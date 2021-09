Nič ako Facebook lotéria neexistuje a ani neexistovalo. Ani v septembri 21

Ohodnoťte článok

Opakujeme to neustále, no je ľahšie premýšľať, či by to mohla byť “konečne pravda” ako začať kriticky premýšľať o obsahu takýchto emailov. Ak email tvrdí, že ste vo Facebook lotérii vyhrali majland, zarážajúceje už len to, že existuje nejaká Facebook lotéria, píše emailom a že nič o vás nevedia, email pošlú z emailu na hotmail.com, či z Gmail.com… a stále to mnohým pripadá ako reálna informácia o výhre. Facebook lotéria nikdy žiadna neexistovala, na jej prevádzkovanie v medzinárodnom meradle by ani nemala potrebné licencie, a určite by sa to nedialo len tak cez emaily. Ide o jedne z najčastejších internetových podvodov, s ktorými nás kontaktujete bez prestávok a pýtate sa, či by naozaj mohli mať teraz pravdu. Ale nie, nemohli. Ani tento prípad nie je pravdivý a nebude pravdivý ani ten o týždeň, alebo o mesiac.

Prečo to robia a čo je cieľom?

Opakujeme to niekoľko krát a upozorňuje na to aj kniha (Ne)bezpečný internet, ktorú určite odporúčame najmä ľuďom, ktorí sa zoznamujú s internetom a nechcú padnúť do rúk podvodníkom ako tento. Účelom je získať osobné údaje a platby nejakých správnych poplatkov, či daní vopred. Máte zaplatiť 56 eur poplatok za právnika, ktorý pripraví všetko potrebné na prevod výhry. Neskôr sa dozviete, že ešte je nutné zaplatiť daň 120 EUR a keď cúvnete, začnú sa vyhrážať, že už sa proces začal a jeho stopnutie bude mať pokutu niekoľko tisíc eur. Model toho, ako podvodník funguje, má rôzne odlišnosti a sumy platieb, ale zachovaný princíp.

Falošné tvrdenie o výhre v neznámej hre Facebook lotéria

POZNÁMKA: Ak ste túto správu dostali do priečinka nevyžiadanej pošty / hromadného obsahu, je to z dôvodu obmedzení implementovaných vaším poskytovateľom internetových služieb, preto vás (Facebook Lottery Team) vyzývame, aby ste s ňou zaobchádzali skutočne.

********************************************

Blahoželáme:

Váš E-MAILOVÝ ÚČET vyhral sumu 1 milión libier šterlingov (1 000 000,00 GBP) v prebiehajúcom promo ocenení online na Facebooku a Coronavirus (COVID-19) finančné prostriedky od generálneho riaditeľa Facebooku Inc. Zuckerberg. Vaše číslo lístka je 00545 188 564756. Všetci účastníci boli vybraní prostredníctvom počítačového randomizovaného systému vyžrebovaného z 27 miliónov e-mailových adries cez internet a Lucky Winners. TO ZNAMENÁ, ŽE TO NENÍ IBA FACEBOOK UŽÍVATEĽA, KTORÝ MÔŽE Z TEJTO LOTÉRIE ZÍSKAŤ, TOTO LOTÉRIA JE PRE KAŽDÉHO A AK DOSTANETE E-MAIL, ZNAMENÁ TO, ŽE STE JEDENM Z VÝHODNÝCH VÝHERCOV. Pošlite ďalej svoje všetky podrobnosti, ako napríklad:

1. Celé meno ………….

2. Krajina …………..

3. Kontaktná adresa ……..

4. Telefónne číslo …..

5. Rodinný stav ……..

6. Povolanie ………….

7. Spoločnosť ……………

8. Vek ………………… Podrobnosti prosím pošlite:

Kontaktná osoba: pán David M. Wehner, finančný riaditeľ európskeho regiónu UK

* Prostredníctvom e-mailu: facebook.claimunit@outlook.com Váš e-mail vyhral náš jackpot, ešte raz blahoželáme. Váš v službe,

Pán Marc Andreessen

Facilitátor lotérie na Facebooku. ********************************************** *******

Nepochybujte o tomto liste alebo ho ignorujte, pretože sme pripravení odovzdať vám vaše neuveriteľné ocenenie od Facebooku.

