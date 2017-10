Man pride gél, sľubuje dávku testosterónu, na podvodnom webe

Falošný magazín MEN Experience sme tu mali už niekoľko krát a stále je to to isté. Dnes to je akýsi Man Pride gél, ktorý...

Ohodnoťte článok Falošný magazín MEN Experience sme tu mali už niekoľko krát a stále je to to isté. Dnes to je akýsi Man Pride gél, ktorý zvyšuje hladinu testosterónu starších pánov. Aspoň tak propaguje prípravok fotografia s elegantnou slečnou z facebooku, ktorú si len stiahli. Reálne ani netuší, že propaguje jej fotografia nejaký prípravok.Drzé úbohé zavádzanie cez podvodný text plný výmyslov, ktoré nemajú obdoby. teda, oprava. Obdobu majú stále v celej tejto veľkej sieti, ktorá opakuje ustavične rovnaké vymyslené štúdie a odborné texty bez hlavy a päty. Gél Man Pride a znova MEN Experience MEN Experience je nám už známe, aj vďaka “prípravkom” pre kulturistov. Logo tohto “magazínu” používajú falošné stránky opakovane do jednočlánkových stránok. Dnes je to doména: http://sk.strongsecret.eu/ kde opäť objavujeme niekoľko detailov protizákonných, nevhodných a teda aj zavádzajúcich. stránky nie sú skutočný magazín, len sa naň hrajú. Neexistuje nič, čo je klikateľné ako na skutočnej stránke.

toto je, priatelia, výsmech toho, čomu sa hovorí magazín. Nič na stránek nie je pravé. Všetka grafika je len ilustračna snímka jedna za druhou. Prvky sociálnejsiete sú fingované. odkliky na prihlásenie a registráciu sú neaktívne prvky, ktoré sú napísané len slovom, nejde o žiadne reálne tlačidlá s funkciou.

stránky sú podvodné, veď zámerne upravujú dátum komentárov tak, aby boli zdanlivo stále čerstvé.

neexistuje redakcia, prevádzkovateľ, kontakt, nič.

článok je umelý, vykonštruovaný blábol, bez žiadneho zdroja, podkladu, ničoho. Je na smiech to, čo je tam uvedené.

kamkoľvek kliknete, presmeruje vás to napredajnú stránku: http://bestofferstar.com/421/manpride/s/gps/ Predajná stránka: množstvo klamstiev a údajných skúseností. Informácie o peruánskej viagre, alebo o Houstonskom inštitúte spolu s inými údajmi na popletenie ľudí. To že spomenú pár vecí, ktoré reálne existujú neznamená, že to je pravda.

na stránke v dolnom ľavom rohu vybiehajú podvodné hlásenia o aktuálne prebiehajúcich nákupoch. Majú mať psychologický efekt, udržiavať návštevníkov v tom, že projekt a produkt je populárny a reálne ho ľudia chcú. Pravda je odporná. Tieto hlásenia sú natvrdo nasadené v kóde stránok a len načasované tak, aby vo vhodnú chvíľu vyskakovali. V skutočnosti si prípravok v tejto chvíli neobjednáva nikto. aj táto predajná stránka je v konečnom dôsledku akýsi podivný “blog”

obchodné podmienky začínajú nadpisom “PODMIENKY PRE UŽÍVANIE KUPÓNOVÉHO ZĽAVOVÉHO KLUBU”, čo je niečo, čo nedáva ani zmysel a vytvára to otázniky. Aký kupónový systém? Predražený testosterón predsa predávajú rovno, a nie na kupóny.

kontakt stránok je na smiech. nulové priznanie prevádzkovateľa. prevádzkovateľ sa zatajuje. Chýba zákonom prikázaná identifikácia predajcu, IČO, DIČ, Sídlo, nič z toho tu nie je. Nie je tak ani možný predaj na úuzemí Slovenska a predsa stránky v slovenčine očividne predávajú na Slovensku.

ak sa pokúsite utiecť, stránky vás zadržia a dajú ešte pár eur zľavu na stránke: http://bestofferstar.com/421/manpride/s/gps/index2.php Upozornenie: Nehodnotíme výrobok, hodnotíme spôsob propagovania a vytváranie nátlaku, psychologických ťahov na zákazníka, zavádzanie zákazníka vymyslenými informáciami a falošnými prvkami. Uvádzame zároveň ďalšie protizákonné jednania predajcu a propagátora.