Podvodné stránky s logom The Sun lákajú na peniaze a heslo “Mega Moolah”

Falošná Facebook reklama lapajúca do pasce, následne unikátny podvodný web, šialene posplietaný falošný obsah, drísty od výmyslu sveta, hnusné klamstvá a všetko to je zakončené logom britského magazínu THE SUN v hornom rohu celých podvodných stránok, čím nie len že uvádzajú ľudí znalých značky do omylu, ale porušujú viacero zákonov a práv samotného the Sun. Ani tentoraz nejde o nič iné, len o poriadne drzý podvodný web, ktorý neustále opakuje heslo Mega Moolah. Ide o akúsi hru, ktorej sa nebudeme venovať. Ide tradične o hazardnú finančnú hru, akých je na internete tisíce. Ich systém a zákonné obmedzenia dané zákony SR sú témou samou o sebe.

Zameriame sa však na stránky a varovanie, prečo nedôverovať ničomu, čo na stránke vidíte.

Priláka vás Facebook a falošná stránka

Všetko to môže pokojne začať tak, že naletíte na poriadne viditeľnú kampaň na Facebooku. Tam si podvodníci vedia veľmi rýchlo vybrať konkrétny vek a záujmy ľudí. Tentoraz stavili na mladších. Nafingovaná stránka Intelligence test pics bez obsahu nalieva peniaze do toho, aby propagovala príspevok, ktorý reálne na stránke ani nemajú. Vyzerá nasledovne:

Ten však prinúti ľudí klikať, pretože každý chce peniaze. Práve tu začína celé divadlo. keďže nie každý je na internete zbehlý a rozoznáva pochybné stránky a obsah od nepochybného, opäť musíme pridať niekoľko upozornení:

facebook stránka nemá logiku a slúži len na vyvolanie dôvery, že ide o niečo fungujúce. narazíte na také stránky ako napríklad okeuwbeo(bodka)ru/2016/11/25/5-tips-for-saving-money-on-food-at-university/?utm_campaign=dK0GJg8Tcx&utm_medium=group&utm_content=placement&utm_term=img1android ak zmažete UTM kód, dostanete sa na maskovanú stránku, odrazu nie je nikde ani stopy po prvom webe. Ak si všimnete URL, spomína sa v nej nejaké šetrenie peňazí pri jedle na univerzite. falošné stránky nie sú skutočné. odkliky v menu, odkliky na webe, niekde dole, to všetko je fingované. chýba prevádzkovateľ, kontakt, zdroj informácií obnovte si stránky a je celkom možné, že narazíte na ďalšiu správu, že ďalší Slovák vyhral zásadnú správu. Fotografia pochádza z amerického youtube kanálu a nemá nič spoločné so žiadnym Slovákom. pokúšajú sa o vyvolanie lokálnej hystérie, ktorá má prebiehať v hlave zasiahnutého človeka. Tým že sa uvádzajú umelo nasadené aktuálne dátumy sa má vyvolať pocit, že overovať si fakty je “zbytočné”, pretože o tomto ešte nikto nevie. bezcenné drísty informujú o tom, že ľudia dostávajú peniaze. Akoby len tak, náhodou. všetko je to len podpora hazardnej hry Mega Moolah. Zrejme len ako provízna podpora. absolútne všetko, čo na tejto stránke nájdete, je falošné a nie skutočné. žiadna zo spomínaných udalostí sa v žiadnom prípade nestala. Ide o falošné klamlivé a sprosté správy vyvolávajúce u niekoho záujem a hystériu.

Nevyjadrujeme sa k produktu Mega Moolah a ani k spomínanému “Grand Mondial Casino”, pretože sme ho nevyskúšali. Vyjadrujeme sa k šíreniu, zavádzaniu, klamaniu falošným webom, falošnými komentármi, ktoré nie sú komentáre, ale surovo vsadené dáta do kódu. Zároveň k falošným udalostiam na falošnom podvodnom magazíne, ktorý nikdy neexistoval.

Odporúčame neklikať na tieto reklamy na Facebooku a nahlásiť ich ako podvodné, či škodlivé. Zostáva veriť, že jedného dňa sa Facebook poučí a prestane im dávať priestor.

Ozaj, všimli ste si, že oba varianty vychádzajú z bizarnej situácie? Psychologický dojem, ktorým chceli vyvolať pocit, že aj vy chodíte na záchod, a je to celkom bežné miesto, ktoré nezaberie a neukradne čas… že toto miesto, kde ste len chvíľu a tak netreba presedieť celé hodiny za stolom, môže poslúžiť na výhru závratnej sumy… toto celé má zapôsobiť a presvedčiť. Lenže oba príbehy hovoria o záchode. To vypovedá aj o hodnote a druhu marketingu. Odpadový záchodový marketing. Sami sa tak v tejto chvíli nazvali a ak si na to spomenieme, určite to radi zopakujeme.