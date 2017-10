Falošné súťaže na podvodných stránkach na Facebooku: Vyhraj To

Stránky Vyhraj To prezentujú doslova prototyp stránok, ktoré sú podvodné, absurdné až drzé. To, čo zobrazujú je absurdná súťaž o auto za 25 000...

Už je to 5 rokov, čo upozorňujeme na podvodné súťaže na internete a na Facebooku. Vážne nás verejnosť začala brať až keď začali stránky slušne okrádať ľudí vo veľkom o nemalé sumy na mobile. Stále však nemusí ísť o finančnú zlodejinu, pre ktorú sa podvodné súťaže robia.ň

Stránky VYHRAJ TO

Stránky Vyhraj To na adrese: https://www.facebook.com/vyhrajemtodnes

Prezentujú doslova prototyp stránok, ktoré sú podvodné, absurdné až drzé. To, čo zobrazujú je absurdná súťaž o drahé auto v hodnote 25 000 EUR a rovno 2x. Nemysliteľné. Stránky, ktoré nemajú žiadne pozadie, sponzora, financovanie, stránky ktoré spravil na kolene nejaký študent s 20 EURami na účte a operuje s nádhernými cenami ako sú sedačky, mobily, tablety, notebooky, spotrebiče a… podržte sa… auto MAZDA 3 a ešte k tomu dva krát.

Neuveriteľné tisíce Slovákov im veria. Napriek tomu, že konečne o týchto súťažiach informuje TV Markíza aj TV JOJ. Takmer sme si mysleli, že svoj boj môžeme zanechať, pretože masové médiá ako televízia sa už postarajú o zánik zmyslu týchto špekulantov. Kdeže! Ľudia stále veria. Že im len tak niekto dá niečo zadarmo. Nikdy nič také nefungovalo a neexistuje človek, čo by to vyvrátil. Stránka bez mena, pozadia, bez podmienok, reálneho štatútu a vysvetlenia dôvodu nemôže venovať auto, nemôže venovať ani len hlúpe pár eurové CD len tak. Skrátka už len z princípu.

Že vás to nič nestojí, tak nie je problém?

Pre kohokoľvek s dobrým úsudkom vyzerá každý, čo zdieľa túto súťaž, v podivnom svetle. „To vážne nevidí?“ hovoria si tí, ktorí chápu pozadie tohto podvodu. Ak máte pocit, že vás to kliknutie nič nestojí, vedzte, že máte pravdu. Nič vás to nestojí. No práve vďaka množstvu klikov zarába ten, čo šíri podvodnú súťaž. Následne ak zdieľate, alebo komentujete niečo, čo môžu vidieť aj vaši priatelia, šírite aj medzi nich bludy a klamstvá. Ako náhle stránka nastúpi do fázy hľadania obetí do SMS platieb s údajným potvrdením výhry, môžu sa vám poďakovať. Azda úprimne a jasne napísané celkom postačí pre čo najlepšie pochopenie.

