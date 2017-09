Varovanie: Údajné riešenie erekcie s látkou Man Pride na Centrume

Priamo pod prihlásením na Centrum.sk sa sa objavuje reklama na látku Man Pride. Zneužili v nej Annu Kurnikovovu, zrejme dúfali, že svet už na...

Priamo pod prihlásením na stránkach Centrum.sk sa sa objavuje reklama na látku Man Pride. Má to byť pomoc s erekciou, čo sa ešte dá v dnešnom svete pochopiť. Nepochopiteľná je ale slovenčina, nepochopiteľná je fotografia Anny Kurnikovej, ruskej tenistky, stará zhruba 15 rokov a nepochopiteľné je aj protizákonné podvodné pozadie celého pofidérneho predaja látky, o ktorej netušíte v skutočnosti nič. Len že ju objavili nejakí vedci z Houstonu, hoci netušíte, či vôbec látka Houstonom aspoň prechádzala. Ponúkajú na podvodných stránkach niečo, čo je popísané superlatívmi, avšak len od jediného človeka – autora celého projektu, ktorý sa už na prvý pohľad snaží dostať od ľudí peniaze a zanechať ich zúfalých aj naďalej.

Foto: podvodníci dnes zneužili slávnu ruskú tenistku Annu Kurnikovu / tiež uvádzanú aj ako Anna Kurnikovova

Magazín MEN Experience wise guy experience

Magazín MEN Experience wise guy experience, ako sa uvádza a identifikuje táto stránka, neexistuje. Nič také neexistuje. Ide len o navrhnuté logo a stránky na doméne http://simplifyportal.com/421/manpride/gps/ – avšak logika nepustí. Neznáme podvodné stránky Simplifyportal.com majú na akejsi pod-pod-podstránke narafičený magazín, ktorý neexistuje? Niečo také zaváňa podvodom. Ostatne, my sa takémuto fingovanému webu nedivíme, len uvádzame fakty. Ide o identický prípad, ako pri mnohých iných podvodných stránkach. My sme sa priamo venovali podvodu zo sveta kulturistiky a rastu svalov – MEN Experience Wise Guy experience majú svoju zmienku u nás, no vtedy ich nasadili na inú doménu.Varujeme tak pred výmyslami a zavádzaním rovnakého webu po druhý krát, hoci sa presunul na inú doménu.

Magazín nie je pravý. Neobsahuje žiadne kontaktné údaje predajcu Man Pride, popis redakcie, fungovanie, iné články, akúkoľvek históriu, alebo akékoľvek pravé informácie o pozadí portálu. Neexistujú iné články. Všetky prekliky vedú na pofidérne možnosti nákupu látky s menom

Komentáre k Man Pride

Všetky komentáre na stránkach obsahujú neuveriteľne zlý preklad translatorom. Slovenčina akoby ani nebola po slovensky. Ba čo horšie, nejde o komentáre. Vnútorný kód stránky totiž odhaľuje, že text nebol vydaný ako komentár, ale ide vo všetkých prípadoch len umelo nasadený dopísaný text pri spustení stránok samotných. Komentáre tak nie sú spojené s databázou a nie sú dielom nejakých diskutérov, ale iode o umelo nasadený text v texte stránok. všetky komentáre sú písané štýlom, ktorý potvrdzuje pravosť účinkov, no nejde o komentáre ale klamlivé narafičené texty.

Centrum.sk ako zverejňovateľ

Inzerent nakúpil priestor na centrum.sk, aby na stránke zverejnil reklamu. Veľmi zamrzí, že na strane Centrum.sk nie je nikto, čo si nevšimol Annu Kurnikovu, priateľku Enriqueho Iglesiasa a ešte aj dovolil nasadiť celé URL v podobe “http://simplifyportal.com/421/manpride/gps/?utm_source=http%3A%2F%2Fwww.centrum.sk%2F” čo svedčí o manuálnom nasadení objednanej platenej cielenej kampane merateľnej ako jednoducho “centrum.sk”. Zamrzí, že sa nepozerá na mieru slovenčiny a zamrzí aj fakt, že banner nijakým spôsobom neupozorňuje svojim okolím pri takto nebezpečných cieľových stránkach, že ide o reklamu na nejaké Man Pride.

Problémy:

Pre zhrnutie problémov je nevyhnutné urobiť niekoľko jasnejších rozborov a zmienok v bodoch.