Pozor na šmejd na kĺby Imosteon a fejk-lekára Zlatan Knyazovitsky 5 (100%) 1 hlas[ov]

Neexistujúci lekár Zlatan Knyazovitsky píše neexistujúci blog… teda on existuje, no na to, aby niečo také mohlo existovať, by muselo ísť o skutočný blog a skutočného autora. Realita je iná. Zázračný krémik na kĺby s názvom Imosteon (Joints Care, active biogel formula, 30 ml, full organic) tu ale prezentuje jeden výmysel za druhým. Falošný obsah, zlátanina, obsahový chaos a nehorázne hlúpe nepotvrdené výmysly sa kombinujú s falošnými odklikmi, komentármi, neexistujúcimi nepotvrdenými tvrdeniami. Celé to potom smeruje na ešte viac podvodné stránky, kde prebieha ilegálny predaj bez toho, aby ste tušili, či dávate peniaze za krém na topánky 15 ročnému decku, alebo skutočný krém, ktorý má aspoň účinky preháňadla. O tomto zázraku však nenájdete nikde relevantné informácie, iba ak falošné tvrdenia a recenzie, ktoré opäť smerujú na ďalšie podvodné stránky.

inzercia:



Na stránkach je podvodné absolútne všetko. Ťažko uveriteľné je aj to, že na rovnakej doméne sa nachádza aj predajný web s celkom iným dizajnom. Stále na jednom mieste s inou grafikou a novými vymyslenými tvárami. Ani jediný zákazník, ktorého podvodníci prezentujú na tomto mieste, neexistuje. Fotografie pochádzajú z Ruska.

steZlatan Knyazovitsky neexistuje! Ale Žores Ivanovič Alfiorov áno!

Lekár, ktorého si podvodníci vytvorili, naozaj neexistuje. Všetky fotografie údajného blogera lekára zachytávajú ruského vedca menom Žores Ivanovič Alfiorov. Je teda ťažké postaviť propagáciu nejakého šmejdu na identite kapacity, ktorá je vymyslená. tento fakt sa však zo stránok samozrejme nedozviete. Práve to je to najhoršie, keďže stránky môžu vyzerať dôveryhodne. Na tejto doméne, alebo ktorejkoľvek inej podobnej. Podvodníci neváhajú zakúpiť aj nové domény, kde nasadia rovnaký obsah. Preto je možné, že v priebehu najbližších týždňov sa objaví aj iná doména, prípadne iné meno daného odborníka.

Stránky o ktorých je reč sú jedným z príkladov viacerých podobných. Sú na rovnakej doméne len s iným dizajnom, ako príklad nedávneho podvodného Ministerstva zdravotníctva. (ide totiž o: https://wacbook.com/sk1tizer08?sid2=SK1&sid5={subid})

inzercia:



Zdieľaj







Aké máte z článku a témy pocity? Rozčúlený 0 Šťastný 0 Milujem to 0 Nie som si istý 0 Hlúposť 0