Pozor na booho.sk ak nechcete prísť o nervy a peniaze (recenzie a hrôza)

Upozornili ste nás na nového hráča na poli akýchsi obchodov, ktoré si hovoria “nákupné galérie”. Nič podobné legislatíva nepozná. Prakticky však na takomto mieste nakupujete tovar, ktorý samotný obchod nemá. On ho len na základe vášho nákupu pôjde nakúpiť na Aliexprese a jemu podobných miestach. Ako zákazník nie ste nikde chránený, nemáte takmer žiadne práva a tak vám zostáva čakať a dúfať, že sa tomuto ob… vlastne to nie je ani obchod, len akýsi projekt… projektu podarí kúpiť to, čo ste si objednali. Keďže ide o kópiu rovnakého systému ako je SUPRISIMO.sk a BONKY.sk, odporúčame nenakupovať. Do pokojného bezstarostného života totiž vnesiete množstvo nervov, hnevu, zúfalstva a čakania.

U predajcu BOOHO a všeobecne pri tomto type predajcov totiž:

nedokážete predajcu jednoducho a priamo kontaktovať, pretože kontaktné údaje sú výsmech… na to, aby ste získali peniaze, potrebujete extrémne veľké úsilie.

nech už máte pri nakupovaní akékoľvek skúsenosti, prípadne právne vzdelanie, pri jednaní s týmito tu je vám všetko na nič. Začínate v celkom novom svete podľa ich pravidiel.

neexistuje možnosť pokojnej mierovej nenáročnej reklamácie

komentáre ľudí a spokojných zákazníkov pri tovare… nepridáte, nech sa snažíte akokoľvek.

nenájdete žiadne skutočne spokojné recenzie

tovar prichádza nekvalitný

záujem o zákazníka je prejavovaný ako minimálny

nákupná galéria neznamená obchod, ale akéhosi sprostredkovateľa, kedy si prevádzkovateľ ako ne-obchod v podstate môže (taký má pocit) robiť so zákazníkmi čokoľvek.

POZOR: tento prípad ťaží z domény, ktorá je podobná na inú značku. Sledujte však počet O v názve. Na doméne booho (.sk) sa však naozaj žiaden značkový tovar BOOHOO nenachádza.

POZOR: odporúčame kontaktovať bezodkladne SOI.SK a podať podnet na kontrolu. Vzhľadom na sídlo firmy v ČR je vhodné bezodkladne informovať aj COI.cz s dúfaním, že si česká strana s podnikateľom a jeho aktivitami spraví poriadok. Článok a zmienka o doméne a predajcovi je tu z adekvátnych dôvodov.

Výrazná nespokojnosť spotrebiteľa, nedostatočný telefonický kontakt a nezmyselné prepojenie medzi BONKY.SK, čo len rýchlo dokazuje, že si stránky buď zámerne neustriehli a prezrádzajú s kým máme tú česť, alebo si vzájomne weby prepojili kvôli backlinkom, čo by bol ešte ten primitívnejší prípad.

Názory

Pozrite si živé názory skutočných ľudí, ktorých nalákala ponuka: modrykonik.sk

V rámci predošlých projektov: na facebooku sa k dvom už zmieneným službám vyjadrujú ľudia priamo v stránkach. Veľa údržby im autor nevenuje, pretože rozhorčení ľudia sú tam vidieť. https://www.facebook.com/Bonky-109267187528504/ a https://www.facebook.com/Suprisimo-100917448462943/

