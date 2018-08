V tisíckach emailových schránok mnohých Slovákov sa dnes ráno začali objavovať spamy na revolučné chudnutie na látku Dietonus...

Pozor na Dietonus: spamový útok, falošné chudnutie aj falošná dietologička 4.5 (90%) 2 hlas[ov]

3. augusta je deň, ktorý vyzerá ako každý iný. V tisíckach emailových schránok Slovákov sa dnes ráno začali objavovať spamy na revolučné chudnutie na látku Dietonus. Dietonus a jeho zázraky, sú obsahom emailu, ako aj obsahom stránok, kam sa dostanete po kliknutí. Problémom ale je, že všetko, čo na stránkach v cieli nájdete, je jeden mimoriadne rozsiahly internetový podvod. Slovenské stránky dokonca ani nie sú na Slovensku a slovenčina, ktorú používajú je strašná. Dokonca aj ruské slová v nej len dokazujú, že ide o amatérsky preklad.

Dietonus a amaterizmus brutálneho rangu

Hnus, čo postvárali na týchto a ďalších stránkach ich autori. Ťažko sa dá pochopiť, nad čím rozmýšľali, ak chceli do pasce chytiť množstvo ľudí a spravili toľko nezmyselných chýb. Čo tá ruština? Používanie loga nejakej televízie, alebo dôveryhodného média je obľúbené, pretože vytvára pocit, že o danom výrobku informovali v danom médiu. Nikdy tomu tak nie je. Pozrite sa teraz. Zavesili tam logo Wikipedie, ako autority.

Hoci z Wikipedie nemajú nič, ani len slovko. O prípravku rovnako tak neinformujú a mimo to, do Wikipedie vieme napísať, že Napoleon bol bratom ruského cára Jaqesa Qustoa, ktorý prijal meno Cyril a je celkom možné, že to tam zostane aj zopár rokov. Nie, teraz vážne. Drísty na tomto webe s látkou Dietonus sú niečo strašné. Pokusy oklamať tiež. A meno dietologičky, ktorá neexistuje? Vrchol.

Falošná dietologička

Podliaci v pozadí celého internetového podvodu si stiahli vo fotobanke https://nl.123rf.com/photo_36666829_zelfverzekerd-voedingsdeskundige-werken-bij-bureau-met-vers-fruit.html?fromid=RTFVZy9MdFFKOUxDSnNsUUYxNU9oUT09, vymysleli si meno, v každej krajine iné. U nás je to Martina Poláková, dietologička a v iných krajinách okolitej Európy, kde podvodníci vyčíňajú, má samozrejme iné mená. Vždy záleží od krajiny. Uvádzaná je ako „Martina Polaková., dietologička acertifikovaná odborníčka“ no nikto taký neexistuje.

Pozor

Opäť predaj bez sídla firmy. Zo zákona niečo nemysliteľné. Neviete poriadny kontakt, žiadne IČO, DIČ, žiadne zloženie, záruky, že nejde o antrax, kyanid, alebo nejaký jed, ktorým sa akurát pripravíte o život. Čokoľvek sa vám vďaka podvodníkom a ich presvedčovacím schopnostiam – veľa krát úspešným, stane, neviete, kam sa odvolať. Kto vám poškodil zdravie, kto vás okradol, oklamal a ohrozil. Zatajený, utajený, skrytý a

Ďalšie jazykové mutácie tohto podvodu:

https://nzoz-tomma.com(bodka)pl/dietonus.html

https://sk.ruarrijoseph(bodka)com/zdorove/115868-professionalnyy-blokator-kaloriy-pbk-20-otzyvy-vrachey.html

Pozor na falošný portál s recenziami v češtine RECENZECENA

Na CZ doméne v českom jazyku sanachádzajú falošné recenzie a aj tá, ktorá potvrdzuje účinky tejto látky a využíva len rovnaké frázy, nie je to skutočná recenzia. Recenzia vyzerá absolútne inak. Tento článok nie je ani zďaleka hodnotiacim článkom, ktorý by analyzoval obal, zloženie, účinky, pocity, stravovanie a život počas jeho užívania, alebo by analyzoval akokoľvek podiel práve tejto „látky“ pri chudnutí. Falošné recenzie, ktorým ťažko veriť čo i len nadpis (používanie spojenia „v lékárně“ je len fráza, ktorá má zvýšiť klikateľnosť a dôveryhodnosť, hoci reálne nič v lekárni nekúpite, len na údajných oficiálnych fejk stránkach)

https://recenzecena(bodka)cz/dietonus-diskuze-zkusenosti-cena-kde-koupit-v-lekarne/

Dáta:

Podvodné stránky z emailu: sk.mydiettonus(bodka)com/?&TID=5B6415147EED7B17F00438DF&host=thetopleadbit.com&c=sk