bodka)thebactefort.com/?&TID=5A5A64EA7EED7B15380E05CA&host=topleadbit.com&c=sk

http://sk(bodka)thefitospray.com/?utm_source=leadbit&utm_medium=cpa&utm_campaign=11165&TID=5A8DCA957EED7B60360D3FF6&host=leadbit.biz&c=sk

http://slovakia(bodka)erogan-official.site/

http://slovakia(bodka)valgosocks.site/

http://slovakia(bodka)hair-megaspray-official.site/

http://slovakia(bodka)valgosocks-official.site/

http://slovakia(bodka)hair-megaspray.site/

Neuveriteľné. A Slováci nech baštia všetky tieto neuveriteľné špecializácie a identity vymysleného lekára a nabalia vrecká tomu, čo je v pozadí všetkých týchto projektov.

Zdrojový kód odosielateľa spamu:

Received: from mail.romenion.eu (mail.romenion.eu [217.79.191.73])

Received: from romenion.eu (mail.romenion.eu [217.79.191.73])

by mail.romenion.eu (Postfix) with ESMTPA id AD741283C5D;

Mon, 19 Feb 2018 23:24:52 +0200 (EET)

Message-ID: <otdytht44212623.10348351@mail.romenion.eu>

From: “Maxisize” <otdytht@romenion.eu>

To: <OBEŤSPAMU>

Subject: [Spam] =?utf-8?B?U0lMTkVKxaDDjSwgVsOExIzFoMONLCBETEjFoMONIQ==?=

Date: Tue, 20 Feb 2018 00:24:50 +0300

MIME-Version: 1.0

Content-Type: multipart/related;

type=”multipart/alternative”;

boundary=”—-=_NextPart_000_0006_01D3A9E1.21FE8360″

Precedence: bulk

List-Id: b67042716v36262543

X-Complaints-To: abuse@romenion.eu

List-Unsubscribe: <http://romenion.eu/ru/unsubscribe/do?hash=12412030XX7>

X-Spam-Flag: YES

X-Spam-Status: Yes, hits=7.29 required=5.00

Upozorňujeme

Upozorňujeme, že článok je pravdivý. Pravdivosť našich tvrdení hneď podkladáme skutočnými dátami a odkazmi. V prípade, ak sme sa Vás v článku dotkli, v prvom rade si obstarajte súhlasy pre narábanie s emailovými adresami a osobnými údajmi (teda aj emailovými adresami typu meno.priezvisko@ a iných konkrétnych adries). V prípade, ak sa Vám nepáči obsah článku, prestaňte používať podvodné praktiky, falošných lekárov, vymyslené odborné údaje a vymyslené informácie o výskumoch rovnako ako vymyslených zákazníkov.