Pozor na Videá na želanie a spoplatnené SMS, či prípadné prihlásenie

Surfujete si po internete, na celkom bezpečných stránkach, keď tu zrazu z ničoho nič, nechtiac kliknete na reklamný banner VIDEÁ NA ŽELANIE a život...

Surfujete si po internete, na celkom bezpečných stránkach, kde ste deň čo deň, keď tu zrazu z ničoho nič, nechtiac kliknete na reklamný banner s nápisom VIDEÁ NA ŽELANIE. Stránka, ktorú nepotrebujete, pretože je celkom zbytočná, keďže si dnes každý nájde na Youtube všetko čo chce a predsa sa otvorí. Najhoršie je, ak sa vám otvorí rovno v telefóne, kde je systém SMS a odošle sa podivná SMS, čím sa aktivuje príjem akýchsi naozaj nepotrebných SMS. Videá na želanie je služba, ktorú môžete veľmi ľahko a aj nevedomky aktivovať. Práve to aj využíva. Aktivačnú SMS ak pošle dieťa z kreditného telefónu, ešte to nie je taká pohroma, ako keď sa to podarí pri telefóne bez kreditu s paušálom, kde je limit v podstate neobmedzený.

foto: takto vyzerá reklama, ktorá vás môže dostať do šlamastiky. V reklame sú pritom na carouseli snímky viazané na licencie v Shutterstocku, opäť nejde o videá.

Videá na želanie je službou, ktorá vám bude odosielať spoplatnené SMS. Pokiaľ sa vám služba aktivovala, je najlepším možným riešením čo najskôr vyhľadať späť stránky, ktoré sa vám zobrazili pri aktivácii, alebo nájdite stránky cez Google podľa toho, ako sa nazývajú. Pozrite si SMS, ktorá od vás odišla a ktorá to celé aktivovala. Pokiaľ sa vám podarilo aktivovať zasielanie pomocou tejto stránky: http://promo.videanazelanie(bodka)sk/pvnzsk/lp_home/ – spoplatnené SMS zastavíte odoslaním sms v tvare STOP VOD na číslo 7775.

Každá prijatá SMS od nich stojí 2 EURÁ, čo je dosť.

Tá stránka je zvláštna sama o sebe

Zarážajúca je však stránka úvodná. Snaží sa zaujať čitateľa tým, že poskytuje nejaké videá. Ak si nejaké vyberiete a chcete ho spustiť, systém vás nepustí, pretože ešte len si môžete aktivovať prémiový účet. POZOR: neexistuje BASIC, či PREMIUM, existuje u nich len prihlásenie. Nazývať teda Premium účtom niečo, čo je len klasickým prihlásením je zvláštne. Oveľa zvláštnejšie je, že tie tlačidlá – obrázky na výšku, sú fotografie. Reálne snímky, nie videá a ani nepochádzajú z videa. Nemôžete si teda danú fotografiu pustiť ako video, keďže fotografia nikdy pred tým ani videom nebola. Zvláštne. Takéto prvky nazývame pochybnou praktikou z dôvodu, že ide o pochybnú praktiku.

Odporúčanie:

Odporúčame telefóne detí, prípadne nezodpovednej mládeže blokovať v rámci spoplatnených SMS. Táto možnosť je, informujte s au svojho mobilného operátora. Pozor však na fakt, že si tým zablokujete hlasovanie napríklad do Superstar, alebo SMS lístok na MHD či parkovné.