Falošná Melichárková, Zdravotnícky portál a šmejd HalluPro na Atlas.sk

Ohodnoťte článok Je žiaľ akousi novodobou pravdou, že podvodné bannery a podvodné stránky na nás číhajú všade. Vstúpite na stránky Čas.sk, Aktuality.sk a mnoho iných, všade...

Ohodnoťte článok

Je žiaľ akousi novodobou pravdou, že podvodné bannery a podvodné stránky na nás číhajú všade. Vstúpite na stránky Čas.sk, Aktuality.sk a mnoho iných, všade je množstvo podvodných prípravkov, falošných lekárov a odborníkov, ktorí neexistujú a snažia sa nám predávať šmejdy. Pritom samotné médiá hrajú na veľkých mierotvorcov, ochrancov, bojovníkov za spravodlivosť a práva ľudí. Podobne aj Centrum.sk a Atlas.sk, kde dennodenne nachádzate vy sami množstvo podvodnej reklamy.

Keďže uvádzame pravdivé fakty, je nemysliteľné hovoriť o tom, že poškodzujeme dobré meno slovenských médií. Mnoho článkov u nás a snímkov reklám tvrdí totiž opak podobne, ako pozornejší ľudia a ich mienka. Píšete nám stále nové a nové prípady, veľa krát sa ale týkajú len nových vizuálov reklám. Už ani nezbierame jednotlivé vizuály, pretože nemá cenu ukladať každý jeden banner. Je to stále o tom istom. Podobne ako Atlas.sk, ktorý je identický s Centrum.sk, čiže je vlastne z našej strany zbytočné medzi nimi robiť rozdiel. Tak ako napríklad dnešný nález:

Vymyslená Dagmar Melichárková z Prešova

Dagmar Melichárková z Prešova hovorí svoj príbeh o tom, ako sa zbavila vybočeného palca. HalluPro, zázrak, vďaka ktorému vrátila svoje nohy do pôvodného stavu, má pritom viacero falošných stránok. Všetky sa pokúšajú vytvoriť dojem, že ide o skutočný web, no ide len o fingovaný odpad, neklikateľný, nepoužiteľný, hnusný na primitívnom kóde, s falošnými komentármi pod článkom a vlastne nejde ani o článok, ale skôr jeho náhražku.

Podobných podvodov máme mnoho. Neustále a na mnohých miestach. To znamená, že sa v mnohých prípadoch opakujeme. Dnes si ale aspoň prinesieme skutočný pôvod pani Dagmar Melichárkovej z Prešova. Nikto taký neexistuje, čiže nikto taký ani nemôže hovoriť o účinkoch. Žena na fotografii nemá so Slovenskom, nieto Prešovom spoločné nič. Jedine ak to, že je žena a v Prešove určite nejaké ženy žijú. Tvár na fotografii je zahraničná modelka, ktorá ju prepožičala fotografiám vo fotobanke, napríklad tu: https://za.fotolia.com/id/83598478 a za poplatok fotografiu jej tváre môže použiť ktokoľvek na TAKMER čokoľvek. Samozrejme legálne, nie na vytváranie podvodných stránok, vymyslených fingovaných identít za účelom nalákania a zavádzania zákazníkov.

Falošný Zdravotnícky portál

Stránka hrá na to, že je zdravotníckym portálom, no reálne neexistuje žiadna inštitúcia, alebo ani jeden skutočný lekár, či čo i len upratovačka v nemocnici, ktorá by stála za niečím takýmto. Podvodníci v pozadí len vytvorili logo, falošné stránky a predávajú prípravok o ktorom nevie nikto nič. Žiaden úrad, žiaden skutočný lekár, žiaden odborník.

Ako vec riešiť

Na to, aby sa zakročilo proti podobným podvodom je nevyhnutné, aby poškodení – priamo poškodení zákazníci s finančnou a inou ujmou – podávali trestné stíhania a vec riešili trestnoprávnymi zložkami. V opačnom prípade žiaden slovenský úrad nezakročí, pretože má pocit, že nemá kompetenciu, dôvod a čas. Iné riešenie žiaľ zrejme neexistuje. Osveta nezaberá a o probléme vedia len tí, ktorí priamo vyhľadávajú konkrétne látky.