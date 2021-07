Zaplavuje nás spam na Artic Air, záhadnú klimatizáciu a fejk predajca

Ohodnoťte článok

Arctic Air je akýsi nový technologický zázrak, ktorý nám vychladí miestnosť a zbaví nás potenia v týchto horúčavách. Lenže ide len o jeden z mnohých malých ochladzovačov, ktorí vo výsledku prinesú len vysoký účet za elektrinu a trochu účinku. Lenže spam, ktorý nás momentálne zaplavuje celonárodne, ba aj celoeurópsky tvrdí, že tento zázraku musíte mať, lebo je za super cenu a je lepší než to, čo máte doma. No dobre… to sme možno prehnali.

inzercia:



Artic Air má jeden problém. Jeho predajca používa spam a preto je aj tento článok v sekcii SPAM. Rozsiahle spamovacie čachre s našimi emailovými schránkami nám do schránok prinášajú nevyžiadanú poštu. V pätičke stránok sa píše, že sme email dostali, pretože sme ich zákazníci. Pozor – registrovaní zákazníci. Vymyslená hlúposť. Marketing formou spamu je v dnešnej dobe nemysliteľný! Pre imidž predajcu je to silno degradujúce.

Artic Air? Účinnejšie sú desiatky iných výrobkov skutočných značiek od skutočných predajcov. Nie toto!

Aj emaily, ktoré neexistujú, schránky, ktoré sme nikdy nepoužili a rovnako tak ľudia, ktorí si nikdy nič podobné neobjednali. V žiadnom prípade z iného obchodu ako sú skutočné obchody ako napríklad mall.sk, či alza.sk. Aj takýmto ľuďom chodí ponuka tohto predajcu. Vo výsledku je však problém ešte väčších rozmerov. Predajca, ku ktorému sa dostaneme po kliknutí na spam, neobsahuje povinné náležitosti. Zatajuje sa. Ide o šmejdára, ktorý nám v minulosti posielal spam na Cannabis Oil a teraz posiela v presne rovnakej podobe toto. Rovnakým štýlom. Rovnakou grafickou úpravou z roku 2002, aj na niektoré rovnaké neexistujúce adresy zamerané na odchyt šmejdov tohto typu.

ESET dokonca na niektorých počítačoch blokuje tohto pochybného predajcu ako hrozbu. Výborne. Odporúčame nereagovať na podobné emailové ponuky. Najmä ak naozaj nie ste zákazníkmi. Následky môžu byť rôzne. Od zneužitých údajov na karte, po nákup predražených neúčinných šmejdov, ktoré nie je možné reklamovať, pretože predajca neexistuje. Žiadne záruky – žiadna ochrana.

Článok je zámerne napísaný stručne a ležérne. Mnoho obetí má totiž ťažkosti s pochopením článkov, ktoré sú písané odbornejšie. Občas nám tento spôsob vyhovuje, občas je to na škodu. V záujme zachovať zrozumiteľnosť obsahu pre cieľovú kategóriu ľudí s menšími znalosťami súvislostí a schopnosťami overovať hrozby, je aj tento článok zo série tých naozaj ležérnych.

inzercia:



Zdieľaj







Aké máte z článku a témy pocity? Rozčúlený 0 Šťastný 0 Milujem to 0 Nie som si istý 0 Hlúposť 0