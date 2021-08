Pozor na email, ktorý začína „S náležitým rešpektom; Poslal som vám…“

Ohodnoťte článok

Prišiel vám takýto email? Neodpovedajte naň. Je to presne to isté, ako keby ste reagovali na záhadné dedičstvá, rôzne výhry v lotériách kam ste sa ani neprihlásili, plus jeden bonus navyše. Email sa snaží o vzhľad reálnej správy niekoho, čo sa s vami snaží spojiť, ale akoby ste nereagovali. Má síce podivné slová vo vetách hneď na začiatku, ale čo keď sa pisateľ skrátka len ponáhľa a niečo potrebuje? Áno potrebuje.

Falošný email je spam, neskôr scam.

Takéto emaily sú najskôr spamom, potom scamom. Dajte si preto pozor a nereagujte. Označte ho ako spam, hoci naozaj pokladá otázky a evokuje zvedavosť. Nedovoľte, aby sa z neho stal SCAM (keď vás už reálne oberie o peniaze). Takmer nevinný email vyzerá ako napríklad:

„S náležitým rešpektom; Poslal som vám e-mail a nebola tam žiadna odpoveď, prosím, potvrďte mi, že ste dostali túto poštu pre viac objasnenia.“

Bez podpisu, bez mena, bez čohokoľvek.

Čo tým odosielateľ sleduje?

Stačí, že mu späť napíšete akúkoľvek správu. Je celom možné, že pošlete správu v štýle „Nerozumiem čo chcete, o čo ide?“ a odosielateľ získa dôležitý údaj. Prakticky sa deje nasledovné:

Odosielateľ používa falošné meno, ale znenie emailu je stále rovnaké. Vyzýva vás na to, aby ste nejako reagovali. Ak zareagujete, späť k nemu sa dostane email, čo znamená, že schránka existuje. Ak má informáciu o tom, že schránka existuje, pošta bola prijatá a a poštu aj reálne čítate, znamená to hlavne to, že podvodník na druhej strane má lepšiu cestu k vám. Čokoľvek napíše, budete čítať. Zapôsobí zvedavosť (vaša) a email si prečítate

Zdá sa vám, že je to málo?

Teraz si predstavte, koľko spamov vám príde a bez prečítania ich zmažete. Tu však vzniká spam, ktorý vám príde do prijatej pošty. Čakáte na reakciu a reálne si ho prečítate. O toto presne ide odosielateľom spamu. Mnohé unikajú, ale tento neunikol. Tento si prečítate, nad textom budete rozmýšľať, ba čo je horšie, výrazne sa zvyšuje riziko, že akákoľvek ponuka, alebo žiadosť, ktorú si prečítate, zapôsobí a… takto nejak vznikajú tie prípady ľudí, ktorí nám píšu prosby o pomoc, o záchranu peňazí na účte, ak niekam dali čísla karty a pod.

Mimo to, aký skutočný email od skutočného Slováka by už začínal s textom ” s náležitým rešpektom.. ? S náležitým rešpektom taký email ignorujte.

