Rakovina prostaty? Vraj pomôže Urotrin a lekár Branislav Pleštinský

Je neuveriteľné, čo všetko sa dozviete z jednej podvodnej stránky ukrytej na doméne wacbook.com. mimo iných fejkových prípravkov a zázrakov z podvodného pozadia, sa objavuje aj akýsi prípravok proti častému močeniu, na liečbu rakoviny prostaty… pozor. Rakovina prostaty. To je už pomerne vážna diagnóza. A tu sa na scéne objavuje podvodná stránka z Ruska, ktorá je nehorázne zle preložená, obsahuje ruské fotografie Rusov, kde však niekto vymyslí slovenské mená, slovenské špecializácie a slovenské príbehy. Výmysly a hlúposti, ktoré uvádza táto stránka, propagujú neznámy výrobok Urotrin.

foto: všimnite si na fotografii podvodných stránok slovenského Ministerstva zdravotníctva, že stránky sú príliš jednoduché a informujú o hlúpostiach. Sami by ste sa však presvedčili, že nech kliknete kdekoľvek, vždy vás to pošle na stránku priamo s predajným formulárom na tento zázrak.

Keďže sa ale týmto zázrakom zaoberáme preto, že sa venujeme podvodníkom a šmejdom, tak práve Urotrin je taký prípad. Podvodný zázrak na liečenie rakoviny prostaty. Nehorázne sprostý, ale ambiciózne pripravený podvod na internete číhajúci na ľudí s ťažkým životným osudom – rakovinovým ochorením. Tu prichádza podvodník, ktorá má riešenie a zrejme žiadne svedomie. Vymyslel si niekoľko odborníkov s fotografiami z ruských stránok, kde sa zobrazujú pod rôznymi inými menami a predáva niečo, čo nám má zachrániť zdravie.

Urotrin je šmejd… Čiže jeho predajné stránky:

Stránky nesú logo MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKA – tvar názvu, ktorý naša skutočná inštitúcia nemá. Podvodník má nehoráznu drzosť, že tento balast dokáže nazvať ministerstvom.

Falošný blog bez kontaktu a prevádzkovateľa sa tvári ako nejaké renomované miesto s renomovanými ľuďmi a informáciami

Falošní odborníci, ktorí nikdy neexistovali a tvrdia o sebe ako o skúsenom človeku z branže a problematiky, nemôžu skrátka podporovať predaj a propagovať výrobok ako taký

Všetky komentáre sú falošné. Nikto z píšucich neexistuje a tváre na fotografiách patria ľuďom, ktorí sa sem nikdy neprišli vyjadrovať k tejto téme.

Podvodné je absolútne všetko. Do poslednej bodky.

Na stránke je údajný lekár a megaodborník: Branislav Pleštinský

Branislav Pleštinský MUDr., prvý urológ-andrológ, reprodukčný lekár, hlavný vedecký pracovník oddelenia andrológie VVÚ urológie a intervenčnej rádiológie Ministerstva zdravotníctva Slovenska. Pracovné skúsenosti – viac ako 38 rokov.

Ale. Teraz sa podržte. Babráci stojaci za týmto podvodom nezneužili lekára, ale novinára. Alebo propagandistu z Ruska menom Vladimir Solovyov. Viac o ňom si môžete prečítať na: https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Solovyov_(journalist)

Prosíme verejnosť, aby nijakým spôsobom nedôverovala týmto stránkam, respektíve takýmto stránkam. Nekupovala prípravky z podobných stránok a neverila tvrdeniam o lekároch, pred ktorými upozorňujeme, najmä preto, že ak o nich upozorňujeme, tak neexistujú.

Vzhľadom k tomu, že neustále dostávame emaily a správy o tom, že nám neveríte, alebo pochybujete, či sme sami nezmanipulovali identitu nami uvádzaných „falošných lekárov“ a ďalšie individuálne tvrdenia,. Na niektoré emaily neodpovedáme. Niektoré tvrdenia sú ťažko uveriteľné a k nim sa naozaj nevyjadrujeme. Ak je lekár falošný, máme v rukách jasné informácie, že fotografia pochádza zo zahraničia a nikto podobný na Slovensku nikdy nepôsobil a nemá výsledky s prípravkom, ktorý propaguje, tak to uvádzame preto, aby sme pomohli ochrániť vaše peniaze a zdravie. Nie preto, aby sme vytvárali konšpirácie a podobne. Konšpirácie čítame až v emailoch, ktoré nás z nich obviňujú. Ako to podvodníci robia, aké postupy majú a prečo to robia popisujeme v knihe (Ne)bezpečný internet. Reagovať budeme na obvinenia až vtedy, pokiaľ pisateľ aspoň trochu preukáže, že čítal knihu, alebo aspoň rozumie tomu, ako funguje internet.

