Finančná správa neposiela žiaden divný email a nežiada si údaje z karty

Podvodníci sú dnes schopní vymyslieť naozaj čokoľvek. Aktuálne rozposielajú emaily, ktoré majú vyzerať ako emaily z finančnej správy. Posielajú ich rôznym jednotlivcom, firmám, aj portálom. Nepochopiteľné znenie obsahuje prvky. Ktorými sa snaží podvodník prinútiť oslovenú obeť, aby reagovala a klikla. Formulár na stránke sa potom pokúša získať údaje o platobnej karte. Vy si však máte myslieť, že ide o email z Finančnej správy, ale hlavne že aj stránka finančnej správy je tá, na ktorú vstupujete.

Toto naozaj Finančná správa nerobí

Ide o jednoduchý trik uvedenia inej adresy a v realite otvorenie inej adresy. Keďže ide o pomerne dosť vážny problém, keďže dochádza k falšovaniu štátnej inštitúcie, zneužívaniu loga, identity, názvu a zavádzanie rôznymi spôsobmi, ktoré nemá význam pre tento článok spresňovať, považujeme za dôležité informovať vás aj prostredníctvom hoax.sk. Budeme radi, ak poznáte miesta, ktoré ocenia takéto informácie, o preposlanie, alebo informovanie.

Podvodník nemyslel na fakt, že Slováci majú účtovníctvo a účtovníčky

Podvodník, ktorý posiela tieto emaily do firiem, zrejme nemyslel na dôležitý byrokratický fakt. Čokoľvek sa týka daní, preplatkov, poplatkov a celkovo financií vo firme, je nutné mať všetko v poriadku aj po účtovnej stránke. Najmä účtovníčka musí vedieť v mnohých firmách o týchto veciach viac, poradiť, alebo evidovať. Je tak nemysliteľné, že podvodník čaká pri odoslaní podvodného emailu do malej firmy, že podnikateľ – majiteľ domény a osloveného emailu – len tak zadá čísla firemnej karty do formulára, najmä ak ide o email v tak príšernej slovenčine, napísaný nehorázne nelogickými vetami a nelogicky prichádzajúci v júli 2021.

drahá (EMAIL) Finančná Správa Slovenská Republika rozhodla, že má po prepočte roku 2020 nárok na vrátenie dane vo výške 314,35 EUR.

Ak chcete požiadať o vrátenie dane online, musíte vyplniť formulár žiadosti s požadovanými informáciami. Detaily: Ročné vrátenie dane: # SK-87A45-2021. Vratná suma: 314.35 EUR O svoje peňažné vyhlásenie môžete požiadať tu : https://pfs.iam.financnasprava.sk/?=SK-87A45-2021/taxrefund?= Ak teraz nevyplníte požadovaný formulár, nebudete môcť online požiadať o ročné vrátenie dane. S Pozdravom, Finančná Správa Slovenská Republika © 2021.

