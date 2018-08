Masové médiá priniesli informáciu o tom, že vatové tyčinky do uší zakážu, pretože obsahujú plastový stred. Vznikla tak nemiestna panika viditeľná aj na sociálnych...

Hlúpy HOAX, ktorý šíria médiá: údajne zakážu vatové tyčinky do uší

Niekoľko krát sme postrehli podivný hoax, ktorý sa podarilo úspešne šíriť našim slovenským médiám v nadpisoch článkov bez toho, aby uviedli veci na správnu mieru. Nalákať ľudí a čitateľov na prečítanie áno, ale vysvetliť, to je už ťažšie. V rámci snáh Európskej únie zabojovať proti plastom, ktoré znečisťujú oceány, prichádza niekoľko opatrení, ktoré majú priniesť ekologickú revolúciu.

Drsná skutočnosť je, že Európska únia minimálne zaťažuje svetové moria, keďže India, Ázijské krajiny a africké krajiny skôr nehospodária s odpadom a nechávajú ho splavovať v riekach. Ale dnešný článok nie je o posudzovaní miery znečistenia svetových oceánov.

Vatové tyčinky do uší nezmiznú a ani nechcú zakázať!

Masové médiá priniesli informáciu o tom, že vatové tyčinky do uší zakážu, pretože obsahujú plastový stred. Vznikla tak nemiestna panika viditeľná aj na sociálnych sieťach, ktorá síce v súčasnosti utíchla, ale médiá už nepriniesli pravdu. S čím si budeme umývať uši? Netreba sa zásobiť tyčinkami vo veľkom, pretože už viac ako rok sa v predaji nachádzajú aj také, ktoré nepoužívajú plast, ale tvrdý lepený skrútený papier. Tyčinka sa ohýba síce dosť, no v konečnom dôsledku nejde o žiaden plast, ale rozložiteľný papier.

Verejnosť si nemusí hľadať alternatívne drahé spreje. Ako deti sme si uši čistili zápalkou s trochou vaty a nikto v tom nevidel problém. Vatové tyčinky plastové už dávno niektoré predajné siete distribuujú bez plastov. Napríklad DM drogerie. Hoax o tom, že definitívne skončia nepriniesol dôležitý údaj a to fakt, že neskončia vatové tyčinky, ale skončia len vatové tyčinky z nedegradovateľného plastu.

Nehľadajte tak nákladné spreje, nespisujte petície, nenadávajte na Európsku úniu len kvôli zákazu, ktorý nie je zákazom pre predmet, ale len pre konkrétnu surovinu. Je to žiaľ presne to isté, akoby veľké tituly denníkov upozornili, že na festivaloch vám už nepredajú nápoje do prenosného pohára. Ani takýto hypotetický článok nerozlišuje materiál, od spôsobu použitia.

ČIŽE PRAVDA JE: skutočnosť je teda taká, že Európska únia nezakáže vatové tyčinky do uší, ale jedine ak používanie nedegradovateľného plastu pri ich výrobe. Ako však aj pri mnohom inom, aj tu je očividné, že médiám šlo o šokovanie a čítanosť, než o reálnu objektívnosť článku.