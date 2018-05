Mailing.cz alebo hromadnymail.sk a dokonca my obeťou spamu

Koncom apríla 2018 sme na Slovensku zaznamenali spamovací útok s ponukou kontroly plastových okien. Na svedomí ho má spojenie domén Mailing.cz a Hromadnyemail.sk

Koncom apríla 2018 sme na Slovensku zaznamenali spamovací útok s ponukou kontroly plastových okien. Na svedomí ho má spojenie domén Mailing.cz a Hromadnyemail.sk, ktorý sa nám spája opakovane s masívnym spamom bez súhlasov a vyžiadaní. nevidíme a nepoznáme informácie, ktoré odosielateľ poskytuje záujemcom. Servis okien je v tomto prípade záujemca o reklamu. Vinu na nasledovnom probléme ale nesie odosielateľ, ktorý hromadné emaily odosiela.

Zvláštny nevyžiadaný email bez diakritiky pod hlavičkou ponuky od Window-Services s.r.o., ponúkal servis okien. Najväčšími zvláštnosťami spamu bolo, že prichádzal na množstvo emailov do firiem, na portály, magazíny, blogerom, rôznym jednotlivcom. Obsah, ktorý sa týka okien by mal mať pritom aspoň nejaké cielenie, prevádzkovateľov budov. Ale nemá žiadne cielenie. Celé to je však ešte nič. Spodok emailu je zvláštnosť. Presne a doslova totiž obsahuje nasledovné informácie:

Odosielateľom nie je firma, ktorá je obsahom reklamy. Odosielané z www.mailing.cz prostredníctvom aplikácie hromadnymail.sk Email bol doručený na adresu %ADRESÁT, ak to nie je Vaša adresa, zrejme má dotyčný nastavené presmerovanie k Vám. Reklamný email Vám prišiel na základe Vášho súhlasu s podmienkami registrácie z našich portálov a Facebook aplikácií. Registráciou alebo použitím aplikáciue ste vyjadrili súhlas s doručovaním reklamných emailov. PONUKA EMAILINGU od 150€ PRE SK a CZ FIRMY & ĽUDÍ TU Odhlásenie v zmysle §62 zákona 351/2011 z.z. je možné po kliknutí na Odhlásiť

Vyjadrenie z našej strany

Problémom nie sú okná a poskytovateľ služby, ktorá sa okien týka. Problémom je spam ako taký. Servis okien mohol byť uvedený do omylu, nemusel ani len tušiť, že sa emailová ponuka posiela na kvantum adries bez jediného súhlasu.

Je to zvláštne, ale neuveriteľnou zhodou náhod email dorazil aj do jednej z našich schránok. Schránka, ktorú používame jedine na príjem vašich podnetov, bola nejaký čas zanedbávaná pre množstvo emailov. V prvom momente sme ani nepostrehli, že sa priamo v schránke nachádza aj niečo, čo nie je od poškodených ľudí a obetí podvodníkov. Ťažko môžeme na počkanie vymyslieť hlúpejší krok a sprostejšie cielenie, ako poslať nevyžiadaný spam priamo do schránky tých, ktorí sa spamom a nekalými praktikami na internete zaoberajú.

Ohradenie sa k pôvodu adries a dôvodom odoslania je veľmi zlý vtip. Reklamný email prišiel na základe súhlasu s registráciou na ich (ako píšu “našich”) portáloch a Facebook aplikácií. Majú teda Facebook aplikácie a nejaký portál. Dúfajú, že toľko ľudí sa poprihlasovalo na rôzne miesta, že strácajú prehľad. Dúfajú však zle. Toto podivné hranie sa so slovami nemá jasné znenie. Je evidentné, že sa spoliehajú na fakt, že ako adresát nemáte jasno v tom, kde všade emailovú adresu evidujú. Emailová adresa, kam nám napísali, ale nikdy nebola nikde registrovaná, v žiadnom prípade sme s ničím nemohli súhlasiť a v žiadnom prípade sme sa s adresou nemohli prihlásiť na žiadnu Facebook aplikáciu. Rovnaký email prichádza aj na iné emailové adresy. Pre fakt, že je to exemplárna masovka, proti ktorej sa dá brániť odhlásením a modlením, že im znova nenapadne adresu prihlásiť, sme doteraz o veci neinformovali.

Zoznam miest, kde sme sa mali registrovať je uvedený na tomto odkaze: http://www.hromadnymail.sk/ponuka/udaje-o-prijmateloch-e-mailov/

Je neprípustné, ak tvrdia, že sme sa registrovali my, alebo ktokoľvek ďalší. O to viac je toto tvrdenie zarážajúce, ak by sme sa mali prihlásiť emailom, ktorý zámerne držíme čistý, či dokonca skupinovým emailom, ktorý akurát narobí ticketové značky v podnikovom CRM. Hromadný mail nie je riešenie pre reklamu, ale je to skôr spôsob, ako naštvať ľudí na emailových adresách, ku ktorým sa dostali pochybnou cestou. Náš prípad je jasným príkladom, ktorý sa nedá poprieť a v žiadnom prípade odosielateľ netvrdí v závere správy pravdu pri našom prípade a ani v tých ďalších, kam spam posiela.

Poslať spam priamo nám, to je už inšpirácia na článok. Vlastne…

Spomínaný nevyžiadaný email bol poslaný priamo do redakcie HOAX.SK, kde nám ostatní posielajú námety na články. Automaticky tak berieme spam ako námet na článok. Pravdivo tak uvádzame informácie po analýze najmä záveru, v ktorom sú nezmysly. Upozorňujeme, že sme nikdy nemali záujem byť súčasťou žiadnej stránok, žiaden účet nebol ani vytvorený, nebol vyjadrený súhlas s podmienkami a ani so žiadnou Facebook aplikáciou. Odporúčame akejkoľvek poškodenej, alebo len oslovenej strane, aby kontaktovala UOOU a SOI pre nekalo-súťažnú praktiku, zavádzanie a nejasné fungovanie databáz. Záver ešte pred odhlásením je tiež krásny vtip. Nezabudnú totiž podotknúť, že ak chcete zaspamovať celý národ, rad Vám pomôžu aj s uvedením ceny.