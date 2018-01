Reklamy s citrónom a vraj veľké brucho, pritom stále Kankusta Duo

Reklamy s citrónom? Nakoniec obsahujú len rovnaké podvodné drísty a falošného lekára Adriána Meyera a jeho falošné KANKUSTA DUO, ktorý neexistuje

Možno aj vás zaujali reklamy, ktoré sú vo formáte GIF a dovolia tak niekoľko snímkov za sebou. Výsledok je dojem, že vidíte ruku, ktorá žmýka citrón, no sú to len tri obrázky za sebou. Nedá sa tak reklama prehliadnuť. Ibaže čo má citrón spoločné s tým, čo je propagované? Nič.

Napríklad na stránkach Centrum.sk, kde sľubujú a garantujú bezpečný email bez podvodníkov môžete denne naraziť na 60% podvodnej reklamy, napríklad aj na túto, ktorá síce používa v reklame citrón, no reálne stránky obsahujú len rovnaké podvodné drísty a falošného lekára Adriána Meyera a jeho falošné KANKUSTA DUO, ktorý neexistuje, pretože ide o fotografiu zo Shutterstocku. Ozaj, celá Kankusta Duo nemá žiadnu spojitosť s citrónom. Obsahuje totiž utajované zloženie, takže pri množstve klamstiev to pokojne môže byť aj dusičnan draselný, arzén a 115% roztok kyanovodíka.

Zázračné chudnutie? Neverte tomu

Zábavné je aj to, že sľubujú za 9 dní zmenšenie veľkého brucha. To je extrémne rýchla diéta. V skutočnosti prípravok nemá žiadne zázračné účinky, ako dokázali tí, čo sa ho márne snažili zbaviť na BAZOS.SK. Prípadní záujemcovia tam však majú stále čas si pozrieť, čo sa vlastne predáva a vtedy sa už dá naraziť na skutočné recenzie. Pri nákupe na podvodnom webe je totiž niekoľko prvkov, ktoré tvoria psychologický nátlak. Odpočítavajú posledné kusy alebo dokonca odpočítavajú výhodnejšiu cenu a tak ľudia urobia neuvážený nákup skôr, ako si stihnú preveriť, čo vlastne kúpili.

Doména sk.ret.jumpsquat.eu

Pre nás zatiaľ menej známa je doména sk.ret.jumpsquat.eu, ktorá je v reklame cez eTarget distribuovaná na stránky Centrum.sk s obsahom podvodných hlúpostí. Stránky obsahujú typický príklad podvodného webu. Čiže vymyslené informácie o účinkoch, falošné komentáre, falošných ľudí, falošné tvrdenia o účinkoch, vymyslený lekár, falošné prvky, pretože ide o jednostránkový falošný web bez ďalších odklikov a kontaktov. Horšie je na tom predajná stránka, plná kradnutých snímkov, neexistujúcich ľudí, žiadneho kontaktu a možnosti len objednať bez toho, aby stránky spĺňali podstatné a dôležité zákony Slovenskej republiky. Na identifikáciu predajcu zabudnite. Zabudnite aj na to, že chcete vedieť niečo viac o reálnej ochrane spotrebiteľa.

Boj proti veterným mlynom

Aj tak nazývame opakovanie o každom nami nájdenom prípade, prípade o prípade, na ktorý nás upozorníte. Pokladáme za dôležité pripomínať si rôzne obmeny a prvky v reklamách, podvodné prvky, dôkazy o nelegálnej činnosti a varovať ľudí. Neustále nám píšete, že ľudia nie sú hlúpi, aby týmto stránkam verili. My netvrdíme, že ľudia sú hlúpi. Nejde o hlúposť, ale o schopnosť rozoznávať podvod od nepodvodu. Nie každý má nástroje, ktoré používame a schopnosti odlíšiť na internete fejk od originálu. Nieto ešte od stránok, ktoré používajú podvodné prvky na oklamanie pozornosti. Písať o nich má zmysel. Robíme to preto, že reklamy zvyšujú frekvenciu. Deje s atak vždy len vtedy, keď im mohutne nákladná kampaň prináša zisk. Zisk prináša každá objednávka každej obete. Ak by ľudia neobjednávali, kampane by sa podvodníkom na Slovensku neoplatili už pred rokmi.

Stačí neobjednávať, povieme si, no v prvom rade je nutné upozorniť ľudí, respektíve aspoň overovať skôr, ako reálne objednáte. Inak nevieme, ako bojovať, keďže sami nie sme poškodenými. Poškodená osoba pritom má nástroje. Môže podať trestné oznámenie pre podvod. Nie pre podvodný predaj ale podvod. To je podstatné, priniesť aj informácie o tom, ako bol prípravok či produkt propagovaný. K trestnému oznámeniu preto pripojte podrobné snímky o tom, v čom všetkom stránky porušujú zákony. Ako boli identifikovateľné, aké podmienky uvádzajú a aké informácie – lekárov, obsah, klientov, komentáre. Vzhľadom na fakt, že v popisovaných článkoch vždy uvádzame aj informácie o pravej stránke napríklad komentárov, bolo by dobré upozorniť v trestnom oznámení na fakt, že komentáre nie sú komentármi, ale fingovaným textom nasadením umelo. Pokiaľ môže byť nápomocný náš článok, môžete jeho vytlačenú kópiu priložiť k trestnému oznámeniu pre podvod. Článok pripájajte ako kľúč k objasneniu dôvodov, prečo ide o podvod. Inak a viac už žiaľ pomôcť nedokážeme.