Diskriminácia očkovaných na odborných i neodborných miestach prekvapí

Očkovanie sa za posledné mesiace rozbehlo, hoci v tempe a miere zaostávame za inými krajinami. Situácia sa však i tak zlepšuje. Slovenskom sa už začali šíriť nové typy konšpirácií o tom, že očkovanie môže za smrť mnohých ľudí, či konšpirácie o tom, koľko očkovaných prichádza do nemocnice s vážnymi diagnózami. Čím vyššie percento zaočkovaných bude, tým viac ich bude prichádzať s akoukoľvek diagnózou. Tvrdenie, že za ne môže práve injekcia, najmä ak sú to dlhodobé diagnózy, je však veľmi nešťastné. Hoci by sme mohli očakávať, že zvyšujúcim sa počtom očkovaných sa začne upokojovať situácia, pripravujeme sa na tretiu vlnu, ktorá príchodom chladnejších dní udrie. Vlna, ktorá udrela a neutícha, je však aj tá bojovná. Mimo všetkých bojovníkov za polopravdy a tých, ktorí za každú cenu chcú plávať proti prúdu, sa objavujú tí, ktorí pre vlastný marketing, alebo len akýsi osobný protest začali ukazovať svoj antivaxerský postoj viditeľne a nahlas.

Pred týždňom sa azda vo všetkých českých a slovenských médiách, po úspechu na Facebooku, rozniesla informácia o diskriminácii očkovaných mRNA vakcínami v Olomouci. České mesto preslávil súkromný obchod so zmiešaným tovarom, kde sa majiteľka rozhodla zakázať vstup očkovaným. Tento prípad je najmedializovanejší. Menej medializované sú prípady na Slovensku, o ktorých sa na verejnosti mlčí, pretože pri množstve lekárov sú niektorí radi, že sa vôbec dostali k špecialistovi bez veľkého čakania a tak diskrimináciu strpia. Napríklad prípad (pravdepodobne) obvodného lekára, ktorý pacientom radí sa neočkovať. Verí totiž na celosvetové usmrcovanie ľudí vakcínami. Vraj zomrú všetci očkovaní naraz po určitej lehote. Ale takým je aj prípad nemenovaného lekárskeho špecialistu – špecialistky, ku ktorej ako nedostatkovej špecializácii, smeruje viacero pacientov zo širšieho Žilinského kraja. Telefonické objednávky termínov však rieši lekárkin manžel, ktorý prvou otázkou šokuje. Je ňou otázka „Ste zaočkovaní?“

Dôvodom má byť údajná infekčnosť a dezinfekcia

Nie je isté, či vybavovanie objednávok lekárky zo strany jej manžela je stále v rukách odborníka. Pri odpovedi, že ste očkovaní, totiž dostávate pocítiť, že ste podradný pacient druhej kategórie, ktorý spravil “chybu”. Spôsobujete totiž lekárke náklady navyše, pretože vaša prítomnosť v čakárni znamená nutnosť vydezinfikovať všetok priestor. Odborný názor z miesta, o ktorom predpokladáte, že je zdravotníckym zariadením 21. storočia, vás preraďuje do podradnej kategórie, ktorá je považovaná za možného prenášača nákazy. S takýmto postojom ste tak vnímaní preto, že ste očkovaní. Za to máte mať pocit, že ste spravili životný omyl. Nebudeme ďalej rozvádzať, koľko výhod očkovanie má oproti jeho nevýhodám, ale kto je raz antivaxerom… je zbytočné sa s takými ľuďmi o tejto téme hádať.

V prípade diskriminácie lekárskym odborníkom, ktorý už má nejaké vzdelanie v medicínskom odbore a teda by mal poznať okolnosti a fungovanie vakcín, je prekvapivé, ako veľmi musel na niektorých hodinách chýbať. Pri príbehu skúseností z objednávania si termínov niektorých pacientov tak vyznieva sucho príbeh taxikára, ktorý sa inak správa k zaočkovaným a nezaočkovaným pasažierom. Jeho otázka a rozčarovanie z očkovaného pasažiera ho mení na nevrlého, až neochotného vás niekam odviezť. Aj on použije pripomienky orientované na nutnú dezinfekciu auta, pretože ako očkovaní podľa neho prenášate vírus a ani o tom neviete. Ten náš je z Bratislavy, ale pokojne uveďte aj iné príklady v rámci Slovenska. Mýtus o tom, že by na očkovaných ľuďoch vírus sedel a čakal na svoju obeť, prežíval a samotný očkovaný by tak bol infekčný, sa bude zrejme vyvracať ešte dlho.

Na čo?

Konšpirátorom a antivaxerom ale akýkoľvek pokus uvádzať fakty na pravú mieru bude aj tak zbytočné. Príbeh o lekárke, či taxikárovi je stále ničím, proti tomu, čo je v bežných slovenských rodinách. Taktiež v kolektívoch, regionálne zmiešaných z rôznych kútov sveta. Najmä tam sa vytvára jasný kontrast názorov a posudzovania ľudí podľa toho, či sú očkovaní alebo nie. Nenávistné rozbroje sa dejú napríklad v kolektívoch, kde sa miešajú Oraváci, Kysučania, s ľuďmi z Trnavského či Bratislavského kraja. Tí zaočkovaní sú pre niektorých severanov ťažko pochopiteľní, alebo odmietaní. V rámci rodín odsudzovaní. To, čo nás malo spájať, náš rozdeľuje. A to je na tom to mimoriadne smutné. Aj vaše príbehy a skúsenosti s diskrimináciou tam, kde môže byť nepochopiteľná, sú vítané.

Upozorňujeme, že názov ambulancie, ani približujúce znaky vedúce k identifikácii taxikára, či meno lekára neuvádzame zámerne. Zámerom článku nie je poškodiť lekárov, či taxislužbu, ale uviesť aj prekvapivý boj proti očkovaným. Medzi nimi sú pritom ľudia, ktorí nemali na výber, ako aj tí, ktorí sa rozhodli dobrovoľne. Ak sa hovorí verejne o výhodách pre týchto ľudí, niekde sú miesta, ktoré na to idú celkom opačne.

