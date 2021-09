Prišlo vám na Facebooku varovanie od Facebooku? Pozor na podvod 5 (100%) 1 hlas[ov]

Aj ten najprimitívnejší internetový podvod môže nájsť svoju obeť. Pre nepozornosť, žiadne skúsenosti, alebo preto, že si jednoducho oslovený zamení podvodníka s niečím skutočným. Na Facebooku sa objavuje dennodenne niekto nový, kto sa vydáva za oficiálny Facebook. Ak Vás oslovil Facebook a tvrdí, že ste porušili pravidlá, podmienky, alebo nejaké nariadenia, robí to svojim interným spôsobom. Nie cez “Facebook Security” stránky, ktoré zväčša majú 14 fanúšikov, čo je vlastnosť, akú si bežne nie každý v prvom okamihu všimne.

Facebook Security? Naozaj?

Podobne ako na Pokec.sk, kde špekulanti píšu klasickým emailom z rôznych koncoviek (čiže nie len @azet.sk) používateľom o tom, že budú zablokovaní, deje sa to vo veľkom aj na Facebooku. Podvodník píše rôznym ľuďom a stránkam a tvrdí niečo o blokovaní, alebo nutnosti overenia konta. Tých tvrdení môže byť množstvo, variácií upozornení a spôsobov komunikácie taktiež. Je tak ťažké uviesť všetky prípady. To hlavné, čo by malo byť posolstvom dnešného článku, je niekoľko faktov.

Facebook nikdy neoznačuje používateľov a neposiela ich na externé stránky požadujúce heslá a čísla kariet. Facebook nevytvára nové a nové stránky s názvom Facebook Security a čokoľvek tomu podobné. Ak už jedny stránky s miliónmi odberateľov má. Najmä ľudí nekontaktujte cez stránky, ale priamo vlastným rozhraním, ktoré neprebieha cez Messenger a označovanie používateľa, či stránky. Podvodníci nazývajú rôzne stránky tak, aby vytvárali dojem oficiálnej stránky. Šmejdi ako je ten na obrázku, aby vôbec unikol automatickým detektorom takýchto pokusov, použijú zámerne cudzie znaky, len na prvý pohľad podobné. Nič podobné neexistuje. Ak vás chce niekto sankcionovať a uvádza porušenie pravidiel, mali by ste si byť vedomí toho, kde sa malo porušenie odohrať, aby vôbec malo upozornenie zmysel. Ak netušíte, čo ste spravili, nemôžete sa brániť, uvedomiť si pochybenie, alebo zhodnotiť, či šlo o reálny problém zavinený vami, či úmysel.

Príklad nižšie je jeden z najprimitívnejších. Stránky, ktoré vytvoria príspevok a do neho označia nejaké stránky. Tie dostanú notifikáciu, môžu mať pocit, že je varovanie priamo určené im pre vážny dôvod a následne môžu naozaj postupovať podľa toho, čo stránky prezentujú.

Ďalší príklad:

Pozrite si, ako formulovaný text mohol prísť mnohým stránkam na Slovensku. Medzi inými aj stránkam TV Nitrička. Stačilo, aby podvodník stránku označil a v linku presmeroval oslovenú obeť na PISHINGOVÉ STRÁNKY ukryté pod skracovačom BIT.LY (prepojenie na link sme vypli a neodporúčame návštevu tohto nebezpečného odkazu)

UPOZORNENIE Váš účet na Facebooku bude zablokovaný Niekto nahlásil vašu stránku na Facebooku. Snažíme sa vyhýbať krokom, ktoré ohrozujú bezpečnosť všetkých používateľov Facebooku alebo iných používateľov Facebooku. Zistili sme, že ste porušili nasledujúce pravidlá: ❶ Podvodné stránky, stránky spoločnosti alebo značky. ❷ používať fotografie z fotografií iných používateľov. ❸ Píšte obsah s inými používateľmi, ktorým to nie je príjemné. Ak ste pôvodným vlastníkom účtu, overte svoj účet nižšie, aby nebol zablokovaný: └► https://bit.ly/2Xbzprs?Confirmation Ak to nepotvrdíte, hlavný účet na Facebooku sa automaticky uzamkne a už ho nebude možné používať. Ďakujeme, že nám pomáhate zlepšovať spoluprácu so službami Facebook. Best Regards Facebook Inc.️2021.mace Facebook tím, In Televízia Nitrička (official)

