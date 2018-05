Podvodný web Domáca lekárnička na myproperfeet.com a OnycoSolve

Totálne hnusný brak, webstránka na adrese myproperfeet.com sama nevie, či sa má hrať na magazín, blog, alebo nejaký plátok snažiaci sa pomôcť. Je samozrejme...

Totálne hnusný brak, webstránka na adrese myproperfeet.com sama nevie, či sa má hrať na magazín, blog, alebo nejaký plátok snažiaci sa pomôcť. Je samozrejme jasné, že podvodný web láka ľudí do pasce na nákup pochybného prípravku cez podvodné praktiky a falošné informácie. Zarážajúce je, čo za hlúposti píše a ako prezentuje prípravok Onycosolve proti plesni nechtov a nôh. Obrázky a fotografie postihnutých končatín uvádza aj také, ktoré nemajú absolútne žiaden súvis s tým, čo má Onycosolve predstavovať a čo popisujú. Zaujímavosťou je, že tento podvodný web vo veľkom dnes propagujú reklamy na portáli Aktualne.sk. Banner má dokonca tlačidlo spustenia PLAY ukradnuté z Youtube, hoci žiadne video neobsahuje.

Falošná Domáca lekárnička

Celé stránky sú podvodné. V skutočnosti nič také, ako portál myproperfeet.com neexistuje. Teda existuje, no nejde o reálny portál. Ako logo uvádza niečo, čo sa ťažko dá nazvať logom. Fotografia ženy Zuzany z Trenčína je kradnutá, ako sme už v jednom z našich článkov uviedli. Nemá súvis so Slovenskom a ani žiadnou látkou na nechty či pokožku. Menu odkliky na stránke sú len fingované. Všetky odkliky smerujú na nákup pofidérneho prípravku. A aby to nestačilo, na záver stránok sa dočítate vymyslené falošné komentáre, ktoré nikdy neboli komentármi. Jednoducho ide len o tabuľku v HTML, nasadené pokradnuté obrázky a texty komentárov. Žiadna databáza a formulár na pridávanie komentárov.

Čo predajné stránky?

Všetko vedie na nákup prípravku na stránkach vraj oficiálneho slovenského distribútora. Tento oficiálny slovenský distribútor je však len ďalší hnusný podvodný web plný odporných klamstiev a pokradnutých fotografií. Na adrese myproperfeet(bodka)com/SK_Official_9z_sf/index.php?placement_id=1400502016&flight_id=1000012834&banner_id=100152259&hcountry_id=SLOVAKIA&hcity_id=Bratislava&network=&keyword=&ad=&sitetarget=&apid=87310&cid=1097224

Sa dozviete o existencii Dr. Martiny Bielikovej, dermatologičky, MuDr so 14 rokmi praxe. Asi ani netreba hovoriť, že pani doktorka odporúčajúca OnycoSolve neexistuje a fotografia je kradnutá. Zuzana Knapová, Trnava a Petra Sekerešová, Zvolen alebo Richard Melník, Bratislava sú vymyslené mená a vymyslené príbehy k fotografiám, ktoré prevádzkovateľ stránok jednoducho stiahol z internetu ľuďom, ktorí ani netušia, že ich tvár niečo propaguje. Všetko je na stránke klamstvo, aj odpočítavanie výhodnej ceny, kde vraj „výpredaj končí za 12 minút“. No len čo stránky obnovíte, výpredaj znova štartuje a odpočítava od 15 minút a menej.

Stránky porušujú viacero zákonov o obchode, zákonov týkajúcich sa predaja, identifikácie predajcu a absolútne porušuje GDPR skôr, ako je platné. Stránky považujeme za nebezpečné.