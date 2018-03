Vypíname komentáre: DISQUS prikázal reklamu s podvodníkmi

Systém komentárov Disqus, ktorý sme donedávna používali, pred časom sám bez nášho súhlasu a záujmu aktivoval reklamný priestor nad komentárom a pre istotu aj...

Systém komentárov Disqus, ktorý sme donedávna používali, pred časom sám bez nášho súhlasu a záujmu aktivoval reklamný priestor nad komentárom a pre istotu aj druhý pod komentárom. V oboch reklamných pozíciách propagoval opakovane podvodné stránky na liečenie bradavíc a plesní na nohách. Rovnaké podvodné prípravky, proti ktorým sme otvorene bojovali v niektorých z našich článkov. Presne na rovnaké podvodné stránky však viedla z našich stránok reklama. Pri pokuse reklamy vypnúť však systém DISQUS zobrazuje informáciu o tom, že reklamy nie je možné vypnúť, pretože je nutné zaplatiť.

Ukážka reklamy, ktorá bola prikázaná, bez možnosti ju vypnúť:

falošné HOAX informácie o slovenskom smetiarovi, ktorému pípla SMS so závratnou čiastkou na účte, lebo hral skvelú online hru. Aj to je len jedna zo správ, ktoré sú navlas rovnaké ako tento článok

HOAX sa nenechá vydierať

Svojim spôsobom nejde ani tak o vydieranie, avšak ak využívame známy a používaný bezplatný plugin Disqus na riešenie komentárov na stránkach HOAX.sk bez problémov už dlhší čas a náhle samovoľne bez nášho zásahu aktivuje služba reklamy, niečo také sa nám nepáči a nehodláme s tým súhlasiť. Dokonca toto spravili len na tejto stránke, nie na inom projekte, kde však nie je dostatočne veľa možných obetí, ktorým by sme nechtiac a nevedomky zverejňovali podobný obsah.

Najzarážajúcejšie je pritom to, že reklamy neobsahujú skutočné produkty, ale v drvivej väčšine sú to len a len reklamy na podvodné prípravky, falošné stránky, hazardné podvodné hry, a odpad, proti ktorému bojujeme. Preto sa žiaľ musíme rozlúčiť s komentármi, ktoré už boli našimi čitateľmi napísané a vypnúť ich z dôvodu, že sa DISQUS zachoval naozaj neštandardne. Nedovoľuje reklamy vypnúť a obsahuje pritom tie najhoršie možné reklamy, ktoré bez štipky hanby prezentuje ako svoju súčasť.

Ukážka toho, čo zobrazí administrácia DISQUS: Zaplať, inak reklamy nevypneš. “Ďakujeme Disqus, končíme s tebou.”

Veríme, že aj naši návštevníci budú mať pochopenie pre dôvody vypnutia našich komentárov, aby viac u nás nedostávali priestor podvodné hnusné stránky okrádajúce množstvo ľudí o peniaze. Najmä ak sme priestorom, ktorý sa ako jediný na Slovensku pokúša o obranu a osvetu v oblasti internetovej špiny a hrozieb.

Odporúčanie

Odporúčame aj iným webmasterom, aby občas nahliadli na Disqus na svojej stránke. AK samovoľne aktivujú reklamu a zobrazujú v nej takto nebezpečný obsah, potom celkom strácame dôveru v celý Disqus. V záujme nekázať o podvodníkoch, ak ich sami propagujeme, nemienime ďalej akokoľvek podporovať podvodné stránky. Deň čo deň sa nám na stránke zobrazovala reklama na medikamenty a iné látky, o ktorých sme písali. Niečo také preto bolo nemysliteľné. Aj reklamný priestor iných stránok sa môže kedykoľvek zmeniť. Bezplatne tak budete ponúkať reklamy a ani o tom neviete. Pre nás nastalo veľké prekvapenie, no ostrejšie budeme sledovať, kde všade na Disqus ešte upozorniť.

Je naozaj zvláštne, že sa služba orientuje práve na jednu skupinu a druh reklám. Falošné zoznamky, látky, ktoré preukázateľne porušujú slovenské zákony. Aj zákony EÚ, či ktorejkoľvek inej krajiny. Vytváranie falošných lekárov z fotografie z fotobanky a vymyslením jeho mena, praxe a inštitútov, vytváraním falošných stránok s falošnými generovanými komentármi a mnoho iného, asi ťažko projekt nazvať nepodvodným.

Ohradzujeme sa voči akýmkoľvek tvrdeniam, že článok a vyjadrenie poškodzuje DISQUS. Naša strana bola poškodená nanútenou reklamou aktivovanou bez vedomia a súhlasu s obsahom, na ktorý ste nás opakovane upozorňovali, avšak my sme nedokázali reklamu vypnúť. Dnes vieme, že bola súčasťou Disqusu s čím sme nikdy pred tým nemali skúsenosť a celá služba sa len pri tejto stránke začala správať neobvykle. Takéto jednanie nemožno považovať za slušné a férové. Je to totiž presne to isté, ako keby dorazil Habera na koncert nejakej Revival kapely a prekrikoval by ju vyhlasovaním reklamy na nejakú pochybnú podvodnú značku a nikto by si nedovolil zakročiť. Naozaj sme rozčarovaní z drzosti s akou Disqus postupoval a je to zrejme cítiť aj na rozsahu tohto pre laika vlastne zbytočného článku. Ospravedlňujeme sa.