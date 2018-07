Hnusný spamový útok s fejkom TitánGél a podvodný web wuzzyzy.com

Neexistujúca Natálie Krulová spamuje vo veľkom Slovensko. So správou s predmetom "nebuďte slaboch, použite TitánGél! Vaša priateľka bude opäť zamilovaná!"

Neexistujúca Natálie Krulová spamuje vo veľkom celé Slovensko. So správou s predmetom “nebuďte slaboch, použite TitánGél! Vaša priateľka bude opäť zamilovaná!” spamuje Slovensko. Uvádza v ňom, že má prostriedok na zvýšenie sebavedomia v posteli a sľubuje nárast mužského pohlavného orgánu…. no skrátka debilné drísty, ktoré však dokážu presvedčiť tých, čo si nedávajú pozor a ľahko podobným veciam uveria.

Upozornenie na TitánGél

Spam smeruje vo všetkých odkazoch na falošné stránky http://wuzzyzy<bodka>com/slovakia/original-webshop-titangel/. Tie obsahujú absolútne všetky informácie mylné, falošné a teda nepravdivé. Nafingované snímky s dorobenými fotografiami, absurdné texty, hlúposti, falošné komentáre, falošný denník, prvky na webe. Všetko je vytvorené len preto, aby vás dokázalo presvedčiť na nákup prípravku, ktorý však nemôže mať také účinky, ako hlási pochybný falošný web. Nemysliteľné.

Autor článku je podpísaný naozaj podivne. Prvky ako LIKE, komentáre a celkovo ovládanie na stránke len dokazuje, že nejde o skutočnú stránku, ale fingovanú pascu. Zarážajúce je, že po kliknutí a sledovaní stránok sa už prípravok volá inak. Spammer, neschopný vôbec skontrolovať, čo vlastne propaguje, si nevšimol, že na stránke je už prípravok uvádzaný ako TITAL GEL GOLD special ger for men.

Stránky ponúkajú pornomateriál a fotografie, či falošné nefungujúce videá s náhľadovým obrázkom bez upozornenia vstupu a obsahu pre návštevníkov pod 18 rokov.

Spam prichádza aj používateľom vo veku 14 rokov.

Nikto z údajných pornohviezd využívajúcich túto látku, nemá v skutočných videách na stole to, čo dokresľujú fotomontážou tieto falošné stránky.

Späť k spamu:

čo ešte obsahuje?

Zaujímavý je aj záver tohto emailového spamu. Obsahuje upútavky na ďalšie podvodné prípravky a stránky:

Princess hair – Obnovte pôvodný lesk a krásu vlasov!

Goji Cream – Omladenie pokožky bez operácie. Žiarte opät ako v dvadsiatke!

Psorilax – Psoriáza – zbavte sa tejto smrtelnej choroby!

Eco Slim – Extrémne rýchla strata hmotnosti. Zabranuje tráveniu uhlovodíkov!

Varikosette – Profesionálna liecba krcových žíl!

Fresh Figers – Najúcinnejší prostriedok proti plesni nechtov a nôh!

Najvtipnejšie na tom je, že v rovnakom čase a na rovnaké emaily prichádza spam od ďalšej vymyslenej osoby s menom Veronika Čambalová a spam propaguje práve posledný z nich, Fresh Fingers. Tento spam ale smeruje na rovnakú doménu, no do iného rozhrania webu. Jedna falošná stránka je umiestnená na rovnakej doméne ako druhá. Úžasné a každá je iná. Rovnako podvodná. veď sa pozrite: http://wuzzyzy<bodka>com/slovakia/original-webshop-freshfingers/ – Asi len málo autorov internetových podvodov dokáže pripraviť takto okato podvod na ľudí, smerovať ich dvoma rôznymi spamami na rovnakú doménu a čakať, že ani teraz to nebude nápadné. Hoci u niektorých používateľov internetu možno nie.



Aj takto vyzerá absurdný spamový útok v nejednej slovenskej stránke, dvojitý útok s rôznymi prípravkami, ktorý ani nemôže počkať, kým spustí prvú vlnu a už do nej púšťa aj druhú.