Pozor na zubnú pastu Denta Seal: spam, nehorázne zavádzanie, hlúposti

Zubná pasta Denta Seal predstavuje svojim textom unikátnu príležitosť na záchranu svojich zubov. Pasta dokáže všetko, už chýba len aby narástli zuby, ktoré zubár už vytrhol. Denta Seal nám prišiel do emailovej schránky ako spam. Netušíte prečo, ako. Smeruje na stránky CZdenta.online a z nich sa veľmi rýchlo presmeruje na doménu LINK1. Na tejto doméne sa zase pasta prezentuje na falošnom magazíne. o Denta Seal sme už písali, no to sa nešíril ešte tak emailom a nepoužíval falošnú neexistujúcu lekárku, ktorú uvádzame nižšie.

Denta Seal ponúka falošný magazín tyblk.info

neexistujúci redaktor

neexistujúca redakcia

chýba skutočná informácia o presnom zložení a výrobcovi

každý jeden človek prezentovaný ako diskutujúci alebo ako zákazník je kradnutá fotografia z internetu

neexistuje odborná garancia (skutočná odborná garancia) účinkov a pravosti tvrdení

Zarážajúce sú aj výsledky pri hľadaní na internete. Denta Seal vychvaľujú portály s recenziami, odborníci a rôzne magazíny. Všetky miesta, ktoré uvádzajú samé hviezdičky výborných hodnotení a rôzne superlatívy na adresu pasty, sú písané rovnakým štýlom, smerujú na nákupy. Neustále nás viacerými prvkami presviedčajú o tom, že skutočná recenzia naozaj vyzerá inak. Skutočná nedáva neprehliadnuteľné tlačidlá a odkazy na jednu a tú istú podvodnú stránku. Podvodnú, pretože magazín ukrývajúc sa pod doménou bez prevádzkovateľa, kontaktov, s nakradnutými obrázkami a ešte k tomu s niekoľkými spôsobmi maskovania ani nemôžeme nazvať reálnym.

Odosietateľa email uvádza: Ofe <ema@getlivetogether.online>

Predmet uvádza: Odporúčania pre starostlivosť o zuby. Prečítajte si viac pre jednoduché tipy …

Email obsahuje grafiku. Celá smeruje na doménu CZdenta.online

Pod grafikou je text:

Kliknutím na tlačidlo „objednať“ potvrdzujete, že ste si prečítali pravidlá ochrany osobných údajov a udeľujete súhlas so spracovaním vašich osobných údajov© 2020 Autorské práva. Všetky práva vyhradené.Ak si už neželáte dostávať naše e-mailové správy, kliknite na tlačidlo ODPISIŤ.

Pričom:

tlačidlo objednať v emailovej správe nie je

súhlas so zásadami ochrany osobných údajov? Akých? Neexistuje odkaz a ani nie sú uvedené

súhlas so spracovaním osobných údajov? Kde je k tomu viac? Emailová správa obsahuje len znenie, ale žiadne podrobnosti

chýba dôvod, pre ktorý ste email získali, a rovnako tak informácia o tom, prečo disponujú vašim emailom.

Podvodná stránka plná klamstiev a zubárka Magdaléna Langová

Ako je zvykom v tejto rozsiahlej podvodnej sieti, uvádzajú na falošnom magazíne všetko s jediným odkazom. Na stránke je možno uvedené HUDBA, AUTO, CESTOVANIE… ale len preto, aby ste získali dojem skutočného magazínu. Všetky MENU položky, a rovnako tak všetky ikony sociálnych sietí ale smerujú na jeden a ten istý odkaz na LINK2. Predajný web. Ten sa tvári oficiálne, no v skutočnosti každá jedna usmiata tvár údajného zákazníka je fotografia z internetu. Magdaléna Langová, zubárka PhD má byť odbornou garanciou účinkov? Dosť výsmech. Najmä preto, že takáto zubárka u nás neexistuje. Najmä PhD na Slovensku pre zubárku? Bolo by to zvláštne. Najmä fotografia nepochádza zo Slovenska, ale existuje na stovkách iných webov. Aj preto, že stránky ako je táto: http://pngimg.com/download/16035 – ju ponúkajú bezplatne. Podvodník si ju len stiahne, pridá meno a dôverčivý záujemca o zázračnú pastu môže nakupovať, pretože “lekár – odborník odporúča”.

Ale nie len na Slovensku bola fotografia zneužitá. Rovnaké stránky, len ich portugalská verzia, rovnaký podvod. Tentoraz Margarida Gomes, Dentista, Doutora em Medicina. Azda ani nie je nutné ďalej uvádzať, že nákupom tejto zubnej pasty nepodporíte ich zdravie ale skôr vrecká podvodníkov, ktorí predávajú zázračný šmejd cez falošné identity ľudí, cez fingovanú spokojnosť a ilegálne praktiky.

Odkazy:

LINK1 : czdenta.online a po vstupe sa otvára https://arbz.info/azUFRmHeJA/bAr9UVsd7dpB7U3/

: czdenta.online a po vstupe sa otvára LINK2 : s rovnakými podvodnými prvkami v zdrojovom kóde, zavádzaním, štruktúrou veľmi podobná, hoci sa to nezdá. Na adrese: https://sk.dentaseall.pro/

