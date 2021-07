Email z banky s prílohou a bez odkazov, či prihlásenia? Veľmi nebezpečné!

nenápadný sobotný email zo SLovenskej sporiteľne od nás nechce heslo, ani prihlásiť do internet bankingu. Ale tá neotvorená príloha odoslaná v ňom priam až láka na preskúmanie.... Nerobte to. Je veľmi ľahké ukryť vírus do súboru. Prejaví sa až pri pokuse otvoriť ho a teda naštartovať to, na čo bola hrozba vytvorená.