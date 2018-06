Pozor na Youtube kanál „Zdrowie i uroda“, obsahuje hotové šialenstvo

Poľský účet / kanál "Zdrowie i uroda" na Youtube zverejňuje hnusné lacné videá zložené z obrázkov vo viacerých jazykoch. Cieľom je nalákať na nákup...

Ak patríte medzi tých, čo pokrútia hlavou nad šmejdami a medikamentami určenými na rast svalov, chudnutie, vyliečenie hluchoty, vyliečenie slepoty a všetky ostatné zázraky, ktoré tak vehementne podporuje podvodnícka halda na internete, pokrútite ňou aj tentoraz. Poľský účet / kanál ” Zdrowie i uroda ” na Youtube totiž zverejňuje množstvo videí ako na bežiacom páse.

Videá, ktoré nie sú reálnymi videami, sú len zostrihom fotografií a ukážok prípravku. Prípravok je pritom s celým názvom uvedený do nadpisu videa – názov videa. Tým si zvyšujú pozície hľadaní a vyzerajú ako skutočný prípravok. V skutočnosti nejde o recenziu, len zoskupenie nezmyselných až hlúpych fotografií. Nezmyselné videá pritom majú úspech. Sami vieme, že množstvo stránok, ktoré prípravky plné zázrakov na Slovensku predávajú, sú poľské weby so slovenským prekladom. Prípadne iné zahraničné stránky, no s veľmi zlým slovenským prekladom. Youtube účet „zdrowie i uroda“ sa pokúša o vyvolanie dojmu, že s ao danej látke dozviete viac. Vo videách ale len odkáže na link, v ktorom získate zľavu. Sadnete však len na lep, pretože rovnaký odkaz sa objavuje aj v kampaniach kde sa dostanete vždy. Videá chcú predávať a nalákať ďalšie obete do pasce.

Upozornenie:

https://www.youtube.com/channel/UCtOC_TqyO9wKkpO1W3mrMmg

obsahuje bezcenné zavádzajúce videá

obsahuje videá, ktoré v troch bodoch porušujú youtube, najmä čo sa obsahu týka

propagujú podvodné stránky a medikamenty s pochybným až neexistujúcim pozadím

zneužívajú fungovanie Googlu v rámci vlastnej propagácie ich podvodu

celý kanál neobsahuje žiadne prínosné video

dosť nápadný je ten lacný obsah, ktorý sa občas kopíruje a prerába do rôznych jazykov. Niekde dokonca azbuka, niekde polština, niekde slovenčina. Len silou mocou nalákať obete do pasce.

nesmie chýbať link v popise, na ktorý upozorňujú aj vo videu textom. Link smeruje na podvodné stránky s predajom.

očividne im ide o predaj, vo veľkom propagujú aj ďalšie pochybné látky z ich vlastnej siete:

Ďalšie zázraky na všetko na Zdrowie i uroda

Ďalšie pochybné látky a nastrihané sprostosti s výmyslami, ktoré odkazujú na falošné stránky s falošnými lekármi, informáciami, zákazníkmi, komentármi a výsledkami:

nonacne

Garcini Cambogia Active

Bioveliss tabs

Eron Plus

Probreast Plus

Cistus Plus

Silvets

Dr Farin

Green Barley Plus

Testolan

Biostenix Sensi Oil

Snoran Plus

Mass Extreme

Acai Berry Extreme

Green Coffe 5K

Snoran Plus

Member XXL

African Mango…

POZNÁMKA: YOUTUBE je sociálnou sieťou už nejaký čas. Preto je článok aj v sekcii Sociálne siete.