Lieky, prípravky a šmejdy ohrozujúce financie a zdravie (1. polrok 2021)

Za nami je prvý polrok 2021 a rovnako tak neuveriteľná meganálož rôznych noviniek, produktov, liekov, podvodných prípravkov a prípravkov, ktoré len podvodníci vzali a ponúkajú s vymyslenými odborníkmi, výskumníkmi, lekármi. Prezentujú nám vymyslených zákazníkov ako tých, čo vyskúšali a odporúčajú. Vymysleli si výskumy, pôvod, niekedy ale pôvod celkom obídu.

Neznáme látky nám predstavujú ako zázračné riešenia na všetko. Odpoveď majú na všetko. Počas roka 2021 sa na nás vyrútilo naozaj obrovské množstvo podvodných webov, spamov, reklám. Je toho tak veľa, že je ťažké sa zaoberať naozaj všetkým. Prečo to ale podvodníci robia, ako to robia a ako rozoznávať tieto prípady aj so všetkými, čo tu nie sú menované, je popísané v knihe (Ne)bezpečný internet a mala by byť doma u každého, čo len objavuje internet a chce sa vyvarovať hrozbám, podvodníkom a byť o krok pred nimi. Aktuálny článok však nech je hlavne prehľadom produktov a značiek, ku ktorým nájdete výrazné falošné recenzie. Vo väčšine prípadov, mimo tých, kde sú pripojení zaplatení influenceri, nájdete len podvodné nafingované recenzie písané samotnými autormi podvodu.

To, čo nájdete vo falošných recenziách na internete

Všetky nižšie spomenuté prípravky, látky a produkty sú propagované podvodnými stránkami, ilegálnymi praktikami, falošnými odborníkmi a sľubmi. Varujeme a upozorňujeme, že netestujeme účinky týchto prípravkov. Slová ako „podvod“ a „falošné“ sú spojené primárne so stránkami a marketingom, ktorý sa s prípravkami spája. Keďže neuvádzajú vo väčšine pôvod a nie je jasné overiť, odkiaľ čo pochádza, jediné spojenie k prípravku tak je cez stránky. Žiaľ stránky plné pochybností. Účelom článkov a práce HOAX.sk nie je poškodzovať firmy a značky. Cieľom je upozorniť na prípravky s nejasným pozadím, ktoré propagujú vymyslení zákazníci, lekári, odborníci a vymyslené fakty. Nasledovný zoznam prípravkov je najmä zoznamom prípravkov, ku ktorým možno nájsť podivné recenzie a ťažko uveriteľné fakty.

Čo všetko v slovenčine propagujú falošné recenzie a falošné sľuby falošných odborníkov za rok 2021?

Prípravky na chudnutie, omladenie, zväčšenie pŕs, či kĺby

Prípravky na chudnutie často uvádzané ako „inovatívny liek“ Burnrizer, Redusugar, W-Loss, Light Night, Hai Matcha, ProbioSin plus, Hey!Gummy, Ultra Slim Systems, Keto Actives, Garcinia Cambogia Actives, Acai Berry Extreme, Produslim, BerryFit, SLim X Line, Cappuccino MCT, African Mango, Green Barley Plus, Silvets, Spirulin Plus, Personal Slim, Slim Dream Shake, Slimdropico, Burn Booster, Liquid Chestnut, Trimtone, Zotrim, Evolution Slimming a desiatky ďalších…

krém na omladenie pokožky Insteskin, RevitaNaturalis, Skin!O, Epilage, Pearl Mask, Collagen Select, FizzyCollagen+, Re:nev Skin, XYZ Smart Collagen, a iné

Ovashape na zväčšenie pŕs, doplnené aj o Breast Fast kapsuly, Push Up Formula krém, ProBreast Plus, BoomBreast

zázračné lieky na kĺby Flexafit, Ortezan, kapsuly Shark Motion, Flexin 500, Proflexen, Osteo Pro, Flexio, Flexidium 400,

Prípravky na celulitídu Cellinea, Perfect Body Cellulite

Na omladenie človeka Collagenics, Evelan,

Na rozšírenie mihalníc Revamin Lash

Renovein na kŕčové žily, ako aj Varicorin, Varilux Premium, Varix OFF

Liek na akné Zinamax, Derminax, Non Acne, Royal Skin 500

Špeciálne lieky, krémy a prípravky

krém na hemeroidy Gelarex,

Na udržiavanie cukru v krvi Glykozal, proti cukrovke Diastine, Diapromin (zázrak od neexistujúcej MUDr. Ireny Kamenickej)

Na detoxikáciu Untoxin,

Na psoriázu Mixelix

Maska na vlasy Jelly Bear Hair, ktorú podporuje neexistujúci kaderník Rafael Bassano, hipster jak šľak.

Prípravok na zlepšenie alebo návrat sluchu Relaton

Na posilnenie organizmu Green Leaf CBD Oil

Prípravky proti plesni Urgent Fungus Destroyer, Candidie Forte

Na posilnenie mozgu Brain Actives, Mind Booster, NooCube

Proti vypadávaniu vlasov Follixin, Profolan, Locerin, Folisin, Vita Hair Man

Na budovanie svalovej hmoty Nutrigo Lab, Mass Extreme, Blackwolf

Na posilnenie štítnej žľazy slúži inovatívny liek Thyrolin

Iné zdravotné ťažkosti:

Proti chrápaniu Snoran Plus

Na zbavenie závislosti od fajčenia Nicorix, Nicotine Free

Proti nespavosti Melatolin Plus

Proti stresu má slúžiť Restilen

Násadka na vybočený palec Bunion Fix (v minulosti tak výrazný Halux Pro alebo Valgomed)

Na zlepšenie trávenia N°1 ProBiotic

Prípravky na zlepšenie zraku Opti Lutein

Sex, ženy a muži v spálni, potencia

Feromónový stimulant, napríklad ten pre ženy pod značkou Alluramin

Lieky na potenciu / prostatu Stone Force, Testo 911, Climax Control, Femmax, MalePower+, Eron Plus, Semaxin, Uromexil, Erosept, SperMAX Control, Viasil

Na zväčšenie penisu Getsize, PeniSize XL… sakra, jeden originálnejší ako druhý.

Kapsuly na prevenciu autoimunitných porúch v tele Turmeric Total Boost

Proteínová tyčinka Nuvia Go, predražený zázrak s falošným výskumom v pozadí, s falošným trénerom, zákazníkmi a neexistujúcim predajcom

AlfaGen 50 ml ako lubrikačný gél či dokonca We-Vibo Tango ako „kompaktný“ vibrátor, alebo typ Chorus. Vibrátori, ktoré na trhu síce sú, no v podaní s podvodným marketingom, vymyslenými odborníkmi a drístami, aké zvyknú podvodníci uvádzať, je to na smiech už od začiatku. O to viac, pri pohľade na predraženú cenovku.

Ne-medikamenty

Dokonca aj prípravky a produkty, ktoré nemajú nič so zdravím, ale sú rovnako podvodné, plné výmyslov na falošných stránkach na podivných doménach s vymyslenými odborníkmi a tvrdeniami.

Vymyslené nástroje na zisk Bitcoin Edge, BitQS,

Neoprénový obleček na chudnutie s názvom Power Wavy

Ems-Trainer falošnými trénermi odporúčaná pomôcka na chudnutie a posilňovanie

FEHU Amulet na pričarovanie šťastia… ehm, čítate správne.

ActiveMax+ ako ortopedické spodné prádlo pre mužov, ktoré nevie, že na Slovensku ide o bielizeň.

Neck Relax Pro – masážny prístroj na krk s naozaj unikátnym názvom

SolarGuard Pro – ďalšie zázračné svietidlo na solárny pohon, ktoré dokáže niečo iné, ako ostatné oveľa lacnejšie svietidlá. Toto dokáže svietiť.

Whitify je nepochopiteľný zázrak na bielenie zubov, ktorý propaguje Eva Husová, neexistujúca zubárka s fotografiu z fotobanky.

Tak to je teda kreativita

Všimnite si názvy. Podvodníci nakupujú lacné krémy a prípravky z rôznych kútov sveta, prípadne si ich sami vymýšľajú. Pohrajú sa s názvami, škatuľkami a vznikajú výrobky neznámych výrobcov, neúčinné, často nebezpečné, keďže sú ťažko overiteľné a nikto o nich nikde nič nevie, Len podvodné predajné a podvodné vychvaľujúce stránky. A tam sme aj skončili. Názvy sú tvorené často nejakým latinským základom, no ešte častejšie anglickými slovami. Jednoduchým názvom zo základných anglických slov. Tým padá kreativita, ale skôr je viditeľný ležérny prístup k značke a budúcnosti prípravku. Najmä výrobky, ktorých názvy nespojíte so žiadnou značkou, pretože nelogicky strohým názvom ide vlastne o bežné slová dokazujú, že sa ani nechcú odlíšiť od iných podobných prípravkov. Tu je viditeľný zámer zapadnúť, skryť sa. Pri mnohých to tak je. Laikovi zaznie názov možno povedome, no skladá sa z bežných používaných slov. Prípadne sa podobajú imidžom na skutočné lieky, no skutočným liekom s potrebnou registráciou nie je ani jediný prípravok z týchto. Na lieky sa len hrajú a ide tak o podvod, voči ktorému by mohli zakročiť slovenské úrady. Ak by neboli zahltené inými problémami.

Čiže?

Pred nákupom si riadne overte, čo kupujete, odkiaľ, od koho a kto všetko prípravok a predajcu schvaľuje. Ak len podvodné recenzie, alebo „niekto“ na internete, ruky preč.

UPOZORNENIE: ocitol sa niektorý podvodníkmi propagovaný alebo predávaný výrobok v tomto zozname neoprávnene? Informujte nás. Radi to napravíme.

Pripravil Tomáš Šalmon a Peter “Permon”, jún a júl 2021

