Podvod: Andrej Babiš investuje do startupu a pritom podvodné Bitcoin Pro

Stránky, ktoré hovoria o vplyvných známych ľuďoch, že investujú do nového systému a zarábaj milióny, sú akosi trendy. Už sme tu mali Haščáka, Matoviča, Kellnera, no dnes nás upozorňujete na Andreja Babiša. Fotografia s ním je použitá vo falošnom článku, ktorý napísal neexistujúci novinár Sebastian Liška 27. marca na podvodnom portáli MEDIUM.COM, ktorý je plný falošných správ a nebezpečných tvrdení o rôznych systémoch, či medikamentoch.

Sebastian Liska, redaktor portálu MEDIUM.COM

Skôr to vyzerá na falošného redaktora v systéme, ktorý existuje a poskytuje priestor pre rôzne články. Používateľ s menom Sebastian Liska však zrejme neexistuje. Fotografia, ktorou sa tu prezentuje, je totiž kradnutá. Je na nej Joshua Witt, o ktorom si môžete prečítať na stránke, kde je aj originál v plnej kvalite. https://www.yahoo.com/

Ale späť k Andrejovi Babišovi

Už vieme, že článok o jeho závratnom úspechu napísal podvodník a teda všetky drísty, ktoré sa v článku objavujú, môžeme rovno považovať za výmysly. Lenže ľudia nevidia riziká a problémy. Najmä ak doteraz na vec nikto neupozornil. Tí, ktorých reklamy navedú priamo na MEDIUM.COM do dotyčného článku a uveria tomu, čo sa tam píše, čaká ťahanica, komunikácia so zahraničným chlapíkom, ktorý si vyžiada niekoľko osobných údajov, dokladov, formulárov a Slováci mu to radi poskytnú. Uveria sľubom a textom na webe.

Uvádza sa pritom aplikácia Bitcoin Pro, ktorá vám má pomôcť nakúpiť BitCoiny a nejakým nejasným zázrakom zarobiť milióny. V Čase, keď BitCoin nerastie, keď si drží svoju úroveň bez veľkých zvratov. Oni idú sľubovať nereálne možnosti, hlúposti o zisku a závratných sumách na účte. Nehorázne hlúposti, ktoré nezakladajú ani len na princípoch toho, ako fungujú kryptomeny – tak podobné na trh s cennými papiermi a burzou ako takou.

Andrej Babiš je mnoho rokov podnikateľ. Na svoj zisk nevyužíva systémy a rôzne novinky. Funguje len ako obchodník prostredníctvom spoločností v rôznych odvetviach. Až následne vstúpil do politiky. Nevyužíva tieto systémy, sám by nikdy systém nepodporoval na podvodných stránkach a jediné spojenie Babiša s týmto podvodom je len na podvodných stránkach. To je asi tak všetko. Prosíme o naštudovanie príbuzných prípadov uvedených v odkazoch na iných menách v úvode článku.

BitCoin pro falošný web plný bludov

Stránky, ktoré vás dostanú do hlavnej pasce a kam vedú všetky odkazy, uvádzajú nehorázne množstvo klamstiev. Premieta sa tu video zostrih z roku 2017, keď BitCoin rástol. Toto je však akýsi BitCoin Pro o ktorom nikde nenájdete žiadne pekné slovo a predsa mu ľudia veria. Na spodku stránky sú tváre ľudí, ktorí vraj vyhrali veľké peniaze, no sú to rovnaké tváre, aké sme tam videli pred týždňom, polrokom aj minulý mesiac. Stále tie isté tváre ľudí z fotobanky a rôznych školských stránok, pokradnuté, s vymyslenými menami. Na stránke s aobjavujú veci, ktoré nemajú súvis so súčasnosťou a s tým, čo podvodníci ponúkajú. Dokonca v hornom rohu sa objavujú tváre ľudí, ktorí práve systém používajú a zarobili peniaze. Práve teraz je tam Boris, ktorý zarobil pár šušňov a čuduj sa svete. Podvodníkom je šumafuk, že ukradli fotografiu rovno Tobeymu Maguirovi, predstaviteľovi prvého sfilmovaného Spidermana.

Tento boj vzdávame, pretože problému nerozumieme

Napísali ste nám viacerí, že týmto systémom o závratných zárobkoch veríte, uverili ste a neviete čo ďalej. Odporúčame neposielať žiadne peniaze. Nemáme možnosť vás chrániť, brániť, peniaze žiadať späť. Je to žiaľ na vás a vašom komunikačnom šťastí. Nemáme dosah na riešenie týchto problémov. Upozorňujeme na ne opakovane. Nie je predsa možné postupovať bez overenia čo i len domény na Googli.

Považujeme za nemysliteľné odosielať osobné údaje, naskenované doklady a peniaze na neznáme miesto bez zmlúv, bez jasnej informácie, kam údaje a peniaze putujú, bez sídla firmy a vôbec vedomia, kde končia údaje a peniaze. Aj preto naše doterajšie úsilie v pomoci obetiam ukončujeme. Nerozumieme dôvodom, pre ktoré sú ľudia ochotní riskovať vlastné doklady a zneužitia na podvodných serveroch v rukách podvodníkov len preto, že to uvádza nejaký článok na portáli, o ktorom nikto vlastne nič nevie.