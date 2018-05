Spam z DomaceVinko (web lesnePlody) a neutíchajúce čučoriedky z Oravy

To snáď ani nie je možné. Celé roky nás emailami spamujú študenti z Oravy, pritom ide o ženy a mužov, ktorí vyrážajú do prírody...

To snáď ani nie je možné. Celé roky nás emailami spamujú študenti z Oravy, pritom ide o ženy a mužov, ktorí vyrážajú do prírody zbierať čučoriedky a ďalej netušíme ako ich biznis prebiehal. Študenti z Oravy sa pretransformovali na ešte hromadnejší spam a webstránky s ponukou, ktoré naďalej spamovalo celý národ slovenský a teraz prichádza DOMACEVINKO na slovenskej doméne, ďalší level spamu s čučoriedkami a Oravou. Už to nie sú len čučoriedky, ale aj hroznová šťava. Sofistikované stránky LESNEPLODY na slovenskej doméne vyzerajú skvelo, no majú zásadné problémy, s ktorými je dnes nemysliteľné vypustiť stránky von.

Všetky čučoriedky z Oravy sú jedno?

Pocit, že môže ísť o iné subjekty nie je na mieste. Vo všetkých prípadoch hromadného spamu ide žiaľ o jedno a to isté telefonické číslo, doménu a stratégiu. Zdalo by sa, že je stratégiou uštvať ľudí spamom.

Spoločný menovateľ, telefonický kontakt: +421 950 338 071

Rovnaký telefonický kontakt, ako majú stránky DomaceVinko, teda LesnePlody, je uvedený aj na stránke obchodnaspolupraca na slovenskej doméne. Ponúka marketingové služby, no veľmi pokrivkáva na marketingu v súlade s legislatívou slovenskou aj európskou, čo je dosť vážny problém. Nie, toto nie je v žiadnom prípade poškodzovanie dobrého mena, či niečo podobné. žiaľ, v tomto prípade ide o evidentnú ignoráciu obchodnej slušnosti a nekalosúťažnú praktiku – využívanie pochybných databáz na cielenie nevyžiadanej pošty s ponukou.

Sú dokonca miesta, ktoré priamo zobrazia všetko o firme, ako: https://www.poctivepotraviny.sk/lesne-plodysk

Vážne pochybenia:

emailová ponuka je obchodnou ponukou. Nie je však identifikovaná, neexistuje jasný odosielateľ, prevádzkovateľ obchodnej činnosti. Neexistuje informácia o pôvode emailovej adresy, rozsahu osobných údajov, ktoré o Vás majú, dôvodov cielenia ich reklamy. Aspoň že odhlásenie nechýba.

– email má v predmete napísané, že ide o žiadosť. Žiadosť a rovno ponuka s ďalšími heslami a presvedčovacími frázičkami už nie je len žiadosť. Je to tak len spam. Žiadosť doplnená len na záver ako jedno slovko je tak skôr na smiech.

– email hovorí o limitovanej ponuke. Miešajú ale čučoriedky s vínom a na webe sa odrazu objaví hroznová šťava. Jediná info je o Malokarpatskej oblasti v spojení so slovom “vyhlásený” čo v slovenčine nedáva zmysel, jedine ak v češtine v zmysle “známy”. Potravinársky priemysel má veľmi pestré odvetvia, takže pokojne. No v emaily nie je jasné nič. Na čo je do frasa tento súhlas? Veď už minule sme nesúhlasili, nepotvrdili svoj súhlas, a teraz dorazil spam znova. PREDAJ: Pokusy uhrať to na vlastnoručný zber ako cez inzerciu niekde na webe, kedy predaj nepodlieha zákonom, nie sú na mieste. Predaj prebieha priamo na stránke, v eurách, na profesionálne (mínus pochybenia) pripravenej ponuke, s jasnou cenou a podmienkami minimálneho nákupu. Predaj nemá tvár, či meno človeka, ale utajenej organizácie. WEB: kde v pekle sú obchodné podmienky? WEB: kde v pekle je prevádzkovateľ? WEB: kde v pekle je obsah, súhlasy a riešený formulár v súlade s GDPR, respektíve aspoň v súlade so znením aktuálne platných zákonov o ochrane osobných údajov? WEB: to, čo stránky prezentujú, je nemysliteľné. Absolútne anonymný web mimo čísla, ktoré prezrádza, že je to všetko nakoniec komerčná činnosť. Spam sa pritom pokúša hrať na milovníka prírody, využíva na to aj frázičky o matke prírode. Nehodnotíme chuť čučoriedok, cenu, ani nič s nimi spojené. Nehodnotíme prebiehajúci predaj. Hodnotíme len marketingovú časť.

Predaj cez nevyžiadaný spam a stránky, ktoré fungujú mimo zákon SR, majú možné riziká. Zrejme sa považujú za predajcu predávajúcom na princípe tých, ktorých nájdete pri cestách, alebo predajcov na trhovisku – so splnením podmienky, že sa predáva za jasné ceny, nejde o výmenný obchod, na predaj upozorňuje reklama, pútač, vyhlasuje ústne, či vystavením produktu na viditeľnom mieste verejnosti, vrátane ponúkania verejnosti – toto všetko je komerčný predaj. Kým pri cestách sa len zdá, že je predaj legálny, aj na trhovisku existujú podmienky, evidencia, prípadne paušálny poplatok. Neexistuje, aby sme mohli čo i len čiastočne túto praktiku považovať za legálnu. Od spamu samotného bez identifikácie, pritom ide o čistý predaj, až po vyplnenie formulára objednávky.

Riešenie: V prípade oslovenia a obťažovania podávajte podnet na UOOU.sk a rovnako tak na SOI.sk v rámci odôvodnenia Nevyžiadaná pošta, nekalosúťažná praktika, neuvádzanie povinných náležitostí obchodnej ponuky a pod..

Až do absolútnej nápravy nebudeme mať dôvod stiahnuť tento článok a vyprosujeme si, aby bol označený za klamlivý a zavádzajúci. Postavený je výhradne na jasných a viditeľných faktoch. Najmä tiež na obchodnej férovej súťaži a férovom marketingu, ktorý žiaľ celé roky niektoré subjekty tváriace sa na “študentov”, nepoznajú. Je potrebné si uvedomiť, že spam už dnes nemá svoje miesto a predaj potravín má svoje pravidlá rovnako, ako férový marketing v spoločnosti.