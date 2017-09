Vraj vitamíny Omega 3 mastné kyseliny zadarmo, posiela Centrum ľuďom

Toto už Centrum.sk prepísklo. Svojim používateľom do emailovej schránky naservírovali infotext, emailovú správu s reklamou na Omega 3 mastné kyseliny zadarmo

Toto už Centrum.sk prepísklo. Svojim používateľom do emailovej schránky naservírovali infotext, emailovú správu s reklamou na Omega 3 mastné kyseliny zadarmo. Presnejšie prípravok OmegaMarine Forte+, ktorý je údajne zadarmo, no práve tento prípad, názov výrobku a aj firma, ktorá vzorku zadarmo ponúka, sú žiaľ na internete smutne známi ako neuveriteľné zavádzanie a klamanie ľudí. Ak zadarmo, čakáte, že niečo príde a viac nepríde nič. Zadarmo je niečo ako darček. Ak však niekto za darček zadarmo považuje upísanie sa na nekončiace platenie za niečo, čo nepotrebujete a ani nechcete, je to veľmi smutné. V článku prinášame tentoraz hlavne informáciu, že Centrum.sk naservírovalo ľuďom do schránok pascu v tejto podobe. Za problém vidíme obrovskú viditeľnosť tejto kampane, ktorá sa tak cez zdanivo dôveryhodný priestor dostáva bližšie k ľuďom.

Snímka správy prijatej cez Infotext na Centrum.sk

Referencie pre NaturaMed

Upozornenie: článok vychádza zo skutočností, pisateľ článku nijako neprekrúca fakty ani skutočnosť. Správanie spoločnosti, ktorá môže za viditeľnosť negatívnych zmienok uvedených nižšie, je dôkazom jej fungovania. Ničoho iného. Problému sme sa už venovali pri ich pokusoch dostať do pasce ľudí cez telefón.

„Firma se dopouštěla klamavých praktik tím, že při nabízení svých produktů uváděla důležité informace nejednoznačným a nesrozumitelným způsobem,“ stojí v správe Státní zemědělské a potravinářské inspekce z mája 2010. Zdroj: http://byznys.lidovky.cz