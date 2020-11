Podvodné stránky, lekári a ľudia cez spamy Hondrostrong na kĺby

Ohodnoťte článok

Do emailových schránok sa hromadným spamom dostáva spam s predmetom „HONDROSTRONG – je krém na bolesť kĺbov, artritídy a artrózy“. My by sme ale radi dodali, že si zaslúži malú úpravu. Mal by znieť „HONDROSTRONG – je falošný zázračný krém na bolesť kĺbov, artritídy a artrózy, inak povedané šmejd.“

Šmejdom zvykneme nazývať všetko, čo sa nám snaží podvodným spôsobom prezentovať ako zázrak a všeliek, alebo riešenie na všetko. Pritom niekoľkonásobne predražené, ak to bolo vyrábané a predávané niekde inde s nie takými superlatívmi. Podvodníci stojaci za týmto podvodom sa neštítia vytvoriť si dokonca akési oficiálne stránky pre Hondrostrong a falošné klamstvá prezentovať tam.

Víta vás lekár Ján Štefančík, vraj “Najlepší chirurg”

Je neuveriteľné, že na stránke je fotografia lekára Jána Štefančíka a nesie podtitul „Najlepší chirurg“. Nič podobné si k menu nedá žiaden chirurg na Slovensku, či vo svete. Kde najlepší? Ak už takéto tvrdenie niekto chce používať, vždy podkladá rebríčkom, ocenením, uznaním od niekoho. Je absurdné toto uvádzať. Najmä preto, že ide o falošnú vymyselnú postavičku. Podvodníci sa pokúšajú zaujať vašu pozornosť a podložiť svoje klamstvá odborníkom. Táto odborná garancia ale neexistuje. Ide o modela z fotografie, ktorú si mohol v minulosti kadekto kúpiť napríklad tu: https://stockfresh.com/image/2858970/pregnant-woman-with-doctor

Aby to nestačilo, ak si pozriete iné jazykové verzie na samotnom webe a vidíte nespočetne mnoho mien a rovnakú tvár. V Poľsku napríklad Adam Kolowski. Autori tohto podvodného webu nás majú asi za hlupákov.

Žiaden zázračný krém Hondrostroing nečakajte

Podvodné stránky začínajú nevyžiadaným spamom. Už toto samo o sebe svedčí o úrovni marketingu odosielateľa. Hromadný spam nacielený… respektíve ani necielený na nejaký typ ľudí, ale strieľaný naslepo. Snaží sa ponúkať zázračný liek na kĺby a prezentuje lekára menom Ján Štefančík, ktorý pritom nemá ani lekárske vzdelanie a teda nie je lekárom Nie je ani Ján Štefančík, pretože ide o modela zo zahraničia, ktorému v každej jazykovej verzii rovnakého podvodu dávajú iné mená. Všetko ,čo na stránkach nájdete, neobsahuje to dôležité. Informácie o skutočnom výrobcovi, zložení výrobku, ale ani informácie o predajcovi. To, že je to nejaká LTD v Paname neznamená žiaľ žiadnu záruku kvality.

Odporúčame sa z ďaleka vyhýbať tomuto portálu, reklamám, výrobku a predajcovi celkovo.

Primitívne chyby dokazujú neschopnosť podvodníka v pozadí

Tak napríklad:

To, že v pozadí pracuje absolútny privitivizmus, nám dokazuje samotný fakt, že emailový spam obsahuje UNSUBSCRIBE odkaz. Ak naň kliknete, otvorí sa odkaz: „https://financie.novycas.sk-clanky.investing-fund.com/posledna-investicia-igora-matovica-prekvapila-odbornikov-a-vystrasila-velke-banky/?o=Bitcoin-Billionaire&lpkey=16dc05ea4791952355&lid=353&cid=1004&tsid=64&uc=lpxrdvnt&uclickhash=lpxrdvnt-lpxrdvnt-2ta4-fna6-p28r-q59rdz-q59rbl-23e397“

Rôzne stránky pod jednou doménou uvádzajú toho istého lekára pod inými vymyslenými menami.

Nikto nikoho nenazve „Najlepší chirurg“ nikdy a nikde bez dodania nejakého pokračovania

Predaj tu prebieha bez povinností daných obchodným zákonníkom. Sídlo v Paname akoby malo znamenať, že si s vami môžu robiť čokoľvek a nebudú im hroziť žiadne problémy. SOI je totiž prikrátka na riešenie sporu za pár desiatok eur na stránke s panamským prevádzkovateľom. Chcete podvodom zarábať na nepozornosti a neoverovaní ľudí? Hurá do Panamy.

Pozrite sa na tím ľudí, údajný riaditeľ, PR oddelenie či logistika. Tváre, ktoré sa nám majú prezentovať ako ono pozadie celého predajného kšeftu a spamu. Lenže všetko sú to fotografie pokradnuté z intrnetu. Nikto, koho teraz vidíte, neexistuje. Podvodníci si tím ľudí vytvoril. Vymyslel. Vznikli, lebo si podvodník povedal, že si postavičky vytvorí. Ba dokonca im vytvorí v každej jednej krajine iné mená, nech vyzerajú ako Slováci pre Slovákov, Nemci pre Nemcov, Poliaci pre Poliakov, Portugalci pre Portugalcov… a ono sú to modely z USA.

V Poľsku teda má “firma” zloženie:

na Slovensku zase:

Falošným lekárom sa venujem aj v knihe

Pri písaní knihy (Ne)bezpečný internet som sa venoval aj lekárom. Objavovali sme ich na tlačenej stránke v Eurotelevízii, ktorú tak radi seniori čítajú a dokonca z tejto spomínanej papierovej stránky týždenníka mohli objednávať. Na problém s falošnými lekármi neraz upozornila TV Markíza. Ide však pritom o inzertnú stránku, kde Eurotelevízia či iné médium nemá šancu zistiť, že prezentovaný lekár a liek (alebo len výživový doplnok) nemusí byť pravý. Snažím sa upozorniť na online uvádzaných falošných lekárov, ktorých je ešte viac. Návod na to, ako prekuknúť podobné prípravky, alebo vôbec dočítať viac o tejto praktike využívania neexistujúcich lekárov, môžete aj v spomínanej knihe na trhu od januára 2021.

