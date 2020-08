Tie roky miléniové: Markízatext a legendárne 797 a chatovanie cez SMS

Ohodnoťte článok

Miléniové roky, alebo ak chcete, desiate v novom tisícročí, priniesli mnoho zmien. Najskôr to mal byť nástupom roku (20)00 pád elektroniky a leteckých terminálov, no nekonal sa. V USA sa nasledujúci rok zrútili dvojičky, nastali politické zmeny, vedci prišli na mnoho objavov, do vesmíru vyletelo niekoľko rakiet, vo svete počítačových hier sa objavili prevratné kúsky a technologický vývoj sám o sebe len a len napredoval. Rovnako tak aj mobily, internet, komunikácia a spôsoby spájania ľudí. Svet ešte nepoznal Facebook, Twitter, hoci v roku 2006 sa zrodil Youtube, ktorý nahradil len o niečo starší Googlevideos.com.

Na malom Slovensku sa v prvých miléniových rokoch darilo napríklad mobilným operátorom. Už skôr zabodoval Globtel mobilom za korunu, aj Eurotel. Obe sa pretekali v kvalite, inováciách aj predražených cenách, čo sa nezmenilo výrazne ani dnes. Ešte stále niečo znamenali značky ako Saigem, Alcatel, Trium (Aria alebo Mars), Sony Ericsson, alebo aj Siemens. Motorola ešte niesla názov Motorola a svetu mobilov vládli Nokie. Zdá sa až neuveriteľné, že niektorí súčasní milionári sú mladší ako Nokia 3310 (hit roku 2000) vo vašej polici so spomienkami. Práve s mobilmi sa spája chat, na ktorého veľkú slávu v počiatkoch sa už mierne zabudlo, no v čase svojho rozmachu to bolo niečo mimoriadne a samozrejme úspešné.

Markízatext a 797 v rokoch 1999 až 2001

Číslo pripomínajúce model Boeingu, bolo na markízatexte pomerne rýchlo načítateľné. Bez veľkého čakania na nabiehanie číslic. Najskôr šlo o fórum ľudí, ktorí vedeli že na rovnaké číslo sa posiela SMS a tá sa zobrazuje na skle. Trvalo len niekoľko dní, než sa na tomto chate objavili prvé živly.

Ilustračná fotografia nie z roku 1999, ale zo súčasnosti s retušou čísiel. Inzertná skupina je i tak plná inzerátov na zoznámenie. Na snímke je zachytené len chatovacie prostredie. Nič z obsahu snímku zo stránok https://markizatext.sk/?strana=797 nie je predmetom tohto článku.

Kým pôvodne priestor slúžil na pozdravenie priateľov, ľudí, oznámenia rôzneho typu, zvrtlo sa to pomerne rýchlo na inzerciu, predaj, zoznámenia a využívanie množstva skratiek. Za každú odoslanú SMS sa platilo, takže aj skratky nachádzali vyššie uplatnenie pri snahe o čo najpresnejšie posolstvo. Aj bežný človek sa bez internetu zoznámil s mierou toho, ako homosexuál vyhľadáva homosexuála, ako mladý pár BI hľadá rovnako založený mladý pár, prípadne ako osamelý muž kúpi použité nohavičky. Prípadov, ktoré možno nazvať zvláštnymi, alebo extrémnymi, to na obrazovke začalo pribúdať.

Niekoľko obrazoviek a čakania

Kým sa zobrazila SMS, niekedy to chcelo krátky čas, inokedy sa objavila ihneď. Postupne pribudli ďalšie podstránky, ktoré mali odčleniť ľudí od ľudí podľa témy a spôsobu využívania 797. S pravidelnosťou sa tu objavovali ľudia, ktorí mali dostatok času, ale aj dostatočne veľké paušály s SMS balíčkami, alebo ich len netrápil výsledný účet. Aj tu bolo možné sledovať určitú mieru závislostí, ak pisatelia komunikovali v hojnom počte a frekvencii.

Vynaliezavosť a obchodovanie

Pamätníci si spomenú na obrázky tvorené z interpunkcie a písmen. Celé obrazy, veľké odkazy, alebo len chlípne narážky sa objavovali s pravidelnosťou Kreatívni používatelia siahali po náročných obrazcoch a následne šokovali verejnosť nádhernými postavičkami a symbolmi vytvorenými len zo zátvoriek a znamienok. Kreatívni grafici však o prvenstvo najvýraznejších užívateľov súperili s obchodníkmi. V časoch, keď CLIP a CLIR bolo za poplatok, obchodovali s kódmi, ktoré mali údajne priniesť CLIP a CLIR bezplatne. Tento mýtus sa šíril rýchlosťou blesku a vymieňali sa rôzne kódy, ktoré niektoré platené služby mali sprístupniť bezplatne. Niekomu fungovali, niekomu nie. Jednoducho aj preto, že nie každý mal dané služby aktivované, alebo súčasťou balíka.

Na odborníkov na mobily sa v tomto prostredí hralo množstvo ľudí. No to najhoršie sa ukrývalo v časti zoznamovanie. Tak ako nie je dostatočne chránené prostredie online zoznamiek, nebolo takmer vôbec chránené ani toto teletextové. Akonáhle ste uviedli svoje telefónne číslo jednému, vyšli ste zo svetla anonymity a videl ho ktokoľvek. Ten, komu ste ho poslali, no zároveň celé Slovensko.

Hrozby, akých je dnes ešte viac

Cez teletext bolo možné osloviť kohokoľvek. Spýtať sa ľudí na akúkoľvek otázku a komunikovať podobne ako na klasickom chate. Len všetko cez SMS. Stretávali sa tak na jednom mieste mladí aj starí. Ktokoľvek si zaobstaral mobil a mal vedomosť o 797. Ak ste uviedli, že máte 15 rokov a radi by ste našli niekoho zo ZA, KN, alebo PB v rovnakom veku, možno ste niekoho naozaj našli. No vaše číslo si zapísal neraz aj niekto iný. Dnes s odstupom času na tento trik možno všetci zúčastnení pozerajú s vážnosťou, kým vtedy šlo o zábavu. Na zverejnenie čísla takmer vždy nereagovali len mladí, ale aj staršie ročníky. Zo spomienok, ktoré boli vtedy vnímané ako zábava, no des by sme sa k tomu postavili inak, možno spomenúť na opakujúce sa prípady neznámych volajúcich.

Muž odhadom 35+ volá so záujmom o nahé fotografie. Mal záujem o nahé fotografie 15 ročného chlapca, ktoré by sám prišiel nafotiť. Nepotrebuje tvár. Slušne zaplatí. V čase, keď internet a počítač mala len stále menšia časť obyvateľstva.

Muž 35+ telefonuje so záujmom o rozhovor a otázky na sexuálne skúsenosti

Muž 35+ telefonuje so záujmom o stretnutie, reaguje na niečo v inzeráte a ponúka lepší mobil, alebo peniaze na nezáväzné stretnutie.

Hrozby maskované, aj odvážne

Zväčša telefonovali takéto ponuky z CLIR – utajeného čísla, inokedy z rozpoznateľného čísla. V tom čase aj skupinka priateľov, ktorá si z takýchto volajúcich uťahovala, mala určitý strach, no zároveň týchto ľudí nepokladala za hrozbu. Dnes je mnoho z nich rodičmi a tento druh zábavy berú vážnejšie. Hrozby, ktoré sa objavovali na teletexte ešte niekoľko rokov, zostali. Presunuli sa však aj na iné miesta, sociálne siete a sú na nich dodnes. Dá sa povedať, že zmienku o tomto teletexte tu uvádzam zámerne. Ak by som mal totiž uviesť najstaršiu skúsenosť so zneužívaním, pedofíliou, alebo jej pokusmi, práve toto je najstaršou skúsenosťou s akou som sa mal možnosť stretnúť. Ak ako dieťa uvediete vek a fakt, že vtedy 797 priťahovalo aj deti s mobilom, ak internet nebol tak dostupný po celom Slovensku, a predsa sa ozve niekto, čo si nechce písať o bicykloch, ani o Pokémonoch, ale chce vás fotiť nahého, asi tu nebude celkom v poriadku. Najstaršia skúsenosť s týmto prostredím, ktorá sa mnohokrát opakovala u ďalších rovesníkov, zostáva živá dodnes, len sa presúva všade tam, kde sú nové prostriedky na komunikáciu a záruka anonymity.

Niektoré skúsenosti s obťažujúcimi telefonátmi v tej dobe možno aj iní brali na ľahkú váhu a mávnutím rukou sa problém presunul mimo nich. Až s odstupom času bolo vnímané takéto správanie, ktoré ohrozuje mladých ľudí, za nebezpečné. V neznámej miere ma možno aj toto poznačilo, vytvorilo vzťah voči podobným pokusom a ďalšie udalosti, ktoré sa ma priamo netýkali, no ohrozovali blízkych zapríčinili vznik tohto projektu a boj všetkým hrozbám, ktorým sa inak nevenuje pozornosť.

Dnes stále nažive

Markízatext je ako nástroj informovanosti a pomoci používaný dodnes. Dokonca aj stránka 797 s ďalšími po nej, je dodnes využívaná na komunikáciu. Aj teraz sa tam nachádzajú vulgárne inzeráty, požiadavky konkrétneho tvaru ohanbia, ponuky na finančné odmeny za XXX a XXY a všetko možné. Nejde však o službu, ale o ľudí, ktorí v nej pridávajú svoje správy, inzeráty a kontaktujú cez tento priestor ďalších. Tak ako všetok podobný priestor, aj tento je zneužívaný ľuďmi. Dnes je pre chat určená miestnosť 790 – 791 – 792 79 – 794 – 795 – 796 a na inzerciu 797 – 798 a 799. Dokonca tu má priesto rvyslovene erotická zoznamka a maďarské vlákna.