Podvodné stránky Ling Intelligence lákajú ľudí na Facebooku

Bezcenné a neuveriteľné jazykové kurzy Ling Intelligence, plné podvodných informácií a hlúposti, zavádzania a protizákonného odpadu používajú rovnaký podvodný obsah už niekoľko mesiacov. Teraz...

„Najnovšia automatická formula Harolda Linberga – výučba cudzích jazykov so vzdelávacím programom na dva týždne“ uvádza stránka, pritom vymyslené podvodné drísty sú na stránke zavesené už priveľmi dlho na to, aby to mohla byť „najnovšia formula“. F1?

Reklama na Facebooku pre podvodné Ling Intelligence

Falošné stránky a reklamy na zázračné jazykové kurzy Ling Intelligence sa objavili na Facebooku. Môžete stokrát označiť reklamy tohto typu ako nezaujímavé. Nacielenie nastavili na ženy nad 40 rokov, ideálne obete. Práve im zobrazujú reklamy na tieto kurzy v reklamnom priestore Facebooku, napriek označeniu že ide o podvod. Facebook však očividne nerobí nič preto, aby neprezentoval podvodné stránky a podvodníkov ako takých.

Stále Google Glass

Všímame si to už niekoľko rokov. Napriek tomu, že tieto zázračné kurzy, ktoré ľudí privádzajú do zúfalstva a skôr pomôže učebnica angličtiny pre základnú školu, ako tento odpad, používa opakovane kradnuté kopírované fotografie z iných stránok. Vytvárajú falošných ľudí, Slovákov, ktorí objavili jazykový kurz, alebo sa naučili plynulo cudzí jazyk za pár týždňov, ako rodený Angličan a podobne. Sú to hlúposti. Nikdy taká metóda neexistovala a zrejme ani nebude. Odjakživa ale už pri Ling Fluent používa Ling Intelligence (stále to isté, len to zmenilo názov) používajú rovnaké snímky. Buď sú to ľudia s elektródami na hlave, fotografie kradnuté z vysokých škôl a výskumných ústavov, alebo snímky ľudí, ktorí majú na hlave Google Glass – okuliare sprístupňujúce virtuálny obsah.

Pravdou je, že sa im len osvedčilo v číslach, že práve tieto fotografie lákajú najlepšie obete do pasce. Iný dôvod existovať zrejme ani nemôže. Hlavy a oči ľudí s nasadenými Google Okuliarmi zrejme v ľuďoch vytvárajú dôveru. Nie, v našom prípade je to len hneď jasný spôsob, ako rozoznávať podvodníkov. Už niekoľko rokov totiž platí, že čo snímka s človeka s Google okuliarmi, ktorá prezentuje jazykové kurzy, to je len hnusný podvod. Množstvo takých reklám vidieť na Facebooku, ale aj na stránkach siete Azet.sk, ako sú aktuality.sk, Pokec.sk, Azet.sk, Cas.sk a mnoho iných.

Prečo podvodné?

falošný fingovaný magazín bez histórie, obsahu, majiteľa, prevádzkovateľa

falošný Harold Lindberg

falošné ďalšie osoby

falošné komentáre

falošné stránky a predajné nátlakové prvky

falošné informácie o výskume

falošné informácie o obsahu, účinkoch

falošné reklamy a nepravdivé informácie na reklamách

falošné fotografie v reklame, zneužívanie Google Glass

Konkrétny príklad: podvodné stránky na adrese: daily-fit-advices.eu(lomeno)article/?uo6h4srg